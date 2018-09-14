Ordu Belediye Başkanı’nın istifası mı istendi?

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’u Twitter’da hedef alan AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın parti yönetimi tarafından istifasının istendiği öne sürüldü.

Yılmaz Twitter’dan yazdığı mesajlarda Ordulu Kurtulmuş’un Has Parti genel başkanlığı döneminde yaptığı AKP’yi hedef alan açıklamalara atıfta bulundu. Kurtulmuş’un geçmiş mesajlarına ilişkin bir video da paylaşan Yılmaz daha sonra mesajları sildi. Hürriyet’in AKP kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberine göre Yılmaz, AKP genel merkezine gitti. Görüşmelerde Yılmaz’ın istifası istendi. Yılmaz’ın Kurtulmuş’u eleştiren mesajları da aynı saatlere denk geliyor.

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