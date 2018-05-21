"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan milletvekili aday listeleri

21 Mayıs 2018, Pazartesi 23:13
Milletvekili genel seçimine katılacak siyasi partiler tarafından milletvekili aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

AKP, milletvekili adaylarını YSK'ya sundu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet, 600 kişiden oluşan milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Milletvekili listesini sunduktan sonra açıklama yapan Sorgun, "Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi. 

AKP’nin mevcut milletvekillerinden 167’si tekrar gösterirken aday profili bilgi notuna göre; Toplam kadın aday sayısı: 126. Toplam erkek aday sayısı: 474. Ortalama yaş: 44. 25 yaş altı kişi sayısı: 57. En genç aday: Elif Nur Bayram (18 yaşında Kocaeli 11.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi: 11.02.2000). En yaşlı aday: Ahmet Munip Yıldızoğlu (70 yaşında. Mardin 4.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi 15.03.1948). Toplam engelli aday sayısı: 8. Toplam evli aday sayısı: 466. 

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1'inci bölge birinci sıradan aday gösterildi. BBP lideri Mustafa Destici ise Ankara 2'nci bölge birinci sıradan aday gösterildi. Ankara 1'inci Bölge birinci sıra adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş gösterildi.

AKP kurmaylarının yine İstanbul’dan aday gösterildiği görüldü. İstanbul 1'inci Bölge Birinci Sıra adayı Berat Albayrak aday gösterildi.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AKP İstanbul 3. bölge 11. sıradan aday oldu.

Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AKP Elazığ 3. sıra, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Erzurum 3’üncü sıra adayı oldu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve futbolcu Tanju Çolak aday adayı başvurusunda bulunmasına rağmen listede yer almadı.

***

Tıklayınız:

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyon'dan aday gösterildi

YSK'nın Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi kararı Resmi Gazete'de

AKP ve CHP aday listelerini YSK'ye sundu

Parti ve ittifakların pusuladaki yeri için kura çekimi yapıldı

***

İŞTE AKP'NİN ADAYLARI:

ADANA

 

JÜLİDE SARIEROĞLU

 

TAMER DAĞLI

 

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

 

AHMET ZENBİLCİ

 

ABDULLAH DOĞRU

 

SEVİL CAN

 

MUHAMMED AKSOY

 

SAMİR ALTUNKAYNAK

 

RAMAZAN ÇIRAK

 

EROL KAHRAMAN

 

REŞAN ARLIER

 

NECİP FAZIL CENGİL

 

MEHMET GAZİOĞLU

 

MUHAMMED ZEKİ AÇ

 

ZEKERİYE YILDIZOĞLU

 

ADIYAMAN

 

AHMET AYDIN

 

İBRAHİM HALİL FIRAT

 

MUHAMMED FATİH TOPRAK

 

YAKUP TAŞ

 

ABDULAZİZ ASLAN

 

 

 

AFYONKARAHİSAR

 

 

 

VEYSEL EROĞLU

 

ALİ ÖZKAYA

 

İBRAHİM YURDUNUSEVEN

 

RASİME KIPIRTI FEDAKAR

 

MEHMET ZEYBEK

 

İBRAHİM ÜNLÜER

 

 

 

AĞRI

 

 

 

EKREM ÇELEBİ

 

ABBAS AYDIN

 

DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN

 

ERHAN TENEKECİ

 

 

 

AKSARAY

 

 

 

İLKNUR İNCEÖZ

 

CENGİZ AYDOĞDU

 

MUSTAFA SERDENGEÇTİ

 

MUHAMMED AKTAŞ

 

 

 

AMASYA

 

 

 

MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL

 

HASAN ÇİLEZ

 

ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

 

 

 

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

 

 

 

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

 

FATİH ŞAHİN

 

YALÇIN AKDOĞAN

 

ALİ İHSAN ARSLAN

 

MURAT YILDIRIM

 

FATMA ÖNCÜ

 

FAHRİ USTA

 

GÖKÇER DOĞAN

 

FEVZİ AYDIN

 

BÜŞRA SOYLU

 

MUAMMER CEMALOĞLU

 

ELİF RABİA TOPTANCI

 

ADİL CAN YILDIRIM

 

 

 

ANKARA İKİNCİ BÖLGE

 

 

 

MUSTAFA DESTİCİ

 

LÜTFİYE SELVA ÇAM

 

EMRULLAH İŞLER

 

ORHAN YEGİN

 

ARİFE POLAT DÜZGÜN

 

ZEYNEP YILDIZ

 

AHMET FETHAN BAYKOÇ

 

ENES ŞİŞMAN

 

MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

 

İBRAHİM ENES DURUAY

 

ONUR ALP BAŞAYAR

 

 

 

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

 

 

 

MEHMET NACİ BOSTANCI

 

ASUMAN ERDOĞAN

 

NEVZAT CEYLAN

 

BARIŞ AYDIN

 

HACI TURAN

 

MERYEM GÖKA

 

TUNA KOÇ

 

KURTCAN ÇELEBİ

 

SERHAT BAYAR

 

DİLARA TABAK

 

MEHMET GÜNDOĞDU

 

MÜCAHİT EFE

 

 

 

ANTALYA

 

 

 

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

 

MUSTAFA KÖSE

 

SENA NUR ÇELİK

 

İBRAHİM AYDIN

 

ATAY USLU

 

KEMAL ÇELİK

 

GÜLÇİN ÖZBOZ

 

SEYİT EMRE GÖYÜK

 

ERCAN MEKTEPLİOĞLU

 

MUSTAFA ERKAN

 

HASAN HÜSEYİN CENGİZ

 

ESMA BALABAN KARACAN

 

HASAN DEMİR

 

ÖMER AKBAŞ

 

CANBEY ÇETİN

 

HASAN KEREM ÜNSAL

 

 

 

ARDAHAN

 

 

 

ORHAN ATALAY

 

HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU

 

 

 

ARTVİN

 

 

 

ERTUNÇ ERKAN BALTA

 

MUZAFFER ÇORBACI

 

 

 

 

 

 

 

AYDIN

 

 

 

MUSTAFA SAVAŞ

 

BEKİR KUVVET ERİM

 

METİN YAVUZ

 

RIZA POSACI

 

ERSİN ESENLİK

 

AHMET TARIK SARI

 

SEDA KANAT

 

YASEMİ SARIÇİÇEK

 

 

 

BALIKESİR

 

 

 

ADİL ÇELİK

 

BELGİN UYGUR

 

YAVUZ SUBAŞI

 

MUSTAFA CANBEY

 

PAKİZE MUTLU AYDEMİR

 

ÖMER ALAN

 

OSMAN BILDIR

 

ZEYNEP DENİZ

 

ENCAN AYDOĞDU

 

 

 

BARTIN

 

 

 

YILMAZ TUNÇ

 

YAŞAR ARSLAN

 

 

 

BATMAN

 

 

 

ZİVER ÖZDEMİR

 

MURAT GÜNEŞTEKİN

 

MEHMET ŞAT

 

MURAT ÇİÇEK

 

AYLA IŞIK

 

 

 

BAYBURT

 

 

 

FETANİ BATTAL

 

 

 

BİLECİK

 

 

 

SELİM YAĞCI

 

HALİL ELDEMİR

 

 

 

BİNGÖL

 

 

 

CEVDET YILMAZ

 

FEYZİ BERDİBEK

 

ZEKİ KORKUTATA

 

 

 

BİTLİS

 

 

 

CEMAL TAŞAR

 

VAHİT KİLER

 

FEVZİ TAŞDEMİR

 

 

 

BOLU

 

 

 

ARZU AYDIN

 

FEHMİ KÜPÇÜ

 

METİN VURAL

 

 

 

BURDUR

 

 

 

BAYRAM ÖZÇELİK

 

YASİN UĞUR

 

EMİNE AKTAŞ

 

 

 

BURSA BİRİNCİ BÖLGE

 

 

 

HAKAN ÇAVUŞOĞLU

 

MUSTAFA ESGİN

 

REFİK ÖZEN

 

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

 

AHMET KILIÇ

 

GÜLTEN KAPICIOĞLU

 

SADETTİN CANGÜL

 

ARİF ÇELENK

 

MUHAMMED ERDOĞAN

 

ARİF BEKİR DANGAÇ

 

 

 

BURSA İKİNCİ BÖLGE

 

 

 

EFKAN ALA

 

OSMAN MESTEN

 

VİLDAN YILMAZ GÜREL

 

ZAFER IŞIK

 

MUHAMMET MÜFİT AYDIN

 

ATİLLA ÖDÜNÇ

 

AHMET YELİS

 

SELDA MERİÇ

 

BURCU YARAN

 

İSMAİL ÖZKAN

 

 

 

ÇANAKKALE

 

 

 

BÜLENT TURAN

 

JÜLİDE İSKENDEROĞLU

 

FURKAN SEZER

 

FIRAT AKGÜN

 

 

 

ÇANKIRI

 

 

 

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

 

SALİM ÇİVİTCİOĞLU

 

 

 

ÇORUM

 

 

 

AHMET SAMİ CEYLAN

 

OĞUZHAN KAYA

 

EROL KAVUNCU

 

SERAP YILDIRIM

 

 

 

DENİZLİ

 

 

 

CAHİT ÖZKAN

 

ŞAHİN TİN

 

AHMET YILDIZ

 

NİLGÜN ÖK

 

HASAN OYMAK

 

MUSTAFA SEMERCİ

 

DİLEK ÇEVİK

 

ADEM KAYAR

 

 

 

DİYARBAKIR

 

 

 

MEHMET MEHDİ EKER

 

EBUBEKİR BAL

 

OYA ERONAT

 

MEHMET EMİN YILMAZ

 

ERDAL ATİK

 

ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR

 

REMZİ ÇAYIR

 

FEHMİ KARDEŞOĞLU

 

"MUHAMMED AHMET MAHSUM

 

MELİKOĞLU"

 

EMRE YAZICIOĞLU

 

NEZİHE KENT

 

MUSTAFA GÜLEKEN

 

 

 

DÜZCE

 

 

 

FAHRİ ÇAKIR

 

AYŞE KEŞİR

 

NUMAN ÇABUK

 

 

 

EDİRNE

 

 

 

FATMA AKSAL

 

İLYAS AKMEŞE

 

ERDEM GÜYÜMGÜLER

 

BURAK CAMBAZ

 

 

 

ELAZIĞ

 

 

 

METİN BULUT

 

SERMİN BALIK

 

ZÜLFÜ TOLGA AĞAR

 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ

 

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI

 

 

 

ERZİNCAN

 

 

 

SÜLEYMAN KARAMAN

 

BURHAN ÇAKIR

 

 

 

ERZURUM

 

 

 

RECEP AKDAĞ

 

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU

 

SELAMİ ALTINOK

 

İBRAHİM AYDEMİR

 

ZAFER TARİKDAROĞLU

 

FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK

 

 

 

ESKİŞEHİR

 

 

 

NABİ AVCI

 

HARUN KARACAN

 

EMİNE NUR GÜNAY

 

MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ

 

AHMET NAMIK AKDOĞAN

 

NURETTİN KABA

 

SERHAT TUNÇ

 

 

 

GAZİANTEP

 

 

 

ABDULHAMİT GÜL

 

AHMET UZER

 

MEHMET ERDOĞAN

 

ABDULLAH NEJAT KOÇER

 

DERYA BAKBAK

 

ALİ ŞAHİN

 

MÜSLÜM YÜKSEL

 

MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

 

YAŞAR ATILGAN

 

SERPİL KAVRAK

 

İHSAN KAYA

 

HATİCE MERVE TATAR

 

MUHAMMED MELAZ AKTOĞ

 

MAHMUT BURAK KIZILELMA

 

 

 

GİRESUN

 

 

 

CEMAL ÖZTÜRK

 

KADİR AYDIN

 

SABRİ ÖZTÜRK

 

SERDAR DEMİRKAN

 

 

 

GÜMÜŞHANE

 

 

 

HACI OSMAN AKGÜL

 

CİHAN PEKTAŞ

 

 

 

HAKKARİ

 

 

 

HUSRET DİNÇ

 

ABDULMECİT TARHAN

 

NURETTİN FIRAT

 

 

 

HATAY

 

 

 

HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

 

HÜSEYİN YAYMAN

 

ABDULKADİR ÖZEL

 

HÜSEYİN ŞANVERDİ

 

SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK

 

ABDÜLKERİM GÜVEN

 

KUDRET ARTAN

 

MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ

 

CEMİLE TUNA

 

ECRİN NAZLI İNAN

 

OSMAN UZAN

 

 

 

IĞDIR

 

 

 

AHMET TUTULMAZ

 

HASAN GÜNEŞ

 

 

 

ISPARTA

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ

 

RECEP ÖZEL

 

MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

 

AYŞE NUR AKBAY

 

 

 

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

 

 

 

BERAT ALBAYRAK

 

NURETTİN CANİKLİ

 

MUSTAFA ATAŞ

 

EROL KAYA

 

VEDAT DEMİRÖZ

 

RAVZA KAVAKCI KAN

 

OSMAN BOYRAZ

 

İSMET UÇMA

 

MİHRİMAH BELMA SATIR

 

AHMET BERAT ÇONKAR

 

HULUSİ ŞENTÜRK

 

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

 

EYÜP ÖZSOY

 

SERKAN BAYRAM

 

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

 

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

 

AZMİ EKİNCİ

 

HURŞİT YILDIRIM

 

ALİ SEVİNÇ

 

TUĞBA ERCAN

 

SABRİ BALAMAN

 

ESMA ERSİN

 

MUSTAFA MİCAN

 

AHMET ÖZDİNÇ

 

İBRAHİM İLCİ

 

SEMANUR KOÇAL

 

RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

 

FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

 

FEYZULLAH TUNA

 

FUAT KİNSİZ

 

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

 

SİNEM DEMİR

 

MUHAMMET ALİ KUMRU

 

LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

 

OKTAY TAN

 

 

 

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

 

 

 

SÜLEYMAN SOYLU

 

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

 

VOLKAN BOZKIR

 

ABDULLAH GÜLER

 

HASAN TURAN

 

SERAP YAŞAR

 

AZİZ BABUŞCU

 

ŞİRİN ÜNAL

 

CANAN KALSIN

 

AHMET HAMDİ ÇAMLI

 

MARKAR ESEYAN

 

MUSTAFA DEMİR

 

İFFET POLAT

 

İBRAHİM YASİN KIRICI

 

SALİH ÇAKIR

 

AYŞE BÖHÜRLER

 

SUNA TARHAN

 

AHMET HAMDİ GÖRK

 

HACI MEHMET BAYKURT

 

MUSTAFA ARABUL

 

BEYZA SINDIRAÇ

 

SERKAN HASER

 

AHMET YILDIZ

 

EMİNE ÇAKIR

 

HAMZA KULAKSIZ

 

SEVDE SENA DAĞLI

 

ENES KAŞKAŞ

 

HALİL POYRAZ

 

 

 

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

 

 

 

NUMAN KURTULMUŞ

 

MEHMET MUŞ

 

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

 

MEHMET DOĞAN KUBAT

 

TÜLAY KAYNARCA

 

HALİS DALKILIÇ

 

EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

 

NEVZAT ŞATIROĞLU

 

ZAFER SIRAKAYA

 

RÜMEYSA KADAK

 

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

 

MUSTAFA YENEROĞLU

 

ERKAN KANDEMİR

 

ŞAMİL AYRIM

 

ALEV DEDEGİL

 

YILDIZ SEFERİNOĞLU

 

ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

 

MÜRTEZA ZENGİN

 

AYHAN OĞAN

 

HAŞİM TAŞKIRAN

 

RUKEN KİLERCİ

 

RASİM ERDOĞMUŞ

 

HATİCE BOZDAĞ

 

MEHMET UMUR

 

OYA EREN

 

BÜLENT DURGUN

 

ZEHRA ERCAN

 

ALİ ÇEZİK

 

HASENE ÇAPAR

 

SEDAT SAYIMOĞLU

 

CAHİT KESKİN

 

SİNAN KARŞIYAKA

 

HAYRİYE KUZU

 

MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

 

MÜNİR EREN

 

 

 

İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

 

 

 

BİNALİ YILDIRIM

 

MAHMUT ATİLLA KAYA

 

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

 

CEMAL BEKLE

 

BİLAL DOĞAN

 

EMRE CEMİL AYVALI

 

TEMEL YILDIRIM

 

AHMET GÜRHAN

 

GÖZDE KESKİN

 

FATİH REHA YAVUZER KAM

 

KORAY BATTAL

 

MUHABBET GÜNERİ

 

AHMET UĞUR BARAN

 

HALİL CÜNEYT AÇIL

 

 

 

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

 

 

 

HAMZA DAĞ

 

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

 

NECİP NASIR

 

YAŞAR KIRKPINAR

 

MELEK EROĞLU

 

NECİP FAZIL KURT

 

ADİL YÜKSEL

 

ERDEM ÖKSÜZ

 

GERÇEK TEKİN

 

MUSA ÇEVİK

 

SALİHA BOZKURT

 

AHMET NUMAN ARICI

 

FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT

 

ENDER DOĞAN

 

 

 

KAHRAMANMARAŞ

 

 

 

MAHİR ÜNAL

 

AHMET ÖZDEMİR

 

CELALETTİN GÜVENÇ

 

İMRAN KILIÇ

 

MEHMET CİHAT SEZAL

 

HABİBE ÖÇAL

 

TÜRK İSLAM KARAKOÇ

 

MEHMET İLKER ÇİTİL

 

 

 

KARABÜK

 

 

 

CUMHUR ÜNAL

 

NİYAZİ GÜNEŞ

 

TUĞBA YEĞİN

 

 

 

KARAMAN

 

 

 

RECEP ŞEKER

 

SELMAN OĞUZHAN ESER

 

HÜSEYİN MUTLU

 

 

 

KARS

 

 

 

AHMET ARSLAN

 

YUNUS KILIÇ

 

ABDULFETAH ÇETİNKAYA

 

 

 

KASTAMONU

 

 

 

HAKKI KÖYLÜ

 

METİN ÇELİK

 

MURAT DEMİR

 

 

 

KAYSERİ

MEHMET ÖZHASEKİ

 

MUSTAFA ELİTAŞ

 

TANER YILDIZ

 

İSMAİL EMRAH KARAYEL

 

İSMAİL TAMER

 

HÜLYA NERGİS

 

SAMİ DEDEOĞLU

 

ALİ SARAÇOĞLU

 

TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK

 

ALİ EKŞİ

 

KIRIKKALE

 

RAMAZAN CAN

 

BAYRAM SALİM BOZDEMİR

 

MUSTAFA ARSLAN

 

 

KIRKLARELİ

 

SELAHATTİN MİNSOLMAZ

 

VOLKAN GÖÇ

 

KADRİYE TOKAT

 

 

 

KIRŞEHİR

 

 

 

MUSTAFA KENDİRLİ

 

NECMETTİN ERKAN

 

 

 

KİLİS

 

MUSTAFA HİLMİ DÜLGER

 

AHMET SALİH DAL

 

KOCAELİ

 

FİKRİ IŞIK

 

İLYAS ŞEKER

 

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

 

MEHMET AKİF YILMAZ

 

SAMİ ÇAKIR

 

CEMİL YAMAN

 

EMİNE ZEYBEK

 

HAKAN HÖBEK

 

UFUK EKİNCİ

 

OSMAN TÜFEKÇİ

 

ELİFNUR BAYRAM

 

ENVER ZENGİN

 

HAYRETTİN DENİZ

 

 

 

KONYA

 

 

 

AHMET SORGUN

 

TAHİR AKYÜREK

 

ORHAN ERDEM

 

LEYLA ŞAHİN USTA

 

ZİYA ALTUNYALDIZ

 

HACI AHMET ÖZDEMİR

 

GÜLAY SAMANCI

 

ABDULLAH AĞRALI

 

SELMAN ÖZBOYACI

 

HALİL ETYEMEZ

 

ALİ SÜRÜCÜ

 

MEHMET AKİF YILMAZ

 

ZERRİN ÖZEL

 

OSMAN SEÇGİN

 

MUHAMMED ZEREN

 

 

 

KÜTAHYA

AHMET TAN

 

İSHAK GAZEL

 

CEYDA ÇETİN ERENLER

 

MUSTAFA ÖZBEY

 

MEHMET KAYMAZ

 

 

 

MALATYA

 

 

 

BÜLENT TÜFENKCİ

 

ÖZNUR ÇALIK

 

AHMET ÇAKIR

 

HAKAN KAHTALI

 

SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN

 

VAHİT ATALAN

 

 

 

MANİSA

 

 

 

MURAT BAYBATUR

 

UĞUR AYDEMİR

 

İSMAİL BİLEN

 

SEMRA KAPLAN KIVIRCIK

 

MEHMET ALİ ÖZKAN

 

GÜZİDE İÇEN KASAP

 

OZAN ERDEM

 

MEHMET SENCER TÜRKMEN

 

SAMED ZENGİNOĞLU

 

SERKAN EREN

 

 

 

MARDİN

 

 

 

ŞEHMUZ DİNÇER

 

CENGİZ DEMİRKAYA

 

VEYSİ ŞAHİN

 

AHMET MUNİP YILDIZOĞLU

 

İBRAHİM KÖSEN

 

AHMET KAYA

 

 

 

MERSİN

 

 

 

LÜTFİ ELVAN

 

ALİ CUMHUR TAŞKIN

 

ZEYNEP GÜL YILMAZ

 

HACI ÖZKAN

 

BİLAL ÖZKAN

 

ALİ KESER

 

ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR

 

ORHAN KEMAL YÜKSEL

 

GÜLLÜ CAN

 

MEHMET SAİT KAYAN

 

M. NACİ DURMAZ

 

RABİA NUR ŞENLİK

 

MUHAMMED EMİN ERDEN

 

 

 

MUĞLA

 

 

 

MEHMET YAVUZ DEMİR

 

YELDA EROL GÖKCAN

 

MUHİTTİN KAYABAŞ

 

HÜSEYİN ZAFER ALKAYA

 

EYLEM TAN

 

KADİR DAĞLI

 

ARİF SERT

 

 

 

MUŞ

 

 

 

MEHMET EMİN ŞİMŞEK

 

ABDULSELAM ER

 

ABDULMECİT CANTEPE

 

FİGEN ERGÜL

 

 

 

NEVŞEHİR

 

 

 

MUSTAFA AÇIKGÖZ

 

YÜCEL MENEKŞE

 

EMRE ÇALIŞKAN

 

 

 

NİĞDE

 

 

 

YAVUZ ERGUN

 

SELİM GÜLTEKİN

 

SEDAT ÇAĞLAR

 

 

 

ORDU

 

 

 

ŞENEL YEDİYILDIZ

 

ERGÜN TAŞCI

 

METİN GÜNDOĞDU

 

HAMİDE AYDEMİR DEMİR

 

SAİT İNAN

 

YAVUZ SELİM KIRAN

 

 

 

OSMANİYE

 

 

 

MÜCAHİT DURMUŞOĞLU

 

İSMAİL KAYA

 

ASENA ALACA

 

YUSUF MİNGAN

 

 

 

RİZE

 

 

 

HAYATİ YAZICI

 

OSMAN AŞKIN BAK

 

MUHAMMED AVCI

 

 

 

SAKARYA

 

 

 

ALİ İHSAN YAVUZ

 

RECEP UNCUOĞLU

 

KENAN SOFUOĞLU

 

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

 

ALİ İNCİ

 

EKREM YÜCE

 

LÜTFİ BAYRAKTAR

 

 

 

SAMSUN

 

 

 

AHMET DEMİRCAN

 

YUSUF ZİYA YILMAZ

 

ÇİĞDEM KARAASLAN

 

FUAT KÖKTAŞ

 

ORHAN KIRCALI

 

BEKİR KELEŞ

 

ELİF COŞKUN BİLGİN

 

CANER GÖKTEPE

 

MUHAMMET YASİR OKUDAN

 

 

 

SİİRT

 

 

 

OSMAN ÖREN

 

SADETTİN SABAZ

 

LOKMAN ÖZCAN

 

 

 

SİNOP

NAZIM MAVİŞ

 

AYHAN ERGÜN

 

SİVAS

İSMET YILMAZ

MEHMET HABİB SOLUK

SEMİHA EKİNCİ

RÜSTEM YÜCE

YAŞAR SAYAN

ŞANLIURFA

AHMET EŞREF FAKIBABA

MEHMET KASIM GÜLPINAR

HALİL ÖZCAN

ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL

MEHMET ALİ CEVHERİ

İBRAHİM HALİL YILDIZ

HALİL ÖZŞAVLI

AHMET AKAY

MEHMET FATİH AKSOY

GÜLER KAMA İZOL

İBRAHİM TORU

SEDAT ERTÜRK

İSMAİL TOSUN

İBRAHİM AYHAN

ŞIRNAK

RİZGİN BİRLİK

HATİCE ATAN

MEHMET EMİN DİNDAR

MAHMUT ÖKTEN

TEKİRDAĞ

MUSTAFA ŞENTOP

MUSTAFA YEL

ÇİĞDEM KONCAGÜL

MESTAN ÖZCAN

KERİM ATALAY

ABDULLAH ÖĞE

CEM KARACA

TOKAT

YUSUF BEYAZIT

MUSTAFA ARSLAN

ÖZLEM ZENGİN

FATİH AKGÜN

ADEM DİZER

TRABZON

MUHAMMET BALTA

ADNAN GÜNNAR

BAHAR AYVAZOĞLU

SALİH CORA

VEHBİ KOÇ

SELÇUK ÇEBİ

TUNCELİ

HAKAN ÖZER

NAZİF YILDIRIM

UŞAK

MEHMET ALTAY

İSMAİL GÜNEŞ

MERT ŞİŞMAN

VAN

OSMAN NURİ GÜLAÇAR

İRFAN KARTAL

ABDULAHAT ARVAS

EBUBEKİR KAÇMAZ

GÜLŞEN ORHAN

YILMAZ KILIÇ

BİLAL EMRE YÖRÜK

MALİK ÖZBEY

YALOVA

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

HASAN ÖZÇELİK

YOZGAT

BEKİR BOZDAĞ

YUSUF BAŞER

SİBEL YILDIRIM

İSKENDER MİNAR

ZONGULDAK

POLAT TÜRKMEN

AHMET ÇOLAKOĞLU

HAMDİ UÇAR

ZÜLEYHA ARIMAN

BURHAN ONUK

İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI

İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.  İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ile beraberindeki heyet Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 600 kişilik aday listesini sundu.

İYİ Parti’nin öne çıkan adayları şu şekilde listede yer aldı:

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara 3. bölge, 1. Sıradan, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Adana 3. Sıradan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar 1. Sıradan, Emekli Büyükelçi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın Adnan Sezgin, Aydın'dan 1. Sıradan,  Eski Vali Behiç Çelik, Mersin'de 1. Sıradan, Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan Bursa 2. bölgeden 1. Sıradan, Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır 1. Sıradan,  Eski Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akcan da Afyonkarahisar 2. Sıradan, Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray İzmir 2. Bölge 1. Sıradan.”

İYİ Parti’nin illere göre milletvekili aday listesi şöyle:

ADANA

ADANA 1 İSMAİL KONCUK

ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

ADANA 3 ALİ AYDIN

ADANA 4 NİHAL AĞCA

ADANA 5 RECAİ MERCİMEK

ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR

ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK

ADANA 8 VEDAT SABANCI

ADANA 9 EREN ÖZER

ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN

ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ

ADANA 12 ERCAN ATALAY

ADANA 13 ALİ KABAKLI

ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK

ADANA 15 İLKER KILINÇ

 

ADIYAMAN

 

ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT

ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY

ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK

ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ

ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ

 

AFYONKARAHİSAR

 

AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL

AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN

AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE

AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER

AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI

AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL

 

AĞRI

 

AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU

AĞRI 2 ADEM KILIÇ

AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR

AĞRI 4

 

AMASYA

 

AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR

AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI

AMASYA 3 MEDET EROĞLU

 

ANKARA

 

ANKARA-1 1 KORAY AYDIN

ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL

ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN

ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ANKARA-1 5 MİNE BAŞ

ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK

ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER

ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR

ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN

ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY

ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK

ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ

ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK

 

ANKARA-2 1 ŞENOL BAL

ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY

ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER

ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU

ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN

ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE

ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY

ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK

ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ

ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL

ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN

 

ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ

ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ

ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN

ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP

ANKARA-3 5 AYŞE SUCU

ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ

ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK

ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA

ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY

ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY

ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU

ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ

 

ANTALYA

 

ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ

ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI

ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL

ANTALYA 4 FULYA YASEMİN

ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM

ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN

ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME

ANTALYA 8 NEŞE TOKER

ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN

ANTALYA 10 CAFER ÜNAL

ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU

ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM

ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU

ANTALYA 14 ALPER TUNÇER

ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR

ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL

 

ARTVİN

 

ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ

ARTVİN 2 KAMİL AKSU

 

AYDIN

 

AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN

AYDIN 2 BERNA SUKAS

AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR

AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ

AYDIN 5 FEVZİ KÖSE

AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ

AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN

AYDIN 8 SEMRA YÜCEL

 

BALIKESİR

 

BALIKESİR 1 İSMAİL OK

BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON

BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ

BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU

BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR

BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL

BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR

BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL

 

BİLECİK

 

BİLECİK 1 MESUT TEKİN

BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY

 

BİNGÖL

 

BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI

BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ

BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ

 

BİTLİS

 

BİTLİS 1- ZİYA YOLDAŞ

BİTLİS 2- HİKMET TUNALI

BİTLİS 3- YUSUF DENİZ

 

BOLU

 

BOLU 1 MEHMET AYDIN

BOLU 2 İRFAN BAYAR

BOLU 3 NİMET İNCE

 

BURDUR

 

BURDUR 1 OSMAN KURT

BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM

BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL

 

BURSA

 

BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU

BURSA-1 2 SAMİ BİLGE

BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ

BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ

BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY

BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL

BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK

BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR

BURSA-1 10 MERVE ASA

BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN

BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ

BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI

BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK

BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN

BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL

BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL

BURSA-2 9 FAZLI SEYİS

BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER

 

ÇANAKKALE

 

ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ

ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN

ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ

ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN

 

ÇANKIRI

 

ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU

ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY

ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN

ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN

ÇORUM 3 SEFER YILMAZ

ÇORUM 4 SİNEM SARI

 

DENİZLİ

 

DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK

DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN

DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ

DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ

DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER

DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ

DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR

DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU

 

DİYARBAKIR

 

DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU

DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT

DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ

DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR

DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA

DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ

DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK

DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI

DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN

DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN

DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK

DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ

 

EDİRNE

 

EDİRNE 1 MEHMET AKALIN

EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR

EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI

EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ

 

ELAZIĞ

 

ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER

ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN

ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR

ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER

ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY

 

ERZİNCAN

 

ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN

ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK

ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ

ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA

ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR

ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN

ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ

ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ

 

ESKİŞEHİR

 

ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU

ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN

ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN

ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ

ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR

ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN

ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ

 

GAZİANTEP

 

GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ

GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ

GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM

GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU

GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ

GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN

GAZİANTEP 7 LİNA OCAK

GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU

GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN

GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN

GAZİANTEP 11 İLKER BAY

GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU

GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN

GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK

 

GİRESUN

 

GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM

GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL

GİRESUN 3 AHSEN TÜRK

GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN

 

GÜMÜŞHANE

 

GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ

GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN

 

HAKKARİ

 

HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU

HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK

HAKKARİ 3 Ayşe Tezel

 

HATAY

 

HATAY 1 BİLAL KARACA

HATAY 2 MEHMET BİÇER

HATAY 3 MEHMET KORMAN

HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM

HATAY 5 HATİCE GÜZEL

HATAY 6 ZEKİ TOPRAK

HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN

HATAY 8 KEVSER EKER

HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER

HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER

HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR

 

ISPARTA

 

ISPARTA 1 AYLİN CESUR

ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK

ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA

ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT

 

MERSİN

 

MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK

MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI

MERSİN 3 ÖZER ÖZEL

MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR

MERSİN 5 VOLKAN ALKAN

MERSİN 6 HASAN DOYDU

MERSİN 7 OSMAN YILMAZ

MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ

MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN

MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN

MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ

MERSİN 12 MUSTAFA KUNT

MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER

 

İSTANBUL

 

İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU

İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK

İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU

İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR

İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN

İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN

İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN

İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ

İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ

İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU

İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK

İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN

İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL

İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT

İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ

İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR

İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL

İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI

İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK

İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER

İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL

İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM

İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR

İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN

İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU

İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI

İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ

İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN

İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL

İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU

İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK

İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN

İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM

İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT

İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ

 

İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ

İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER

İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY

İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM

İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN

İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI

İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK

İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER

İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR

İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ

İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ

İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT

İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER

İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU

İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI

İSTANBUL-2 17 ALİ AKER

İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL

İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ

İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ

İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM

İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE

İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ

İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA

İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY

İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN

İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI

İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR

 

İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN

İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ

İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ

İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN

İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU

İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER

İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT

İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS

İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI

İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ

İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU

İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR

İSTANBUL-3 13 SUAT SARI

İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN

İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA

İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK

İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ

İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ

İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN

İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR

İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ

İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN

İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN

İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN

İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA

İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ

İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN

İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER

İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN

İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET

İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL

İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY

İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU

İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT

 

İZMİR

 

İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR

İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN

İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER

İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL

İZMİR-1 6 OSMAN VAROL

İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ

İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM

İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN

İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK

İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU

İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ

İZMİR-1 13 KADİR GÜREL

İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ

 

İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY

İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ

İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR

İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL

İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER

İZMİR-2 7 ANIL SELEK

İZMİR-2 8 NADİR GERGİN

İZMİR-2 9 İLKER GÜL

İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN

İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU

İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN

İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR

İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI

 

KARS

 

KARS 1 YÜKSEL AKBABA

KARS 2 AHMET AKÜZÜM

KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK

 

KASTAMONU

 

KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN

KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU

KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI

 

KAYSERİ

 

KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ

KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ

KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN

KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR

KAYSERİ 5 METİN SOYLU

KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ

KAYSERİ 7 MESUT UÇAN

KAYSERİ 8 HASAN AYDIN

KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE

KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN

 

KIRKLARELİ

 

KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER

KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN

KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU

 

KIRŞEHİR

 

KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER

KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU

 

KOCAELİ

 

KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN

KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN

KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA

KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ

KOCAELİ 5 DİJLE AKIN

KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ

KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL

KOCAELİ 8 FUAT BERNA

KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN

KOCAELİ 10 RENAN KIRAN

KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN

KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU

KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN

 

KONYA

 

KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ

KONYA 2 ORHAN TULUKÇU

KONYA 3 SEVİL SARGIN

KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT

KONYA 5 ŞAKİR BERBER

KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL

KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU

KONYA 8 OSMAN FEDAİ

KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER

KONYA 10 NAZMİ SIRIT

KONYA 11 RANA ERARSLAN

KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL

KONYA 13 NAZAN KAYA

KONYA 14 HULUSİ KOÇAK

KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ

 

KÜTAHYA

 

KÜTAHYA 1 NİHAT KULA

KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA

KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR

KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ

KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER

 

MALATYA

 

MALATYA 1 ALİ BİLİCİ

MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA

MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY

MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN

MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN

MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT

 

MANİSA

 

MANİSA 1 TAMER AKKAL

MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN

MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ

MANİSA 4 ASLI ÖZ

MANİSA 5 ŞAHAP YARALI

MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI

MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL

MANİSA 8 ÖMER GERİTER

MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU

MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI

 

KAHRAMANMARAŞ

 

KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI

KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI

KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE

KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ

KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN

KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ

KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL

KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN

 

MARDİN

 

MARDİN 1 HAKAN ERDEM

MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU

MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN

MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN

MARDİN 5 BURHAN İLHAN

MARDİN 6 UĞURHAN ARAS

 

MUĞLA

 

MUĞLA 1 METİN ERGÜN

MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY

MUĞLA 3 KORAY HAYVACI

MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ

MUĞLA 5 NESRİN AŞTI

MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ

MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN

 

MUŞ

 

MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU

MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN

MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ

MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU

 

NEVŞEHİR

 

NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ

NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN

NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK

 

NİĞDE

 

NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM

NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM

NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN

 

ORDU

 

ORDU 1 YENER YILDIRIM

ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ

ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU

ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ

ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ

ORDU 6 BARIŞ CANDAN

 

RİZE

 

RİZE 1 HIZIR KESKİN

RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU

RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK

 

SAKARYA

 

SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR

SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN

SAKARYA 3 MEHMET KIR

SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR

SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK

SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN

SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK

 

SAMSUN

 

SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR

SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER

SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR

SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK

SAMSUN 5 AKIN ÜNER

SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL

SAMSUN 7 HAKAN KİPER

SAMSUN 8 AYŞE AYAN

SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR

 

SİİRT

 

SİİRT 1 EMİN TEZ

SİİRT 2

SİİRT 3

 

SİNOP

 

SİNOP 1 CEYHAN DEMİR

SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK

 

SİVAS

 

SİVAS 1 ÜNAL POLAT

SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ

SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN

SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA

SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN

 

TEKİRDAĞ

 

TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN

TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI

TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA

TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI

TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN

TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL

TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL

 

TOKAT

 

TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT

TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL

TOKAT 3 İRFAN ALPAT

TOKAT 4 ŞULE ORUÇ

TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ

 

TRABZON

 

TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS

TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU

TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN

TRABZON 4 TUNA TAŞKIN

TRABZON 5 MURAT KELEŞ

TRABZON 6 NEŞE AY

 

TUNCELİ

 

TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR

TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ

 

ŞANLIURFA

 

ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA

ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL

ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI

ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI

ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI

ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ

ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR

ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR

ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU

ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK

ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK

ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ

ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY

ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR

 

UŞAK

 

UŞAK 1 NEŞE YILMAZ

UŞAK 2 ALİ KURT

UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT

 

VAN

 

VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE

VAN 2 FUAT GÖÇER

VAN 3 TÜLAY ÇİVİ

VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER

VAN 5 TANER BABACANOĞLU

VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK

VAN 7 FUAT BAKAN

VAN 8 ALPASLAN DENİZ

 

YOZGAT

 

YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL

YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL

YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN

YOZGAT 4 AKIN UYAR

 

ZONGULDAK

 

ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN

ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU

ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR

ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK

ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN

 

AKSARAY

 

AKSARAY 1 AYHAN EREL

AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ

AKSARAY 3 RAHİM AYDIN

AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ

 

BAYBURT

 

BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ

 

KARAMAN

 

KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU

KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU

KARAMAN 3 MERVE UÇAR

 

KIRIKKALE

 

KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK

KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY

 

BATMAN

 

BATMAN 1 KISMET ÇELİK

BATMAN 2 HASAN ÖLÜK

BATMAN 3 TANSU GÖRKEM

BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER

BATMAN 5

 

ŞIRNAK

 

ŞIRNAK 1 HASAN TATAR

ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE

ŞIRNAK 3 HACI ÖZER

ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK

 

BARTIN

 

BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ

BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU

 

ARDAHAN

 

ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN

ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR

 

IĞDIR

 

IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ

IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ

 

YALOVA

 

YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL

YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN

YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ

 

KARABÜK

 

KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK

KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK

KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK

 

KİLİS

 

KİLİS 1 MUHAMMET BALCI

KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ

 

OSMANİYE

 

OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL

OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ

OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA

OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER

 

DÜZCE

 

DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU

DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER

DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN

CHP ADAY LİSTESİNİ YSK'YA TESLİM ETTİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. CHP'nin 600 kişilik milletvekili aday listesi CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2’nci Bölge 1’nci sıradan aday olurken 18 MYK üyesinin tamamı ile Deniz Baykal'ın da aday listesinde yer aldığı görüldü. Eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya’dan milletvekili adayı gösterilirken, CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. bölge ilk sırada yer aldı. Eski bakan Abdullatif Şener, Konya birinci sıradan aday gösterildi. Eren Erdem ise listede yer almadı. Eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko İzmir 1. bölge 4. sıradan aday oldu. 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Tuncay Özkan, yine İzmir'den aday gösterildi.

CHP’nin 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel  Seçimi milletvekili aday listesi şöyle:

 

ADANA 01           AYHAN BARUT

 

ADANA 02           ORHAN SÜMER

 

ADANA 03           MÜZEYYEN ŞEVKİN

 

ADANA 04           BURHANETTİN BULUT

 

ADANA 05           RIZA METE

 

ADANA 06           OYA TEKİN

 

ADANA 07           OSMAN BERKE DUVAN

 

ADANA 08           ERTAN  KARAOĞLU

 

ADANA 09           MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

 

ADANA 10           BÜLENT ÖĞRÜ

 

ADANA 11           BÜLENT MARAKLI

 

ADANA 12           BERFU SALICI    YAKIT

 

ADANA 13           SIDIKA  HALICIOĞLU

 

ADANA 14           ONUR   AKPINAR

 

ADANA 15           ÖZGÜR ULAŞ     ILGIN

 

ADIYAMAN        01           ABDURRAHMAN TUTDERE

 

ADIYAMAN        02           MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

 

ADIYAMAN        03           MAHMUT NEDİM  EVLİ

 

ADIYAMAN        04           SONGÜL VARKİ                YILDIRIM

 

ADIYAMAN        05           MÜSLÜM ASLANOĞLU

 

AFYONKARAHİSAR         1 BURCU KÖKSAL

 

AFYONKARAHİSAR         2  AHMET HAKAN UYAN

 

AFYONKARAHİSAR         3             İSMAHAN           NERGİZ

 

AFYONKARAHİSAR         4             RAMAZAN          AKGÖZ

 

AFYONKARAHİSAR         5             ERTUĞRUL         YILMAZ

 

AFYONKARAHİSAR         6             HATİCE GÖKOĞLU

 

AĞRI     1             KEMALETTİN     KOÇAK

 

AĞRI     2             MUHAMMED    ASLAN

 

AĞRI     3             MEHMET SIDDIK              YEL

 

AĞRI     4             MURAT                YILDIRIM

 

AKSARAY            1             ALİ ABBAS          ERTÜRK

 

AKSARAY            2             RAMAZAN          FİDAN

 

AKSARAY            3             PELİNSU              YILDIRIM

 

AKSARAY            4             ALİ         EŞMEKAYA

 

AMASYA             1             MUSTAFA           TUNCER

 

AMASYA             2             MEHMET             GÖL

 

AMASYA             3             HÜSEYİN             ACAR

 

ANKARA 1          1             TEKİN    BİNGÖL

 

ANKARA 1          2             LEVENT GÖK

 

ANKARA 1          3             ALİ HAYDAR       HAKVERDİ

 

ANKARA 1          4             BÜLENT               KUŞOĞLU

 

ANKARA 1          5             GAMZE TAŞCIER

 

ANKARA 1          6             EKREM KEREM  OKTAY

 

ANKARA 1          7             MEHMET HADİMİ           YAKUPOĞLU

 

ANKARA 1          8             HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

 

ANKARA 1          9             ALİ HİKMET        AKILLI

 

ANKARA 1          10           AYLİN    YAMAN

 

ANKARA 1          11           UMUT  ERARSLAN

 

ANKARA 1          12           KAMER GÖZAÇIK            ŞEN

 

ANKARA 1          13           CANSEL                GÜVEN

 

ANKARA 2          1             MURAT                EMİR

 

ANKARA 2          2             YILDIRIM             KAYA

 

ANKARA 2          3             SEMRA DİNÇER

 

ANKARA 2          4             KENAN NUHUT

 

ANKARA 2          5             MURAT                KAVUNCU

 

ANKARA 2          6             BEKİR SAMİ        DOĞAN

 

ANKARA 2          7             ALİBEY  YÜKSEL

 

ANKARA 2          8             DENİZ   ÇAKIR

 

ANKARA 2          9             MUSTAFA NADİR            ER

 

ANKARA 2          10           SUNA    KERİMOĞLU

 

ANKARA 2          11           BARIŞ CAN         SARAÇOĞLU

 

ANKARA 3          1             AHMET HALUK KOÇ

 

ANKARA 3          2             NİHAT   YEŞİL

 

ANKARA 3          3             SERVET ÜNSAL

 

ANKARA 3          4             ALİ         BAŞKARAAĞAÇ

 

ANKARA 3          5             AHMET ERSEN  ÖZSOY

 

ANKARA 3          6             AHMET MEŞE

 

ANKARA 3          7             UMUT  AKDOĞAN

 

ANKARA 3          8             BATTAL YILDIZ

 

ANKARA 3          9             GÜLŞAH DENİZ ATALAR

 

ANKARA 3          10           TEMEL BORGA  BUDAK

 

ANKARA 3          11           İLKE       ÇAKAR

 

ANKARA 3          12           BİLAL     YILMAZ

 

ANTALYA            1             DENİZ   BAYKAL

 

ANTALYA            2             ÇETİN OSMAN  BUDAK

 

ANTALYA            3             RAFET   ZEYBEK

 

ANTALYA            4             AYDIN   ÖZER

 

ANTALYA            5             CAVİT   ARI

 

ANTALYA            6             FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

 

ANTALYA            7             SEVGİ   DOĞAN

 

ANTALYA            8             NUSRET               BAYAR

 

ANTALYA            9             ŞENGÜL               YEŞİLDAL

 

ANTALYA            10           VAHAP TUNCER

 

ANTALYA            11           KEMAL BİLAL     ÖNER

 

ANTALYA            12           ALİ         TAKAVUT

 

ANTALYA            13           SİBEL     GEZEN

 

ANTALYA            14           NAZMİ GÜNDÜZ

 

ANTALYA            15           ÖZLEM ŞAHİN

 

ANTALYA            16           İSMAİL HAKKI   GÜL

 

ARDAHAN          1             ÖZTÜRK               YILMAZ

 

ARDAHAN          2             YUNUS DÜNDAR

 

ARTVİN                1             UĞUR   BAYRAKTUTAN

 

ARTVİN                2             YALÇIN EMİRALİOĞLU

 

AYDIN   1             BÜLENT               TEZCAN

 

AYDIN   2             HÜSEYİN             YILDIZ

 

AYDIN   3             SÜLEYMAN        BÜLBÜL

 

AYDIN   4             MUSTAFA İBERYA           ARIKAN

 

AYDIN   5             ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM

 

AYDIN   6             KAAN    ERÇETİN

 

AYDIN   7             KEMAL GÜNERİ

 

AYDIN   8             FULYA   ÜSTÜNDAĞ

 

BALIKESİR           1             AHMET AKIN

 

BALIKESİR           2             FİKRET  ŞAHİN

 

BALIKESİR           3             ENSAR  AYTEKİN

 

BALIKESİR           4             İRFAN   BARIŞ

 

BALIKESİR           5             SEVAL   BOZKURT

 

BALIKESİR           6             ENDER  BİÇKİ

 

BALIKESİR           7             NEŞE     ZENGİN

 

BALIKESİR           8             BERRİN GENÇOĞLU

 

BALIKESİR           9             OĞULCAN          KOÇAK

 

BARTIN 1             AYSU     BANKOĞLU

 

BARTIN 2             FAHRİ   ÖZSOY

 

BATMAN             1             AYHAN IŞIK

 

BATMAN             2             KAYAHAN           KIRMIZITAŞ

 

BATMAN             3             NİHAT   DEMİR

 

BATMAN             4             BÜNYAMİN        NAYMAN

 

BATMAN             5             HAMİT  KESKİN

 

BAYBURT            1             İKBAL    OKUR

 

BİLECİK 1             YAŞAR  TÜZÜN

 

BİLECİK 2             FAİK      AKARKARASU

 

BİNGÖL               1             VAHDETTİN        UZUNYAYLA

 

BİNGÖL               2             MEHMET             EVRAN

 

BİNGÖL               3             ÇETİN    SAĞSÖZ

 

BİTLİS    1             SIDDIK  GÖZEGER

 

BİTLİS    2             SÜLEYMAN        BAŞTÜRK

 

BİTLİS    3             TUFAN SUBAŞI

 

BOLU    1             TANJU  ÖZCAN

 

BOLU    2             ÖZER     ÖZCAN

 

BOLU    3             HÜSEYİN CAHİT                ÇINGI

 

BURDUR              1             MEHMET             GÖKER

 

BURDUR              2             RECEP   MUTLUCAN

 

BURDUR              3             OSMAN               GÖK

 

BURSA 1              1             LALE      KARABIYIK

 

BURSA 1              2             ERKAN  AYDIN

 

BURSA 1              3             NURHAYAT        ATLACA KAYIŞOĞLU

 

BURSA 1              4             KAYIHAN             PALA

 

BURSA 1              5             ÖZGÜR ERDURSUN

 

BURSA 1              6             GÜRKAN             ESEN

 

BURSA 1              7             DENİZ   BAYKAL

 

BURSA 1              8             SERKAN               ÖZTÜRK

 

BURSA 1              9             İBRAHİM             MART

 

BURSA 1              10           AYTAÇ  ŞAHİN

 

BURSA 2              1             ORHAN SARIBAL

 

BURSA 2              2             YÜKSEL ÖZKAN

 

BURSA 2              3             MUSTAFA           ŞENYURT

 

BURSA 2              4             ERKAN  DÖNMEZ

 

BURSA 2              5             SÜLEYMAN        AYYILMAZ

 

BURSA 2              6             ŞAHİN   SEVİNÇ

 

BURSA 2              7             MERAL ALTUNTAŞ

 

BURSA 2              8             KEMAL ATAN

 

BURSA 2              9             BARAN GÜNEŞ

 

BURSA 2              10           HÜLYA  DİNK

 

ÇANAKKALE       1             MUHARREM      ERKEK

 

ÇANAKKALE       2             ÖZGÜR CEYLAN

 

ÇANAKKALE       3             METİN ÜMİT     URAL

 

ÇANAKKALE       4             SONGÜL              ŞENTÜRKLÜ

 

ÇANKIRI              1             MURAT BERAT  ATALAY

 

ÇANKIRI              2             İBRAHİM             GÖNÜLTAŞ

 

ÇORUM               1             TUFAN KÖSE

 

ÇORUM               2             BURÇİN SOLMAZ             POLAT

 

ÇORUM               3             GÜRSEL               YILDIRIM

 

ÇORUM               4             MEHMET             TAHTASIZ

 

DENİZLİ                1             GÜLİZAR BİÇER KARACA

 

DENİZLİ                2             KAZIM  ARSLAN

 

DENİZLİ                3             HAŞİM TEOMAN             SANCAR

 

DENİZLİ                4             ÜNAL    KARAOSMANOĞLU

 

DENİZLİ                5             ÖZGÜR SAVAŞ  BAYAR

 

DENİZLİ                6             İLHAN   ÖZCAN

 

DENİZLİ                7             ŞENİZ    DOĞAN

 

DENİZLİ                8             BİLGEHAN          BURGUL

 

DİYARBAKIR       1             MAHMUT AZİZ USAL

 

DİYARBAKIR       2             TURGUT              KILIÇ

 

DİYARBAKIR       3             MEHMET ŞERİF DOĞRU

 

DİYARBAKIR       4             AHMET ÖZGÜVERCİN

 

DİYARBAKIR       5             BERİVAN             ALABALIK

 

DİYARBAKIR       6             HEBUN KAPLAN

 

DİYARBAKIR       7             DENİZCAN          EŞİYOK

 

DİYARBAKIR       8             EMRAH ANLI

 

DİYARBAKIR       9             GÜLAY  EMRE

 

DİYARBAKIR       10           UMUT  YETİŞSİN

 

DİYARBAKIR       11           ABDURRAHMAN BERAT               AKTAŞ

 

DİYARBAKIR       12           BEHİYE  KÜDEN

 

DÜZCE  1             ZAFER   TEBER

 

DÜZCE  2             İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ

 

DÜZCE  3             HASAN SERVET ÖKTEM

 

EDİRNE 1             OKAN   GAYTANCIOĞLU

 

EDİRNE 2             EDİZ       ÜN

 

EDİRNE 3             YAKUP  ATALAY

 

EDİRNE 4             ERDOĞAN          GÜMÜLCİNELİ

 

ELAZIĞ 1             GÜRSEL               EROL

 

ELAZIĞ 2             EMRAH ÖZDEN

 

ELAZIĞ 3             AYTEN  ÇEKİL

 

ELAZIĞ 4             NAZMİ GÜRBÜZ

 

ELAZIĞ 5             MESUT BASKAN

 

ERZİNCAN          1             AYHAN DOĞAN

 

ERZİNCAN          2             TUĞRUL              YILDIRIM

 

ERZURUM          1             NACİ     TURAN

 

ERZURUM          2             NAMİYE               SINIRKAYA

 

ERZURUM          3             GENÇAY              UĞRAŞ

 

ERZURUM          4             SERHAT CAN      EŞ

 

ERZURUM          5             TACETTİN            KIZILOĞLU

 

ERZURUM          6             YUNUS POLAT

 

ESKİŞEHİR           1             UTKU    ÇAKIRÖZER

 

ESKİŞEHİR           2             JALE NUR            SÜLLÜ

 

ESKİŞEHİR           3             NURAY AKÇASOY

 

ESKİŞEHİR           4             MEHMET ENGİN              ÇAKMAK

 

ESKİŞEHİR           5             SİNAN  ÖZKAR

 

ESKİŞEHİR           6             SİBEL     YEŞİLDAL

 

ESKİŞEHİR           7             METİN  TOMSUK

 

GAZİANTEP        1             BAYRAM             YILMAZKAYA

 

GAZİANTEP        2             İRFAN   KAPLAN

 

GAZİANTEP        3             HÜSEYİN             YALÇIN

 

GAZİANTEP        4             ÖZGÜR YILMAZ

 

GAZİANTEP        5             HASAN ÖZTÜRKMEN

 

GAZİANTEP        6             HÜSEYİN CAHİT                KARGINER

 

GAZİANTEP        7             NACİ     KILIÇ

 

GAZİANTEP        8             ADİLE MERVE    ALTINBAŞ YILMAZ

 

GAZİANTEP        9             NESRİN TUNCEL

 

GAZİANTEP        10           SELİM   KARAHAN

 

GAZİANTEP        11           ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

 

GAZİANTEP        12           NERİN   TÜRKMEN

 

GAZİANTEP        13           YILMAZ DEMİRDELEN

 

GAZİANTEP        14           MEHMET TURAN             GÜNDOĞDU

 

GİRESUN             1             NECATİ TIĞLI

 

GİRESUN             2             REŞAT NURİ       ÖZDEMİR

 

GİRESUN             3             İBRAHİM             AKGÜN

 

GİRESUN             4             SUAT     ÖNDAŞ

 

GÜMÜŞHANE   1             MAHİR CAN

 

GÜMÜŞHANE   2             RAMAZAN          AYAS

 

HAKKARİ             1             NAZIM DEMİR

 

HAKKARİ             2             ERŞAT   İNAN

 

HAKKARİ             3             NAZMİ KIZILBAN

 

HATAY  1             MEHMET             GÜZELMANSUR

 

HATAY  2             SUZAN ŞAHİN

 

HATAY  3             SERKAN               TOPAL

 

HATAY  4             İSMET   TOKDEMİR

 

HATAY  5             MEHMET RİYAT                KIRMIZIOĞLU

 

HATAY  6             HASAN RAMİZ  PARLAR

 

HATAY  7             NERMİN              YILDIRIM KARA

 

HATAY  8             GÖKHAN             ÖZER

 

HATAY  9             BİLGEN DUMAN

 

HATAY  10           HAMİDE              VURAL

 

HATAY  11           DÖNDÜ DİLAN  KARTAL

 

IĞDIR    1             METİN  OVA

 

IĞDIR    2             İDRİS     AKTAŞ

 

ISPARTA              1             MUSTAFA           CEYHAN

 

ISPARTA              2             İSA ÖNDER         DİNÇTÜRK

 

ISPARTA              3             ZAFER   SAĞLAM

 

ISPARTA              4             EYUP     ERSOY

 

İSTANBUL-1       1             İBRAHİM ÖZDEN             KABOĞLU

 

İSTANBUL-1       2             MEHMET AKİF  HAMZAÇEBİ

 

İSTANBUL-1       3             GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

 

İSTANBUL-1       4             ONURSAL           ADIGÜZEL

 

İSTANBUL-1       5             FETHİ    AÇIKEL

 

İSTANBUL-1       6             GÜRSEL               TEKİN

 

İSTANBUL-1       7             İLHAN   KESİCİ

 

İSTANBUL-1       8             OĞUZ KAAN      SALICI

 

İSTANBUL-1       9             MAHMUT           TANAL

 

İSTANBUL-1       10           SALİHA SERA     KADIGİL SÜTLÜ

 

İSTANBUL-1       11           HÜSEYİN EMRE BAĞCE

 

İSTANBUL-1       12           MUSTAFA OKTAY            AKSU

 

İSTANBUL-1       13           HASAN UZUNYAYLA

 

İSTANBUL-1       14           MUSTAFA           ÖZTAŞKIN

 

İSTANBUL-1       15           TAHSİN USTA

 

İSTANBUL-1       16           HÜSEYİN             SAĞ

 

İSTANBUL-1       17           BERİL     ÖNER

 

İSTANBUL-1       18           YÜKSEL TAŞKIN

 

İSTANBUL-1       19           HASAN BASRİ    ÖZBEK

 

İSTANBUL-1       20           DENİZ DOĞAN  GÜNAY

 

İSTANBUL-1       21           ERTAN  AKSOY

 

İSTANBUL-1       22           NURAY ÇEPNİ

 

İSTANBUL-1       23           DUYGU ÇELİK

 

İSTANBUL-1       24           ARZU    ÖZALP

 

İSTANBUL-1       25           PINAR   UZUN

 

İSTANBUL-1       26           TUBA    TORUN

 

İSTANBUL-1       27           ALİ RIZA               YILDIRIM

 

İSTANBUL-1       28           YÜCEL   OTO

 

İSTANBUL-1       29           MURAT                CİRAV

 

İSTANBUL-1       30           MELİS   TİMUR

 

İSTANBUL-1       31           EMRE    AKKUŞ

 

İSTANBUL-1       32           ÇETİN    DÜZCE

 

İSTANBUL-1       33           AYLİN    SARITAŞ

 

İSTANBUL-1       34           GAZİ      KARAKURT

 

İSTANBUL-1       35           TİMUÇİN             GÜLTEKİN

 

İSTANBUL-2       1             KADRİ ENİS        BERBEROĞLU

 

İSTANBUL-2       2             AYKUT  ERDOĞDU

 

İSTANBUL-2       3             AHMET ÜNAL    ÇEVİKÖZ

 

İSTANBUL-2       4             MUSTAFA SEZGİN          TANRIKULU

 

İSTANBUL-2       5             YÜKSEL MANSUR            KILINÇ

 

İSTANBUL-2       6             YUNUS EMRE

 

İSTANBUL-2       7             GÖKAN                ZEYBEK

 

İSTANBUL-2       8             ALİ         ŞEKER

 

İSTANBUL-2       9             DERYA  ŞENTÜRK

 

İSTANBUL-2       10           MEHMET             DİRİBAŞ

 

İSTANBUL-2       11           MERSİN               BALKAN

 

İSTANBUL-2       12           BAHATTİN          TURNALI

 

İSTANBUL-2       13           FERHAT                EPÖZDEMİR

 

İSTANBUL-2       14           İSMAİL YÜKSEL

 

İSTANBUL-2       15           ADNAN                AYBER

 

İSTANBUL-2       16           BURAK KAAN    YILMAZSOY

 

İSTANBUL-2       17           CANAN SEZENLER

 

İSTANBUL-2       18           HACER  FOGGO

 

İSTANBUL-2       19           GÜVEN KARATAŞ

 

İSTANBUL-2       20           YUSUF KENAN  KOLAT

 

İSTANBUL-2       21           VEYSİ SİNAN      BOZDEMİR

 

İSTANBUL-2       22           CEM CENGİZ      YILMAZ

 

İSTANBUL-2       23           ECE        BATUMLU TALAS

 

İSTANBUL-2       24           PELİN    YURDAKUL

 

İSTANBUL-2       25           ŞEYMA DUMRUL

 

İSTANBUL-2       26           YUSUF  ERGÜVEN

 

İSTANBUL-2       27           ÖZGÜR DÜZGÜN

 

İSTANBUL-2       28           DENİZ   KAYA

 

İSTANBUL-3       1             ENGİN  ALTAY

 

İSTANBUL-3       2             ERDOĞAN          TOPRAK

 

İSTANBUL-3       3             MEHMET             BEKAROĞLU

 

İSTANBUL-3       4             ZEYNEL EMRE

 

İSTANBUL-3       5             SİBEL     ÖZDEMİR

 

İSTANBUL-3       6             ÖZGÜR KARABAT

 

İSTANBUL-3       7             TURAN AYDOĞAN

 

İSTANBUL-3       8             EMİNE GÜLİZAR              EMECAN

 

İSTANBUL-3       9             NAZIR CİHANGİ               İSLAM

 

İSTANBUL-3       10           TURAN HANÇERLİ

 

İSTANBUL-3       11           BAYRAMALİ       ÇEŞMECİ

 

İSTANBUL-3       12           ALİ ULVİ              GÖKBULAK

 

İSTANBUL-3       13           MEHMET SAİT   YÜCEL

 

İSTANBUL-3       14           ALİ MUHİTTİN   TIĞLI

 

İSTANBUL-3       15           SİNAN  KARAHAN

 

İSTANBUL-3       16           SİNAN KARACA                ÖZTÜRK

 

İSTANBUL-3       17           MAHFUZ             YETÜT

 

İSTANBUL-3       18           ŞAHANIM           METER

 

İSTANBUL-3       19           IRMAK NERİMAN            NEBİOĞLU

 

İSTANBUL-3       20           YAĞMUR            GEYGEL

 

İSTANBUL-3       21           ENGİN  ERTAÇ

 

İSTANBUL-3       22           CEMİL CAN         DİNÇ

 

İSTANBUL-3       23           AYCAN ERİNSEL               ÖZİSTEK

 

İSTANBUL-3       24           HÜSEYİN             ÖZKAHRAMAN

 

İSTANBUL-3       25           SEDA     ÖNDER

 

İSTANBUL-3       26           BEKTAŞ DAVUTOĞLU

 

İSTANBUL-3       27           ARZU    ATTEPE

 

İSTANBUL-3       28           HÜSEYİN             DURAN

 

İSTANBUL-3       29           ERDAL   SARIKAYA

 

İSTANBUL-3       30           ELİF        KESKİNEL ÜLKER

 

İSTANBUL-3       31           ALİ OSMAN        ÖZDİLEK

 

İSTANBUL-3       32           KEMAL ÖZKİRAZ

 

İSTANBUL-3       33           İLYAS     DUMAN

 

İSTANBUL-3       34           OSMAN               TELLİOĞLU

 

İSTANBUL-3       35           ŞEBNEM NUR    ÇALIŞKAN

 

İZMİR-1               1             AHMET TUNCAY              ÖZKAN

 

İZMİR-1               2             MURAT                BAKAN

 

İZMİR-1               3             ÖZCAN PURÇU

 

İZMİR-1               4             KANİ     BEKO

 

İZMİR-1               5             MEHMET ALİ     ÇELEBİ

 

İZMİR-1               6             TACETTİN            BAYIR

 

İZMİR-1               7             EDNAN ARSLAN

 

İZMİR-1               8             SEFER    İPEKLİ

 

İZMİR-1               9             KAZIM  UMDULAR

 

İZMİR-1               10           NİLAY    KÖKKILINÇ

 

İZMİR-1               11           EZGİ DENİZ DENİZ           URUNGA

 

İZMİR-1               12           DEVRİM BARIŞ  ÇELİK

 

İZMİR-1               13           ZEKİYE SEDA      SÖNMEZ

 

İZMİR-1               14           ŞENER   AKDEMİR

 

İZMİR-2               1             KEMAL KILIÇDAROĞLU

 

İZMİR-2               2             SELİN SAYEK      BÖKE

 

İZMİR-2               3             KAMİL OKYAY   SINDIR

 

İZMİR-2               4             ATİLA    SERTEL

 

İZMİR-2               5             SEVDA ERDAN  KILIÇ

 

İZMİR-2               6             MAHİR POLAT

 

İZMİR-2               7             BEDRİ    SERTER

 

İZMİR-2               8             İDRİS     YAVUZYILMAZ

 

İZMİR-2               9             ALİ         ENGİN

 

İZMİR-2               10           SALİH    ÖZÇİFÇİ

 

İZMİR-2               11           MEHMET             BİRLİK

 

İZMİR-2               12           ONUR KADİR     ERYÜCE

 

İZMİR-2               13           HATİCE ZEYBEK

 

İZMİR-2               14           EBRU     OKAY

 

KAHRAMANMARAŞ       1             ALİ         ÖZTUNÇ

 

KAHRAMANMARAŞ       2             SELİM   SÜMEN

 

KAHRAMANMARAŞ       3             MEHMET             ÇARMAN

 

KAHRAMANMARAŞ       4             FAİK      KILINÇ

 

KAHRAMANMARAŞ       5             ONUR   GÜRBÜZ

 

KAHRAMANMARAŞ       6             AYŞEGÜL             YAYCIOĞLU

 

KAHRAMANMARAŞ       7             UĞUR   ŞEVRAN

 

KAHRAMANMARAŞ       8             AZİZE    ÇUHADAR

 

KARABÜK           1             HÜSEYİN AVNİ  AKSOY

 

KARABÜK           2             SEDAT   KARAOĞLU

 

KARABÜK           3             GÜLSÜN              BENİÇ

 

KARAMAN         1             İSMAİL ATAKAN              ÜNVER

 

KARAMAN         2             HAKAN GÜRSEL               AKBULUT

 

KARAMAN         3             YUSUF  BAŞTUĞ

 

KARS     1             FATİH KAMİL     ERKOÇ

 

KARS     2             HATİCE GÜVENSOY

 

KARS     3             AYSEL    SADAK İLTAŞ

 

KASTAMONU    1             HASAN BALTACI

 

KASTAMONU    2             AYŞEGÜL             SOYLU MUSLU

 

KASTAMONU    3             DEVRİM               EZGİ ÖZALP

 

KAYSERİ               1             ÇETİN    ARIK

 

KAYSERİ               2             AHMET YILDIZ

 

KAYSERİ               3             AŞKIN   GENÇ

 

KAYSERİ               4             İBRAHİM             KAAN

 

KAYSERİ               5             MAZHAR OĞUZ               ÖZSOY

 

KAYSERİ               6             GONCA YELDA  ORHAN

 

KAYSERİ               7             RECEP   BULUT

 

KAYSERİ               8             METİN  KANTARCI

 

KAYSERİ               9             KADİM ŞAHİN

 

KAYSERİ               10           NİZAMETTİN     TEMEL

 

KIRIKKALE           1             AHMET ÖNAL

 

KIRIKKALE           2             GÜLLÜ  AYKUT

 

KIRIKKALE           3             ÜMİT    COŞGUN

 

KIRKLARELİ         1             TÜRABİ KAYAN

 

KIRKLARELİ         2             VECDİ   GÜNDOĞDU

 

KIRKLARELİ         3             İNCİ       TUNÇ

 

KIRŞEHİR             1             METİN  İLHAN

 

KIRŞEHİR             2             ÇAĞDAŞ              GÖKALP

 

KİLİS      1             ALİ         TUNA

 

KİLİS      2             MEHMET ALİ     AĞCABAY

 

KOCAELİ              1             FATMA KAPLAN HÜRRİYET

 

KOCAELİ              2             HAYDAR              AKAR

 

KOCAELİ              3             TAHSİN TARHAN

 

KOCAELİ              4             MÜHİP KANKO

 

KOCAELİ              5             OSMAN ANIL    ACURMAN

 

KOCAELİ              6             EBRU     KÜÇÜKAYDIN

 

KOCAELİ              7             YEŞİM   AKPINAR

 

KOCAELİ              8             ORKUN UTKUBAŞ

 

KOCAELİ              9             İSMAİL DEMİR

 

KOCAELİ              10           MEHMET TAMER             SOLAKOĞLU

 

KOCAELİ              11           SEZER NİLGÜN  AYDIN

 

KOCAELİ              12           TUĞMAN            KAYALI

 

KOCAELİ              13           ZEYNEP ÇİĞDEM              CANBAZ

 

KONYA 1             ABDULLATİF      ŞENER

 

KONYA 2             ABDÜLKADİR     KARADUMAN

 

KONYA 3             HASAN SARIMEHMETOĞLU

 

KONYA 4             SAİM     SEZEN

 

KONYA 5             NİHAL   EKEN

 

KONYA 6             ALİ         SAYAR

 

KONYA 7             İSMAİL ÜNSAL

 

KONYA 8             ORHAN KAYA

 

KONYA 9             NAZİFE DEMİRHAN

 

KONYA 10           MEMDUH ERDEN            KÖKBUDAK

 

KONYA 11           SEFER    İPEK

 

KONYA 12           HİKMET               BALCI

 

KONYA 13           ŞENİZ    KURTULUŞ

 

KONYA 14           MEHMET             YURTSEVEN

 

KONYA 15           HASAN PEKTEKİN

 

KÜTAHYA            1             ALİ FAZIL             KASAP

 

KÜTAHYA            2             ŞEREF    HAN

 

KÜTAHYA            3             ZELİHA  AKSAZ ŞAHBAZ

 

KÜTAHYA            4             MEHMET AYDIN              UZUN

 

KÜTAHYA            5             RIDVAN               ÇAKIR

 

MALATYA           1             VELİ       AĞBABA

 

MALATYA           2             HULİSİ  PORGALI

 

MALATYA           3             SONER  GÖKÇE

 

MALATYA           4             BERNA  KARADAŞ

 

MALATYA           5             EMİN    DÖNMEZ

 

MALATYA           6             MAHMUT           AKBIYIK

 

MANİSA              1             ÖZGÜR ÖZEL

 

MANİSA              2             AHMET VEHBİ   BAKIRLIOĞLU

 

MANİSA              3             BEKİR    BAŞEVİRGEN

 

MANİSA              4             SABRİ    TEMEL

 

MANİSA              5             ABDULLAH         SAKA

 

MANİSA              6             HAYRİYE              HACET

 

MANİSA              7             SANİYE AĞGÜL

 

MANİSA              8             ÇETİN    KURTULUŞ

 

MANİSA              9             NURİTTİN           DİNGAZ

 

MANİSA              10           LALE      ERDOĞAN TUNÇER

 

MARDİN              1             MAHMUT           DUYAN

 

MARDİN              2             ERKAN  MEHMETOĞLU

 

MARDİN              3             ABDULVAHAP   AY

 

MARDİN              4             ABDULKADİR     TURAN

 

MARDİN              5             AYGÜL  KILIÇ BAŞBOĞA

 

MARDİN              6             ENGİN  ORAL

 

MERSİN               1             CENGİZ GÖKÇEL

 

MERSİN               2             ALPAY   ANTMEN

 

MERSİN               3             ALİ MAHİR          BAŞARIR

 

MERSİN               4             NEVİN  ZAİMOĞLU

 

MERSİN               5             MEHMET             SAYDAM

 

MERSİN               6             CAVİDAN            DEMİRAĞ

 

MERSİN               7             SEYİT     ÖZANANAR

 

MERSİN               8             ALPER   TURNA

 

MERSİN               9             ALPTEKİN            ESER

 

MERSİN               10           DİLARA ÖZKINA

 

MERSİN               11           KENAN HAZAR

 

MERSİN               12           HİDAYET              OĞUZ

 

MERSİN               13           SİBEL GAZİ          TABEL

 

MUĞLA               1             MÜRSEL              ALBAN

 

MUĞLA               2             SUAT     ÖZCAN

 

MUĞLA               3             BURAK ERBAY

 

MUĞLA               4             SÜLEYMAN        GİRGİN

 

MUĞLA               5             İBRAHİM             ERTÜRK

 

MUĞLA               6             EMİNE  YENİLMEZ AYDEMİR

 

MUĞLA               7             YAMAÇ KAYA

 

MUŞ      1             YILMAZ ÇETİNKAYA

 

MUŞ      2             YILDIRIM             PAÇAL

 

MUŞ      3             CEMAL KOÇHAN

 

MUŞ      4             NUR MUHAMMED         KARAHAN

 

NEVŞEHİR           1             FARUK  SARIASLAN

 

NEVŞEHİR           2             FULYA GÜLŞEN ALTINSOY

 

NEVŞEHİR           3             MEHMET             BİLGİN

 

NİĞDE  1             ÖMER FETHİ      GÜRER

 

NİĞDE  2             AHMET OĞUZ   ÖZMEN

 

NİĞDE  3             NAGİHAN           ESKİOĞLU

 

ORDU   1             SEYİT     TORUN

 

ORDU   2             MUSTAFA           ADIGÜZEL

 

ORDU   3             ONUR   ÇAM

 

ORDU   4             SEBANUR            ÖZDEMİR

 

ORDU   5             SAİT       KAPICIOĞLU

 

ORDU   6             NAZIM YİĞİT     GÜNAY

 

OSMANİYE         1             BAHA    ÜNLÜ

 

OSMANİYE         2             MEHMET ORHUN            DÖĞÜŞCÜ

 

OSMANİYE         3             İRFAN   ERDEM

 

OSMANİYE         4             HAKKI SAYMAN               SAYGILI

 

RİZE       1             REMZİ   KAZMAZ

 

RİZE       2             AYSEL    TAŞKIN

 

RİZE       3             KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN

 

SAKARYA            1             ENGİN  ÖZKOÇ

 

SAKARYA            2             MEHMET             SELÇUK

 

SAKARYA            3             ELİF        YAR

 

SAKARYA            4             REFİK    KARAKAŞ

 

SAKARYA            5             MEHMET DERYA              BAĞDAT

 

SAKARYA            6             AYTÜL   UŞAKLIGİL

 

SAKARYA            7             GÖZDE NUR       YILDIZ

 

SAMSUN             1             KEMAL ZEYBEK

 

SAMSUN             2             NESLİHAN           HANCIOĞLU

 

SAMSUN             3             HÜSEYİN             ŞAHİN

 

SAMSUN             4             MÜŞFİK VEYSEL               ERDOĞAN

 

SAMSUN             5             MEHMET             ÖZDAĞ

 

SAMSUN             6             ARZU    SABUNCU

 

SAMSUN             7             MURAT                ÇAN

 

SAMSUN             8             YILMAZ KARAGÖZ

 

SAMSUN             9             IŞIK        ÖZKEFELİ

 

SİİRT      1             CAHFER               SAKLAN

 

SİİRT      2             HİKMET               AKAR

 

SİİRT      3             HASAN ALP

 

SİNOP   1             BARIŞ    KARADENİZ

 

SİNOP   2             ERDİNÇ ŞİMŞEK

 

SİVAS    1             ULAŞ     KARASU

 

SİVAS    2             SİNAN  ÖZTÜRK

 

SİVAS    3             MALİKE EJDER   YOLVEREN

 

SİVAS    4             ALİ         BALTA

 

SİVAS    5             HASAN KILIÇ

 

ŞANLIURFA        1             AZİZ       AYDINLIK

 

ŞANLIURFA        2             FETHİ    YAMAÇ

 

ŞANLIURFA        3             CEM      KARAKEÇİLİ

 

ŞANLIURFA        4             UĞUR   MİZAN

 

ŞANLIURFA        5             BAKIR   AYDOĞDU

 

ŞANLIURFA        6             HALAF  AYYILDIZ

 

ŞANLIURFA        7             MAHMUT           YAZAR

 

ŞANLIURFA        8             AHMET MÜSRİ

 

ŞANLIURFA        9             FARUK  AKAN

 

ŞANLIURFA        10           SONGÜL              ARSLAN

 

ŞANLIURFA        11           MUSTAFA           EREN

 

ŞANLIURFA        12           AKİLE    YEKTAŞ

 

ŞANLIURFA        13           İBRAHİM HALİL YARIŞ

 

ŞANLIURFA        14           KEMAL EŞSİZ

 

ŞIRNAK 1             SABRİ    KUYTAN

 

ŞIRNAK 2             ABDULKERİM    VARLI

 

ŞIRNAK 3             GÜNDÜZ             ÖKTEN

 

ŞIRNAK 4             OSMAN               YEREN

 

TEKİRDAĞ           1             FAİK      ÖZTRAK

 

TEKİRDAĞ           2             İLHAMİ ÖZCAN AYGUN

 

TEKİRDAĞ           3             CANDAN             YÜCEER

 

TEKİRDAĞ           4             EMRE    KÖPRÜLÜ

 

TEKİRDAĞ           5             ADEM   DALGIÇ

 

TEKİRDAĞ           6             İSMAİL DOĞAROĞLU

 

TEKİRDAĞ           7             GÜLFER               ÜMİT

 

TOKAT  1             KADİM DURMAZ

 

TOKAT  2             HASAN EFE         UYAR

 

TOKAT  3             ÇAĞDAŞ              KURTGÖZ

 

TOKAT  4             DURAN BELENE

 

TOKAT  5             GÜLPERİ              COŞAR

 

TRABZON            1             AHMET KAYA

 

TRABZON            2             ABDÜL KADİR    ÇELEBİ

 

TRABZON            3             HİKMET NURİ    AYDIN

 

TRABZON            4             FERDA  KUDUNOĞLU

 

TRABZON            5             İSMAİL KAYNAR

 

TRABZON            6             MERTCAN           FERO

 

TUNCELİ              1             POLAT  ŞAROĞLU

 

TUNCELİ              2             MESUT COŞKUN

 

UŞAK    1             ÖZKAN YALIM

 

UŞAK    2             İSMET   AKIN

 

UŞAK    3             ALİ         KARAOBA

 

VAN      1             MEHMET             KURUKCU

 

VAN      2             FAHREDDİN       ÇUYRAK

 

VAN      3             HALUK  TERZİOĞLU

 

VAN      4             ŞANEL   GÜLOĞLU

 

VAN      5             ERKAN  KAÇMAZ

 

VAN      6             NEVZAT               KOÇ

 

VAN      7             NERİMAN           KARTAL

 

VAN      8             ŞAHİN   ÖZTEKİN

 

YALOVA               1             ÖZCAN ÖZEL

 

YALOVA               2             ERTAN  ŞENER

 

YALOVA               3             MEHMET             GÜREL

 

YOZGAT               1             ALİ         KEVEN

 

YOZGAT               2             NADİR  ÜNAL

 

YOZGAT               3             RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU

 

YOZGAT               4             ŞAHİN   BOZDEMİR

 

ZONGULDAK     1             ÜNAL    DEMİRTAŞ

 

ZONGULDAK     2             DENİZ   YAVUZYILMAZ

 

ZONGULDAK     3             UMUT  BAŞOĞLU

 

ZONGULDAK     4             MERVE KIR

 

ZONGULDAK     5             ÇİĞDEM              ŞEKERCİ

DHA

Etiketler: seçim, parti, ysk, aday listeleri
Okunma Sayısı: 1385
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.