OHAL, Türkiye algısını bozuyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, üyesi olduğu hükümetin 7. kez uzattığı olağanüstü halin (OHAL) Türkiye algısını bozduğunu söylerken kaldırılmasının ‘ülkeye bakış açısını olumlu yönde değiştireceğini’ belirtti.

Şimşek, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Şimşek, fon akışı ve doğrudan yatırımlar anlamında en çok Türkiye algısını bozan hususun olağanüstü hal (OHAL) uygulaması olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu; “Çok net bir şekilde, tabiri caizse ‘terörün belini kırdık’, oyunu Irak’ın içlerine kadar taşıdık, Suriye’de terör koridorunu kırdık. Dolayısıyla terör noktasındaki OHAL’in en önemli gerekçesi buydu ve haklı bir gerekçeydi. Gerçekten Türkiye çok mesafe kazandı. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk işimizin OHAL’i kaldırmak olacağını ifade etti. Bu da dışarıda Türkiye’nin algısını, ülkemize bakış açısını olumlu yönde değiştirecek.” OHAL’in kaldırılmasının ekonomiye etkisine ilişkin soru üzerine Şimşek, “Türkiye’nin gerçekliğiyle algısı arasında ciddi makas, bir fark oluşmuştu. Bu algıyla gerçeklik arasındaki farkı kapatma noktasında önemli bir adım” dedi. Şimşek, yapısal reformlarla rasyonel, sağlıklı, güçlendirilmiş politika setiyle Türkiye’nin realitesini de ülkenin şoklara karşı kırılganlığını da iyileştireceklerini bildirdi.