"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Özhaseki’den skandal açıklamalar

04 Temmuz 2018, Çarşamba 22:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yayla ve yazlık evlerin imar barışı kapsamında olup olmadığıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Bakan Özhaseki, “İstisna getirdiğimiz yerler belli. Yani boğazda öngörüm dediğimiz, hatta öngörümün de en önündeki bölüm. İkincisi Sultanahmet’ten Süleymaniye’ye uzanan tarihi hattaki yarımadanın bir kısmı, üçüncüsü de Gelibolu yarımadası. Bunun dışındaki herkes bundan istifade ediyor” dedi. Özhaseki, bundan sonrası ile ilgili de, “Kim taş üstüne taş koyarsa imarsız, izinsiz, belediyeden izin almadan o hapis cezasını yatmayı göze alacak’’ ifadesini kullandı.

Etiketler: özhaseki, çevre şehircilik bakanı
Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Madem öyle niye dışarıdalar?

    Karaman’dan Erdoğan’a: Asalakları temizleyin

    Şanlıurfa'da terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 31 kişi yakalandı

    CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

    AP Türkiye ile müzakereleri askıya alabilir

    Barselona Belediye Başkanı: İnsanların hayatlarının önemsendiği bir Avrupa istiyoruz

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 Temmuz'da açıklanacak

    YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Muhalefet oyuna gelmesin

    Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha: Savcılığa giderek teslim olmuştu...

    'Nükleer anlaşma'ya ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamar

    Trump yönetiminden tepki çeken bir karar daha

    AB: Uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir

    Dünya Kupası 'favoriler'e yaramadı

    Arbel Gıda'nın sahipleri hakkında gözaltı kararı

    Misillemelerin maliyeti 75 milyar dolar: Trump'a tepkiler artarak devam ediyor!

    Gaziantep'te 'kurutmalık' vakti...

    En çok kullanılan sosyal medya ağı İran'da yasaklanıyor

    Ürdün, iki sınır kapısını daha açacak

    EGM aileleri uyardı: Anne ve babalar dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dördüncü kuvvet”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımız ittihadda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Hakkın dışında ancak dalalet vardır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 20 Temmuz’a Üniversite tasfiyeleri
    Mustafa ORAL

    Sürgünler İçre: Nureddin Topçu ve Bediüzzaman
    Genel

    Arbel Gıda'nın sahipleri hakkında gözaltı kararı
    Cevher İLHAN

    Hani PYD/YPG Menbiç’ten çekilecekti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.