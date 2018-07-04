Özhaseki’den skandal açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yayla ve yazlık evlerin imar barışı kapsamında olup olmadığıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Bakan Özhaseki, “İstisna getirdiğimiz yerler belli. Yani boğazda öngörüm dediğimiz, hatta öngörümün de en önündeki bölüm. İkincisi Sultanahmet’ten Süleymaniye’ye uzanan tarihi hattaki yarımadanın bir kısmı, üçüncüsü de Gelibolu yarımadası. Bunun dışındaki herkes bundan istifade ediyor” dedi. Özhaseki, bundan sonrası ile ilgili de, “Kim taş üstüne taş koyarsa imarsız, izinsiz, belediyeden izin almadan o hapis cezasını yatmayı göze alacak’’ ifadesini kullandı.

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