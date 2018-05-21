Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan milletvekili aday listeleri

Milletvekili genel seçimine katılacak siyasi partiler tarafından milletvekili aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.
AKP, milletvekili adaylarını YSK'ya sundu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet, 600 kişiden oluşan milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Milletvekili listesini sunduktan sonra açıklama yapan Sorgun, "Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.
AKP’nin mevcut milletvekillerinden 167’si tekrar gösterirken aday profili bilgi notuna göre; Toplam kadın aday sayısı: 126. Toplam erkek aday sayısı: 474. Ortalama yaş: 44. 25 yaş altı kişi sayısı: 57. En genç aday: Elif Nur Bayram (18 yaşında Kocaeli 11.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi: 11.02.2000). En yaşlı aday: Ahmet Munip Yıldızoğlu (70 yaşında. Mardin 4.sıra aday gösterilmiştir. Doğum tarihi 15.03.1948). Toplam engelli aday sayısı: 8. Toplam evli aday sayısı: 466.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1'inci bölge birinci sıradan aday gösterildi. BBP lideri Mustafa Destici ise Ankara 2'nci bölge birinci sıradan aday gösterildi. Ankara 1'inci Bölge birinci sıra adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş gösterildi.
AKP kurmaylarının yine İstanbul’dan aday gösterildiği görüldü. İstanbul 1'inci Bölge Birinci Sıra adayı Berat Albayrak aday gösterildi.
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AKP İstanbul 3. bölge 11. sıradan aday oldu.
Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AKP Elazığ 3. sıra, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Erzurum 3’üncü sıra adayı oldu.
Sanatçı İbrahim Tatlıses ve futbolcu Tanju Çolak aday adayı başvurusunda bulunmasına rağmen listede yer almadı.
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Tıklayınız:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyon'dan aday gösterildi
YSK'nın Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi kararı Resmi Gazete'de
AKP ve CHP aday listelerini YSK'ye sundu
Parti ve ittifakların pusuladaki yeri için kura çekimi yapıldı
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İŞTE AKP'NİN ADAYLARI:
ADANA
JÜLİDE SARIEROĞLU
TAMER DAĞLI
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
AHMET ZENBİLCİ
ABDULLAH DOĞRU
SEVİL CAN
MUHAMMED AKSOY
SAMİR ALTUNKAYNAK
RAMAZAN ÇIRAK
EROL KAHRAMAN
REŞAN ARLIER
NECİP FAZIL CENGİL
MEHMET GAZİOĞLU
MUHAMMED ZEKİ AÇ
ZEKERİYE YILDIZOĞLU
ADIYAMAN
AHMET AYDIN
İBRAHİM HALİL FIRAT
MUHAMMED FATİH TOPRAK
YAKUP TAŞ
ABDULAZİZ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
VEYSEL EROĞLU
ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
RASİME KIPIRTI FEDAKAR
MEHMET ZEYBEK
İBRAHİM ÜNLÜER
AĞRI
EKREM ÇELEBİ
ABBAS AYDIN
DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
ERHAN TENEKECİ
AKSARAY
İLKNUR İNCEÖZ
CENGİZ AYDOĞDU
MUSTAFA SERDENGEÇTİ
MUHAMMED AKTAŞ
AMASYA
MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
HASAN ÇİLEZ
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
FATİH ŞAHİN
YALÇIN AKDOĞAN
ALİ İHSAN ARSLAN
MURAT YILDIRIM
FATMA ÖNCÜ
FAHRİ USTA
GÖKÇER DOĞAN
FEVZİ AYDIN
BÜŞRA SOYLU
MUAMMER CEMALOĞLU
ELİF RABİA TOPTANCI
ADİL CAN YILDIRIM
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
MUSTAFA DESTİCİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM
EMRULLAH İŞLER
ORHAN YEGİN
ARİFE POLAT DÜZGÜN
ZEYNEP YILDIZ
AHMET FETHAN BAYKOÇ
ENES ŞİŞMAN
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
İBRAHİM ENES DURUAY
ONUR ALP BAŞAYAR
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
MEHMET NACİ BOSTANCI
ASUMAN ERDOĞAN
NEVZAT CEYLAN
BARIŞ AYDIN
HACI TURAN
MERYEM GÖKA
TUNA KOÇ
KURTCAN ÇELEBİ
SERHAT BAYAR
DİLARA TABAK
MEHMET GÜNDOĞDU
MÜCAHİT EFE
ANTALYA
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
SENA NUR ÇELİK
İBRAHİM AYDIN
ATAY USLU
KEMAL ÇELİK
GÜLÇİN ÖZBOZ
SEYİT EMRE GÖYÜK
ERCAN MEKTEPLİOĞLU
MUSTAFA ERKAN
HASAN HÜSEYİN CENGİZ
ESMA BALABAN KARACAN
HASAN DEMİR
ÖMER AKBAŞ
CANBEY ÇETİN
HASAN KEREM ÜNSAL
ARDAHAN
ORHAN ATALAY
HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
ARTVİN
ERTUNÇ ERKAN BALTA
MUZAFFER ÇORBACI
AYDIN
MUSTAFA SAVAŞ
BEKİR KUVVET ERİM
METİN YAVUZ
RIZA POSACI
ERSİN ESENLİK
AHMET TARIK SARI
SEDA KANAT
YASEMİ SARIÇİÇEK
BALIKESİR
ADİL ÇELİK
BELGİN UYGUR
YAVUZ SUBAŞI
MUSTAFA CANBEY
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
ÖMER ALAN
OSMAN BILDIR
ZEYNEP DENİZ
ENCAN AYDOĞDU
BARTIN
YILMAZ TUNÇ
YAŞAR ARSLAN
BATMAN
ZİVER ÖZDEMİR
MURAT GÜNEŞTEKİN
MEHMET ŞAT
MURAT ÇİÇEK
AYLA IŞIK
BAYBURT
FETANİ BATTAL
BİLECİK
SELİM YAĞCI
HALİL ELDEMİR
BİNGÖL
CEVDET YILMAZ
FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA
BİTLİS
CEMAL TAŞAR
VAHİT KİLER
FEVZİ TAŞDEMİR
BOLU
ARZU AYDIN
FEHMİ KÜPÇÜ
METİN VURAL
BURDUR
BAYRAM ÖZÇELİK
YASİN UĞUR
EMİNE AKTAŞ
BURSA BİRİNCİ BÖLGE
HAKAN ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA ESGİN
REFİK ÖZEN
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
AHMET KILIÇ
GÜLTEN KAPICIOĞLU
SADETTİN CANGÜL
ARİF ÇELENK
MUHAMMED ERDOĞAN
ARİF BEKİR DANGAÇ
BURSA İKİNCİ BÖLGE
EFKAN ALA
OSMAN MESTEN
VİLDAN YILMAZ GÜREL
ZAFER IŞIK
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
ATİLLA ÖDÜNÇ
AHMET YELİS
SELDA MERİÇ
BURCU YARAN
İSMAİL ÖZKAN
ÇANAKKALE
BÜLENT TURAN
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
FURKAN SEZER
FIRAT AKGÜN
ÇANKIRI
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
SALİM ÇİVİTCİOĞLU
ÇORUM
AHMET SAMİ CEYLAN
OĞUZHAN KAYA
EROL KAVUNCU
SERAP YILDIRIM
DENİZLİ
CAHİT ÖZKAN
ŞAHİN TİN
AHMET YILDIZ
NİLGÜN ÖK
HASAN OYMAK
MUSTAFA SEMERCİ
DİLEK ÇEVİK
ADEM KAYAR
DİYARBAKIR
MEHMET MEHDİ EKER
EBUBEKİR BAL
OYA ERONAT
MEHMET EMİN YILMAZ
ERDAL ATİK
ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR
REMZİ ÇAYIR
FEHMİ KARDEŞOĞLU
"MUHAMMED AHMET MAHSUM
MELİKOĞLU"
EMRE YAZICIOĞLU
NEZİHE KENT
MUSTAFA GÜLEKEN
DÜZCE
FAHRİ ÇAKIR
AYŞE KEŞİR
NUMAN ÇABUK
EDİRNE
FATMA AKSAL
İLYAS AKMEŞE
ERDEM GÜYÜMGÜLER
BURAK CAMBAZ
ELAZIĞ
METİN BULUT
SERMİN BALIK
ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
ERZİNCAN
SÜLEYMAN KARAMAN
BURHAN ÇAKIR
ERZURUM
RECEP AKDAĞ
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
SELAMİ ALTINOK
İBRAHİM AYDEMİR
ZAFER TARİKDAROĞLU
FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK
ESKİŞEHİR
NABİ AVCI
HARUN KARACAN
EMİNE NUR GÜNAY
MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ
AHMET NAMIK AKDOĞAN
NURETTİN KABA
SERHAT TUNÇ
GAZİANTEP
ABDULHAMİT GÜL
AHMET UZER
MEHMET ERDOĞAN
ABDULLAH NEJAT KOÇER
DERYA BAKBAK
ALİ ŞAHİN
MÜSLÜM YÜKSEL
MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
YAŞAR ATILGAN
SERPİL KAVRAK
İHSAN KAYA
HATİCE MERVE TATAR
MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
MAHMUT BURAK KIZILELMA
GİRESUN
CEMAL ÖZTÜRK
KADİR AYDIN
SABRİ ÖZTÜRK
SERDAR DEMİRKAN
GÜMÜŞHANE
HACI OSMAN AKGÜL
CİHAN PEKTAŞ
HAKKARİ
HUSRET DİNÇ
ABDULMECİT TARHAN
NURETTİN FIRAT
HATAY
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
HÜSEYİN YAYMAN
ABDULKADİR ÖZEL
HÜSEYİN ŞANVERDİ
SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK
ABDÜLKERİM GÜVEN
KUDRET ARTAN
MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ
CEMİLE TUNA
ECRİN NAZLI İNAN
OSMAN UZAN
IĞDIR
AHMET TUTULMAZ
HASAN GÜNEŞ
ISPARTA
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
RECEP ÖZEL
MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
AYŞE NUR AKBAY
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
SÜLEYMAN SOYLU
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
VOLKAN BOZKIR
ABDULLAH GÜLER
HASAN TURAN
SERAP YAŞAR
AZİZ BABUŞCU
ŞİRİN ÜNAL
CANAN KALSIN
AHMET HAMDİ ÇAMLI
MARKAR ESEYAN
MUSTAFA DEMİR
İFFET POLAT
İBRAHİM YASİN KIRICI
SALİH ÇAKIR
AYŞE BÖHÜRLER
SUNA TARHAN
AHMET HAMDİ GÖRK
HACI MEHMET BAYKURT
MUSTAFA ARABUL
BEYZA SINDIRAÇ
SERKAN HASER
AHMET YILDIZ
EMİNE ÇAKIR
HAMZA KULAKSIZ
SEVDE SENA DAĞLI
ENES KAŞKAŞ
HALİL POYRAZ
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
NUMAN KURTULMUŞ
MEHMET MUŞ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
MEHMET DOĞAN KUBAT
TÜLAY KAYNARCA
HALİS DALKILIÇ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
NEVZAT ŞATIROĞLU
ZAFER SIRAKAYA
RÜMEYSA KADAK
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MUSTAFA YENEROĞLU
ERKAN KANDEMİR
ŞAMİL AYRIM
ALEV DEDEGİL
YILDIZ SEFERİNOĞLU
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
MÜRTEZA ZENGİN
AYHAN OĞAN
HAŞİM TAŞKIRAN
RUKEN KİLERCİ
RASİM ERDOĞMUŞ
HATİCE BOZDAĞ
MEHMET UMUR
OYA EREN
BÜLENT DURGUN
ZEHRA ERCAN
ALİ ÇEZİK
HASENE ÇAPAR
SEDAT SAYIMOĞLU
CAHİT KESKİN
SİNAN KARŞIYAKA
HAYRİYE KUZU
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
MÜNİR EREN
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
BİNALİ YILDIRIM
MAHMUT ATİLLA KAYA
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
CEMAL BEKLE
BİLAL DOĞAN
EMRE CEMİL AYVALI
TEMEL YILDIRIM
AHMET GÜRHAN
GÖZDE KESKİN
FATİH REHA YAVUZER KAM
KORAY BATTAL
MUHABBET GÜNERİ
AHMET UĞUR BARAN
HALİL CÜNEYT AÇIL
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
HAMZA DAĞ
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
NECİP NASIR
YAŞAR KIRKPINAR
MELEK EROĞLU
NECİP FAZIL KURT
ADİL YÜKSEL
ERDEM ÖKSÜZ
GERÇEK TEKİN
MUSA ÇEVİK
SALİHA BOZKURT
AHMET NUMAN ARICI
FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT
ENDER DOĞAN
KAHRAMANMARAŞ
MAHİR ÜNAL
AHMET ÖZDEMİR
CELALETTİN GÜVENÇ
İMRAN KILIÇ
MEHMET CİHAT SEZAL
HABİBE ÖÇAL
TÜRK İSLAM KARAKOÇ
MEHMET İLKER ÇİTİL
KARABÜK
CUMHUR ÜNAL
NİYAZİ GÜNEŞ
TUĞBA YEĞİN
KARAMAN
RECEP ŞEKER
SELMAN OĞUZHAN ESER
HÜSEYİN MUTLU
KARS
AHMET ARSLAN
YUNUS KILIÇ
ABDULFETAH ÇETİNKAYA
KASTAMONU
HAKKI KÖYLÜ
METİN ÇELİK
MURAT DEMİR
KAYSERİ
MEHMET ÖZHASEKİ
MUSTAFA ELİTAŞ
TANER YILDIZ
İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSMAİL TAMER
HÜLYA NERGİS
SAMİ DEDEOĞLU
ALİ SARAÇOĞLU
TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK
ALİ EKŞİ
KIRIKKALE
RAMAZAN CAN
BAYRAM SALİM BOZDEMİR
MUSTAFA ARSLAN
KIRKLARELİ
SELAHATTİN MİNSOLMAZ
VOLKAN GÖÇ
KADRİYE TOKAT
KIRŞEHİR
MUSTAFA KENDİRLİ
NECMETTİN ERKAN
KİLİS
MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
AHMET SALİH DAL
KOCAELİ
FİKRİ IŞIK
İLYAS ŞEKER
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
SAMİ ÇAKIR
CEMİL YAMAN
EMİNE ZEYBEK
HAKAN HÖBEK
UFUK EKİNCİ
OSMAN TÜFEKÇİ
ELİFNUR BAYRAM
ENVER ZENGİN
HAYRETTİN DENİZ
KONYA
AHMET SORGUN
TAHİR AKYÜREK
ORHAN ERDEM
LEYLA ŞAHİN USTA
ZİYA ALTUNYALDIZ
HACI AHMET ÖZDEMİR
GÜLAY SAMANCI
ABDULLAH AĞRALI
SELMAN ÖZBOYACI
HALİL ETYEMEZ
ALİ SÜRÜCÜ
MEHMET AKİF YILMAZ
ZERRİN ÖZEL
OSMAN SEÇGİN
MUHAMMED ZEREN
KÜTAHYA
AHMET TAN
İSHAK GAZEL
CEYDA ÇETİN ERENLER
MUSTAFA ÖZBEY
MEHMET KAYMAZ
MALATYA
BÜLENT TÜFENKCİ
ÖZNUR ÇALIK
AHMET ÇAKIR
HAKAN KAHTALI
SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN
VAHİT ATALAN
MANİSA
MURAT BAYBATUR
UĞUR AYDEMİR
İSMAİL BİLEN
SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
MEHMET ALİ ÖZKAN
GÜZİDE İÇEN KASAP
OZAN ERDEM
MEHMET SENCER TÜRKMEN
SAMED ZENGİNOĞLU
SERKAN EREN
MARDİN
ŞEHMUZ DİNÇER
CENGİZ DEMİRKAYA
VEYSİ ŞAHİN
AHMET MUNİP YILDIZOĞLU
İBRAHİM KÖSEN
AHMET KAYA
MERSİN
LÜTFİ ELVAN
ALİ CUMHUR TAŞKIN
ZEYNEP GÜL YILMAZ
HACI ÖZKAN
BİLAL ÖZKAN
ALİ KESER
ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR
ORHAN KEMAL YÜKSEL
GÜLLÜ CAN
MEHMET SAİT KAYAN
M. NACİ DURMAZ
RABİA NUR ŞENLİK
MUHAMMED EMİN ERDEN
MUĞLA
MEHMET YAVUZ DEMİR
YELDA EROL GÖKCAN
MUHİTTİN KAYABAŞ
HÜSEYİN ZAFER ALKAYA
EYLEM TAN
KADİR DAĞLI
ARİF SERT
MUŞ
MEHMET EMİN ŞİMŞEK
ABDULSELAM ER
ABDULMECİT CANTEPE
FİGEN ERGÜL
NEVŞEHİR
MUSTAFA AÇIKGÖZ
YÜCEL MENEKŞE
EMRE ÇALIŞKAN
NİĞDE
YAVUZ ERGUN
SELİM GÜLTEKİN
SEDAT ÇAĞLAR
ORDU
ŞENEL YEDİYILDIZ
ERGÜN TAŞCI
METİN GÜNDOĞDU
HAMİDE AYDEMİR DEMİR
SAİT İNAN
YAVUZ SELİM KIRAN
OSMANİYE
MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
İSMAİL KAYA
ASENA ALACA
YUSUF MİNGAN
RİZE
HAYATİ YAZICI
OSMAN AŞKIN BAK
MUHAMMED AVCI
SAKARYA
ALİ İHSAN YAVUZ
RECEP UNCUOĞLU
KENAN SOFUOĞLU
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
ALİ İNCİ
EKREM YÜCE
LÜTFİ BAYRAKTAR
SAMSUN
AHMET DEMİRCAN
YUSUF ZİYA YILMAZ
ÇİĞDEM KARAASLAN
FUAT KÖKTAŞ
ORHAN KIRCALI
BEKİR KELEŞ
ELİF COŞKUN BİLGİN
CANER GÖKTEPE
MUHAMMET YASİR OKUDAN
SİİRT
OSMAN ÖREN
SADETTİN SABAZ
LOKMAN ÖZCAN
SİNOP
NAZIM MAVİŞ
AYHAN ERGÜN
SİVAS
İSMET YILMAZ
MEHMET HABİB SOLUK
SEMİHA EKİNCİ
RÜSTEM YÜCE
YAŞAR SAYAN
ŞANLIURFA
AHMET EŞREF FAKIBABA
MEHMET KASIM GÜLPINAR
HALİL ÖZCAN
ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL
MEHMET ALİ CEVHERİ
İBRAHİM HALİL YILDIZ
HALİL ÖZŞAVLI
AHMET AKAY
MEHMET FATİH AKSOY
GÜLER KAMA İZOL
İBRAHİM TORU
SEDAT ERTÜRK
İSMAİL TOSUN
İBRAHİM AYHAN
ŞIRNAK
RİZGİN BİRLİK
HATİCE ATAN
MEHMET EMİN DİNDAR
MAHMUT ÖKTEN
TEKİRDAĞ
MUSTAFA ŞENTOP
MUSTAFA YEL
ÇİĞDEM KONCAGÜL
MESTAN ÖZCAN
KERİM ATALAY
ABDULLAH ÖĞE
CEM KARACA
TOKAT
YUSUF BEYAZIT
MUSTAFA ARSLAN
ÖZLEM ZENGİN
FATİH AKGÜN
ADEM DİZER
TRABZON
MUHAMMET BALTA
ADNAN GÜNNAR
BAHAR AYVAZOĞLU
SALİH CORA
VEHBİ KOÇ
SELÇUK ÇEBİ
TUNCELİ
HAKAN ÖZER
NAZİF YILDIRIM
UŞAK
MEHMET ALTAY
İSMAİL GÜNEŞ
MERT ŞİŞMAN
VAN
OSMAN NURİ GÜLAÇAR
İRFAN KARTAL
ABDULAHAT ARVAS
EBUBEKİR KAÇMAZ
GÜLŞEN ORHAN
YILMAZ KILIÇ
BİLAL EMRE YÖRÜK
MALİK ÖZBEY
YALOVA
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
MELİHA AKYOL
HASAN ÖZÇELİK
YOZGAT
BEKİR BOZDAĞ
YUSUF BAŞER
SİBEL YILDIRIM
İSKENDER MİNAR
ZONGULDAK
POLAT TÜRKMEN
AHMET ÇOLAKOĞLU
HAMDİ UÇAR
ZÜLEYHA ARIMAN
BURHAN ONUK
İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI
İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray ile beraberindeki heyet Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 600 kişilik aday listesini sundu.
İYİ Parti’nin öne çıkan adayları şu şekilde listede yer aldı:
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara 3. bölge, 1. Sıradan, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Adana 3. Sıradan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar 1. Sıradan, Emekli Büyükelçi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın Adnan Sezgin, Aydın'dan 1. Sıradan, Eski Vali Behiç Çelik, Mersin'de 1. Sıradan, Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan Bursa 2. bölgeden 1. Sıradan, Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır 1. Sıradan, Eski Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akcan da Afyonkarahisar 2. Sıradan, Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray İzmir 2. Bölge 1. Sıradan.”
İYİ Parti’nin illere göre milletvekili aday listesi şöyle:
ADANA
ADANA 1 İSMAİL KONCUK
ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
ADANA 3 ALİ AYDIN
ADANA 4 NİHAL AĞCA
ADANA 5 RECAİ MERCİMEK
ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 8 VEDAT SABANCI
ADANA 9 EREN ÖZER
ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN
ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ
ADANA 12 ERCAN ATALAY
ADANA 13 ALİ KABAKLI
ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK
ADANA 15 İLKER KILINÇ
ADIYAMAN
ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK
ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ
ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL
AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN
AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER
AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI
AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL
AĞRI
AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
AĞRI 2 ADEM KILIÇ
AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR
AĞRI 4
AMASYA
AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR
AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI
AMASYA 3 MEDET EROĞLU
ANKARA
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL
ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN
ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK
ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR
ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN
ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY
ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK
ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ
ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK
ANKARA-2 1 ŞENOL BAL
ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY
ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER
ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU
ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN
ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE
ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY
ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK
ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ
ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL
ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ
ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ
ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN
ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 5 AYŞE SUCU
ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ
ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK
ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA
ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY
ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY
ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ
ANTALYA
ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ
ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI
ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL
ANTALYA 4 FULYA YASEMİN
ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM
ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME
ANTALYA 8 NEŞE TOKER
ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN
ANTALYA 10 CAFER ÜNAL
ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU
ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM
ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA 14 ALPER TUNÇER
ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR
ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL
ARTVİN
ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ
ARTVİN 2 KAMİL AKSU
AYDIN
AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN
AYDIN 2 BERNA SUKAS
AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR
AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ
AYDIN 5 FEVZİ KÖSE
AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ
AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN
AYDIN 8 SEMRA YÜCEL
BALIKESİR
BALIKESİR 1 İSMAİL OK
BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON
BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ
BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU
BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR
BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR
BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL
BİLECİK
BİLECİK 1 MESUT TEKİN
BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY
BİNGÖL
BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI
BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ
BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS
BİTLİS 1- ZİYA YOLDAŞ
BİTLİS 2- HİKMET TUNALI
BİTLİS 3- YUSUF DENİZ
BOLU
BOLU 1 MEHMET AYDIN
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 NİMET İNCE
BURDUR
BURDUR 1 OSMAN KURT
BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM
BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA
BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU
BURSA-1 2 SAMİ BİLGE
BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ
BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY
BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR
BURSA-1 10 MERVE ASA
BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN
BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI
BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK
BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN
BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL
BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL
BURSA-2 9 FAZLI SEYİS
BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN
ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ
ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN
ÇANKIRI
ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU
ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY
ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN
ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN
ÇORUM 3 SEFER YILMAZ
ÇORUM 4 SİNEM SARI
DENİZLİ
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN
DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ
DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ
DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER
DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ
DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR
DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT
DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ
DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR
DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ
DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK
DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI
DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN
DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN
DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ
EDİRNE
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR
EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ
ELAZIĞ
ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER
ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR
ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER
ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY
ERZİNCAN
ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN
ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ
ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN
ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ
ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR
ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN
ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ
GAZİANTEP
GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ
GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ
GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM
GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ
GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN
GAZİANTEP 7 LİNA OCAK
GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU
GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN
GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN
GAZİANTEP 11 İLKER BAY
GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU
GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN
GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK
GİRESUN
GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM
GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 3 AHSEN TÜRK
GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ
GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN
HAKKARİ
HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU
HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK
HAKKARİ 3 Ayşe Tezel
HATAY
HATAY 1 BİLAL KARACA
HATAY 2 MEHMET BİÇER
HATAY 3 MEHMET KORMAN
HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM
HATAY 5 HATİCE GÜZEL
HATAY 6 ZEKİ TOPRAK
HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN
HATAY 8 KEVSER EKER
HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER
HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER
HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR
ISPARTA
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK
ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
MERSİN
MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK
MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI
MERSİN 3 ÖZER ÖZEL
MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR
MERSİN 5 VOLKAN ALKAN
MERSİN 6 HASAN DOYDU
MERSİN 7 OSMAN YILMAZ
MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ
MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN
MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN
MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ
MERSİN 12 MUSTAFA KUNT
MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER
İSTANBUL
İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU
İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK
İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU
İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ
İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK
İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN
İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL
İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT
İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ
İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR
İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL
İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI
İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK
İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER
İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL
İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM
İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN
İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI
İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN
İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL
İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU
İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK
İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN
İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM
İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT
İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ
İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ
İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER
İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY
İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM
İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN
İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI
İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK
İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER
İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR
İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ
İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ
İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT
İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER
İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 17 ALİ AKER
İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL
İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ
İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM
İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE
İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY
İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN
İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN
İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ
İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ
İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN
İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU
İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER
İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT
İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS
İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ
İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU
İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR
İSTANBUL-3 13 SUAT SARI
İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA
İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK
İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ
İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN
İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR
İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN
İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN
İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA
İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ
İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN
İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET
İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL
İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY
İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU
İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT
İZMİR
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR
İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN
İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER
İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL
İZMİR-1 6 OSMAN VAROL
İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ
İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM
İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK
İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU
İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ
İZMİR-1 13 KADİR GÜREL
İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ
İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY
İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ
İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER
İZMİR-2 7 ANIL SELEK
İZMİR-2 8 NADİR GERGİN
İZMİR-2 9 İLKER GÜL
İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN
İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU
İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR
İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI
KARS
KARS 1 YÜKSEL AKBABA
KARS 2 AHMET AKÜZÜM
KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU
KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN
KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU
KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI
KAYSERİ
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ
KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN
KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR
KAYSERİ 5 METİN SOYLU
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 MESUT UÇAN
KAYSERİ 8 HASAN AYDIN
KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE
KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN
KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA
KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ
KOCAELİ 5 DİJLE AKIN
KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ
KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL
KOCAELİ 8 FUAT BERNA
KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN
KOCAELİ 10 RENAN KIRAN
KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN
KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU
KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN
KONYA
KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ
KONYA 2 ORHAN TULUKÇU
KONYA 3 SEVİL SARGIN
KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT
KONYA 5 ŞAKİR BERBER
KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU
KONYA 8 OSMAN FEDAİ
KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER
KONYA 10 NAZMİ SIRIT
KONYA 11 RANA ERARSLAN
KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL
KONYA 13 NAZAN KAYA
KONYA 14 HULUSİ KOÇAK
KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ
KÜTAHYA
KÜTAHYA 1 NİHAT KULA
KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA
KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR
KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ
KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER
MALATYA
MALATYA 1 ALİ BİLİCİ
MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA
MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY
MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN
MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN
MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA
MANİSA 1 TAMER AKKAL
MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN
MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 4 ASLI ÖZ
MANİSA 5 ŞAHAP YARALI
MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI
MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
MANİSA 8 ÖMER GERİTER
MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU
MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI
KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI
KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE
KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN
KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ
KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN
MARDİN
MARDİN 1 HAKAN ERDEM
MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU
MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN
MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN
MARDİN 5 BURHAN İLHAN
MARDİN 6 UĞURHAN ARAS
MUĞLA
MUĞLA 1 METİN ERGÜN
MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY
MUĞLA 3 KORAY HAYVACI
MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ
MUĞLA 5 NESRİN AŞTI
MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ
MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN
MUŞ
MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU
MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN
MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ
MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ
NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN
NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE
NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM
NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM
NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU
ORDU 1 YENER YILDIRIM
ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ
ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU
ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ
ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ
ORDU 6 BARIŞ CANDAN
RİZE
RİZE 1 HIZIR KESKİN
RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK
SAKARYA
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN
SAKARYA 3 MEHMET KIR
SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR
SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK
SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN
SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK
SAMSUN
SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR
SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER
SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR
SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 5 AKIN ÜNER
SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL
SAMSUN 7 HAKAN KİPER
SAMSUN 8 AYŞE AYAN
SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR
SİİRT
SİİRT 1 EMİN TEZ
SİİRT 2
SİİRT 3
SİNOP
SİNOP 1 CEYHAN DEMİR
SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS
SİVAS 1 ÜNAL POLAT
SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ
SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN
SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA
SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN
TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI
TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN
TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL
TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL
TOKAT
TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 3 İRFAN ALPAT
TOKAT 4 ŞULE ORUÇ
TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON
TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS
TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU
TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
TRABZON 4 TUNA TAŞKIN
TRABZON 5 MURAT KELEŞ
TRABZON 6 NEŞE AY
TUNCELİ
TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR
TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA
ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL
ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI
ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI
ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ
ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR
ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR
ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU
ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK
ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK
ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ
ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY
ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
UŞAK
UŞAK 1 NEŞE YILMAZ
UŞAK 2 ALİ KURT
UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN
VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE
VAN 2 FUAT GÖÇER
VAN 3 TÜLAY ÇİVİ
VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER
VAN 5 TANER BABACANOĞLU
VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK
VAN 7 FUAT BAKAN
VAN 8 ALPASLAN DENİZ
YOZGAT
YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL
YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL
YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN
YOZGAT 4 AKIN UYAR
ZONGULDAK
ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN
ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR
ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK
ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN
AKSARAY
AKSARAY 1 AYHAN EREL
AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ
AKSARAY 3 RAHİM AYDIN
AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ
BAYBURT
BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ
KARAMAN
KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU
KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU
KARAMAN 3 MERVE UÇAR
KIRIKKALE
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK
KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY
BATMAN
BATMAN 1 KISMET ÇELİK
BATMAN 2 HASAN ÖLÜK
BATMAN 3 TANSU GÖRKEM
BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER
BATMAN 5
ŞIRNAK
ŞIRNAK 1 HASAN TATAR
ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE
ŞIRNAK 3 HACI ÖZER
ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK
BARTIN
BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ
BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
ARDAHAN
ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN
ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR
IĞDIR
IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ
IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ
YALOVA
YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL
YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN
YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ
KARABÜK
KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK
KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK
KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK
KİLİS
KİLİS 1 MUHAMMET BALCI
KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ
OSMANİYE
OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL
OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ
OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA
OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER
DÜZCE
DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU
DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER
DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN
CHP ADAY LİSTESİNİ YSK'YA TESLİM ETTİ
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. CHP'nin 600 kişilik milletvekili aday listesi CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2’nci Bölge 1’nci sıradan aday olurken 18 MYK üyesinin tamamı ile Deniz Baykal'ın da aday listesinde yer aldığı görüldü. Eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya’dan milletvekili adayı gösterilirken, CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. bölge ilk sırada yer aldı. Eski bakan Abdullatif Şener, Konya birinci sıradan aday gösterildi. Eren Erdem ise listede yer almadı. Eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko İzmir 1. bölge 4. sıradan aday oldu. 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Tuncay Özkan, yine İzmir'den aday gösterildi.
CHP’nin 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi milletvekili aday listesi şöyle:
ADANA 01 AYHAN BARUT
ADANA 02 ORHAN SÜMER
ADANA 03 MÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANA 04 BURHANETTİN BULUT
ADANA 05 RIZA METE
ADANA 06 OYA TEKİN
ADANA 07 OSMAN BERKE DUVAN
ADANA 08 ERTAN KARAOĞLU
ADANA 09 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
ADANA 10 BÜLENT ÖĞRÜ
ADANA 11 BÜLENT MARAKLI
ADANA 12 BERFU SALICI YAKIT
ADANA 13 SIDIKA HALICIOĞLU
ADANA 14 ONUR AKPINAR
ADANA 15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
ADIYAMAN 01 ABDURRAHMAN TUTDERE
ADIYAMAN 02 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
ADIYAMAN 03 MAHMUT NEDİM EVLİ
ADIYAMAN 04 SONGÜL VARKİ YILDIRIM
ADIYAMAN 05 MÜSLÜM ASLANOĞLU
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL
AFYONKARAHİSAR 2 AHMET HAKAN UYAN
AFYONKARAHİSAR 3 İSMAHAN NERGİZ
AFYONKARAHİSAR 4 RAMAZAN AKGÖZ
AFYONKARAHİSAR 5 ERTUĞRUL YILMAZ
AFYONKARAHİSAR 6 HATİCE GÖKOĞLU
AĞRI 1 KEMALETTİN KOÇAK
AĞRI 2 MUHAMMED ASLAN
AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL
AĞRI 4 MURAT YILDIRIM
AKSARAY 1 ALİ ABBAS ERTÜRK
AKSARAY 2 RAMAZAN FİDAN
AKSARAY 3 PELİNSU YILDIRIM
AKSARAY 4 ALİ EŞMEKAYA
AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER
AMASYA 2 MEHMET GÖL
AMASYA 3 HÜSEYİN ACAR
ANKARA 1 1 TEKİN BİNGÖL
ANKARA 1 2 LEVENT GÖK
ANKARA 1 3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
ANKARA 1 4 BÜLENT KUŞOĞLU
ANKARA 1 5 GAMZE TAŞCIER
ANKARA 1 6 EKREM KEREM OKTAY
ANKARA 1 7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
ANKARA 1 8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
ANKARA 1 9 ALİ HİKMET AKILLI
ANKARA 1 10 AYLİN YAMAN
ANKARA 1 11 UMUT ERARSLAN
ANKARA 1 12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN
ANKARA 1 13 CANSEL GÜVEN
ANKARA 2 1 MURAT EMİR
ANKARA 2 2 YILDIRIM KAYA
ANKARA 2 3 SEMRA DİNÇER
ANKARA 2 4 KENAN NUHUT
ANKARA 2 5 MURAT KAVUNCU
ANKARA 2 6 BEKİR SAMİ DOĞAN
ANKARA 2 7 ALİBEY YÜKSEL
ANKARA 2 8 DENİZ ÇAKIR
ANKARA 2 9 MUSTAFA NADİR ER
ANKARA 2 10 SUNA KERİMOĞLU
ANKARA 2 11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3 1 AHMET HALUK KOÇ
ANKARA 3 2 NİHAT YEŞİL
ANKARA 3 3 SERVET ÜNSAL
ANKARA 3 4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ
ANKARA 3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY
ANKARA 3 6 AHMET MEŞE
ANKARA 3 7 UMUT AKDOĞAN
ANKARA 3 8 BATTAL YILDIZ
ANKARA 3 9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR
ANKARA 3 10 TEMEL BORGA BUDAK
ANKARA 3 11 İLKE ÇAKAR
ANKARA 3 12 BİLAL YILMAZ
ANTALYA 1 DENİZ BAYKAL
ANTALYA 2 ÇETİN OSMAN BUDAK
ANTALYA 3 RAFET ZEYBEK
ANTALYA 4 AYDIN ÖZER
ANTALYA 5 CAVİT ARI
ANTALYA 6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
ANTALYA 7 SEVGİ DOĞAN
ANTALYA 8 NUSRET BAYAR
ANTALYA 9 ŞENGÜL YEŞİLDAL
ANTALYA 10 VAHAP TUNCER
ANTALYA 11 KEMAL BİLAL ÖNER
ANTALYA 12 ALİ TAKAVUT
ANTALYA 13 SİBEL GEZEN
ANTALYA 14 NAZMİ GÜNDÜZ
ANTALYA 15 ÖZLEM ŞAHİN
ANTALYA 16 İSMAİL HAKKI GÜL
ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ
ARDAHAN 2 YUNUS DÜNDAR
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN
ARTVİN 2 YALÇIN EMİRALİOĞLU
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN
AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ
AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL
AYDIN 4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN
AYDIN 5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
AYDIN 6 KAAN ERÇETİN
AYDIN 7 KEMAL GÜNERİ
AYDIN 8 FULYA ÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR 1 AHMET AKIN
BALIKESİR 2 FİKRET ŞAHİN
BALIKESİR 3 ENSAR AYTEKİN
BALIKESİR 4 İRFAN BARIŞ
BALIKESİR 5 SEVAL BOZKURT
BALIKESİR 6 ENDER BİÇKİ
BALIKESİR 7 NEŞE ZENGİN
BALIKESİR 8 BERRİN GENÇOĞLU
BALIKESİR 9 OĞULCAN KOÇAK
BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU
BARTIN 2 FAHRİ ÖZSOY
BATMAN 1 AYHAN IŞIK
BATMAN 2 KAYAHAN KIRMIZITAŞ
BATMAN 3 NİHAT DEMİR
BATMAN 4 BÜNYAMİN NAYMAN
BATMAN 5 HAMİT KESKİN
BAYBURT 1 İKBAL OKUR
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN
BİLECİK 2 FAİK AKARKARASU
BİNGÖL 1 VAHDETTİN UZUNYAYLA
BİNGÖL 2 MEHMET EVRAN
BİNGÖL 3 ÇETİN SAĞSÖZ
BİTLİS 1 SIDDIK GÖZEGER
BİTLİS 2 SÜLEYMAN BAŞTÜRK
BİTLİS 3 TUFAN SUBAŞI
BOLU 1 TANJU ÖZCAN
BOLU 2 ÖZER ÖZCAN
BOLU 3 HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
BURDUR 1 MEHMET GÖKER
BURDUR 2 RECEP MUTLUCAN
BURDUR 3 OSMAN GÖK
BURSA 1 1 LALE KARABIYIK
BURSA 1 2 ERKAN AYDIN
BURSA 1 3 NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
BURSA 1 4 KAYIHAN PALA
BURSA 1 5 ÖZGÜR ERDURSUN
BURSA 1 6 GÜRKAN ESEN
BURSA 1 7 DENİZ BAYKAL
BURSA 1 8 SERKAN ÖZTÜRK
BURSA 1 9 İBRAHİM MART
BURSA 1 10 AYTAÇ ŞAHİN
BURSA 2 1 ORHAN SARIBAL
BURSA 2 2 YÜKSEL ÖZKAN
BURSA 2 3 MUSTAFA ŞENYURT
BURSA 2 4 ERKAN DÖNMEZ
BURSA 2 5 SÜLEYMAN AYYILMAZ
BURSA 2 6 ŞAHİN SEVİNÇ
BURSA 2 7 MERAL ALTUNTAŞ
BURSA 2 8 KEMAL ATAN
BURSA 2 9 BARAN GÜNEŞ
BURSA 2 10 HÜLYA DİNK
ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK
ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN
ÇANAKKALE 3 METİN ÜMİT URAL
ÇANAKKALE 4 SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY
ÇANKIRI 2 İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
ÇORUM 1 TUFAN KÖSE
ÇORUM 2 BURÇİN SOLMAZ POLAT
ÇORUM 3 GÜRSEL YILDIRIM
ÇORUM 4 MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA
DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN
DENİZLİ 3 HAŞİM TEOMAN SANCAR
DENİZLİ 4 ÜNAL KARAOSMANOĞLU
DENİZLİ 5 ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN
DENİZLİ 7 ŞENİZ DOĞAN
DENİZLİ 8 BİLGEHAN BURGUL
DİYARBAKIR 1 MAHMUT AZİZ USAL
DİYARBAKIR 2 TURGUT KILIÇ
DİYARBAKIR 3 MEHMET ŞERİF DOĞRU
DİYARBAKIR 4 AHMET ÖZGÜVERCİN
DİYARBAKIR 5 BERİVAN ALABALIK
DİYARBAKIR 6 HEBUN KAPLAN
DİYARBAKIR 7 DENİZCAN EŞİYOK
DİYARBAKIR 8 EMRAH ANLI
DİYARBAKIR 9 GÜLAY EMRE
DİYARBAKIR 10 UMUT YETİŞSİN
DİYARBAKIR 11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
DİYARBAKIR 12 BEHİYE KÜDEN
DÜZCE 1 ZAFER TEBER
DÜZCE 2 İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
DÜZCE 3 HASAN SERVET ÖKTEM
EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU
EDİRNE 2 EDİZ ÜN
EDİRNE 3 YAKUP ATALAY
EDİRNE 4 ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL
ELAZIĞ 2 EMRAH ÖZDEN
ELAZIĞ 3 AYTEN ÇEKİL
ELAZIĞ 4 NAZMİ GÜRBÜZ
ELAZIĞ 5 MESUT BASKAN
ERZİNCAN 1 AYHAN DOĞAN
ERZİNCAN 2 TUĞRUL YILDIRIM
ERZURUM 1 NACİ TURAN
ERZURUM 2 NAMİYE SINIRKAYA
ERZURUM 3 GENÇAY UĞRAŞ
ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ
ERZURUM 5 TACETTİN KIZILOĞLU
ERZURUM 6 YUNUS POLAT
ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ
ESKİŞEHİR 3 NURAY AKÇASOY
ESKİŞEHİR 4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK
ESKİŞEHİR 5 SİNAN ÖZKAR
ESKİŞEHİR 6 SİBEL YEŞİLDAL
ESKİŞEHİR 7 METİN TOMSUK
GAZİANTEP 1 BAYRAM YILMAZKAYA
GAZİANTEP 2 İRFAN KAPLAN
GAZİANTEP 3 HÜSEYİN YALÇIN
GAZİANTEP 4 ÖZGÜR YILMAZ
GAZİANTEP 5 HASAN ÖZTÜRKMEN
GAZİANTEP 6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER
GAZİANTEP 7 NACİ KILIÇ
GAZİANTEP 8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
GAZİANTEP 9 NESRİN TUNCEL
GAZİANTEP 10 SELİM KARAHAN
GAZİANTEP 11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
GAZİANTEP 12 NERİN TÜRKMEN
GAZİANTEP 13 YILMAZ DEMİRDELEN
GAZİANTEP 14 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
GİRESUN 1 NECATİ TIĞLI
GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR
GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN
GİRESUN 4 SUAT ÖNDAŞ
GÜMÜŞHANE 1 MAHİR CAN
GÜMÜŞHANE 2 RAMAZAN AYAS
HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR
HAKKARİ 2 ERŞAT İNAN
HAKKARİ 3 NAZMİ KIZILBAN
HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR
HATAY 2 SUZAN ŞAHİN
HATAY 3 SERKAN TOPAL
HATAY 4 İSMET TOKDEMİR
HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
HATAY 6 HASAN RAMİZ PARLAR
HATAY 7 NERMİN YILDIRIM KARA
HATAY 8 GÖKHAN ÖZER
HATAY 9 BİLGEN DUMAN
HATAY 10 HAMİDE VURAL
HATAY 11 DÖNDÜ DİLAN KARTAL
IĞDIR 1 METİN OVA
IĞDIR 2 İDRİS AKTAŞ
ISPARTA 1 MUSTAFA CEYHAN
ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
ISPARTA 3 ZAFER SAĞLAM
ISPARTA 4 EYUP ERSOY
İSTANBUL-1 1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
İSTANBUL-1 2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
İSTANBUL-1 3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL-1 4 ONURSAL ADIGÜZEL
İSTANBUL-1 5 FETHİ AÇIKEL
İSTANBUL-1 6 GÜRSEL TEKİN
İSTANBUL-1 7 İLHAN KESİCİ
İSTANBUL-1 8 OĞUZ KAAN SALICI
İSTANBUL-1 9 MAHMUT TANAL
İSTANBUL-1 10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
İSTANBUL-1 11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE
İSTANBUL-1 12 MUSTAFA OKTAY AKSU
İSTANBUL-1 13 HASAN UZUNYAYLA
İSTANBUL-1 14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN
İSTANBUL-1 15 TAHSİN USTA
İSTANBUL-1 16 HÜSEYİN SAĞ
İSTANBUL-1 17 BERİL ÖNER
İSTANBUL-1 18 YÜKSEL TAŞKIN
İSTANBUL-1 19 HASAN BASRİ ÖZBEK
İSTANBUL-1 20 DENİZ DOĞAN GÜNAY
İSTANBUL-1 21 ERTAN AKSOY
İSTANBUL-1 22 NURAY ÇEPNİ
İSTANBUL-1 23 DUYGU ÇELİK
İSTANBUL-1 24 ARZU ÖZALP
İSTANBUL-1 25 PINAR UZUN
İSTANBUL-1 26 TUBA TORUN
İSTANBUL-1 27 ALİ RIZA YILDIRIM
İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO
İSTANBUL-1 29 MURAT CİRAV
İSTANBUL-1 30 MELİS TİMUR
İSTANBUL-1 31 EMRE AKKUŞ
İSTANBUL-1 32 ÇETİN DÜZCE
İSTANBUL-1 33 AYLİN SARITAŞ
İSTANBUL-1 34 GAZİ KARAKURT
İSTANBUL-1 35 TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL-2 1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL-2 2 AYKUT ERDOĞDU
İSTANBUL-2 3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
İSTANBUL-2 4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
İSTANBUL-2 5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL-2 6 YUNUS EMRE
İSTANBUL-2 7 GÖKAN ZEYBEK
İSTANBUL-2 8 ALİ ŞEKER
İSTANBUL-2 9 DERYA ŞENTÜRK
İSTANBUL-2 10 MEHMET DİRİBAŞ
İSTANBUL-2 11 MERSİN BALKAN
İSTANBUL-2 12 BAHATTİN TURNALI
İSTANBUL-2 13 FERHAT EPÖZDEMİR
İSTANBUL-2 14 İSMAİL YÜKSEL
İSTANBUL-2 15 ADNAN AYBER
İSTANBUL-2 16 BURAK KAAN YILMAZSOY
İSTANBUL-2 17 CANAN SEZENLER
İSTANBUL-2 18 HACER FOGGO
İSTANBUL-2 19 GÜVEN KARATAŞ
İSTANBUL-2 20 YUSUF KENAN KOLAT
İSTANBUL-2 21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
İSTANBUL-2 22 CEM CENGİZ YILMAZ
İSTANBUL-2 23 ECE BATUMLU TALAS
İSTANBUL-2 24 PELİN YURDAKUL
İSTANBUL-2 25 ŞEYMA DUMRUL
İSTANBUL-2 26 YUSUF ERGÜVEN
İSTANBUL-2 27 ÖZGÜR DÜZGÜN
İSTANBUL-2 28 DENİZ KAYA
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL-3 3 MEHMET BEKAROĞLU
İSTANBUL-3 4 ZEYNEL EMRE
İSTANBUL-3 5 SİBEL ÖZDEMİR
İSTANBUL-3 6 ÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL-3 7 TURAN AYDOĞAN
İSTANBUL-3 8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN
İSTANBUL-3 9 NAZIR CİHANGİ İSLAM
İSTANBUL-3 10 TURAN HANÇERLİ
İSTANBUL-3 11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
İSTANBUL-3 12 ALİ ULVİ GÖKBULAK
İSTANBUL-3 13 MEHMET SAİT YÜCEL
İSTANBUL-3 14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI
İSTANBUL-3 15 SİNAN KARAHAN
İSTANBUL-3 16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK
İSTANBUL-3 17 MAHFUZ YETÜT
İSTANBUL-3 18 ŞAHANIM METER
İSTANBUL-3 19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
İSTANBUL-3 20 YAĞMUR GEYGEL
İSTANBUL-3 21 ENGİN ERTAÇ
İSTANBUL-3 22 CEMİL CAN DİNÇ
İSTANBUL-3 23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
İSTANBUL-3 24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
İSTANBUL-3 25 SEDA ÖNDER
İSTANBUL-3 26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU
İSTANBUL-3 27 ARZU ATTEPE
İSTANBUL-3 28 HÜSEYİN DURAN
İSTANBUL-3 29 ERDAL SARIKAYA
İSTANBUL-3 30 ELİF KESKİNEL ÜLKER
İSTANBUL-3 31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK
İSTANBUL-3 32 KEMAL ÖZKİRAZ
İSTANBUL-3 33 İLYAS DUMAN
İSTANBUL-3 34 OSMAN TELLİOĞLU
İSTANBUL-3 35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İZMİR-1 1 AHMET TUNCAY ÖZKAN
İZMİR-1 2 MURAT BAKAN
İZMİR-1 3 ÖZCAN PURÇU
İZMİR-1 4 KANİ BEKO
İZMİR-1 5 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 6 TACETTİN BAYIR
İZMİR-1 7 EDNAN ARSLAN
İZMİR-1 8 SEFER İPEKLİ
İZMİR-1 9 KAZIM UMDULAR
İZMİR-1 10 NİLAY KÖKKILINÇ
İZMİR-1 11 EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
İZMİR-1 12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
İZMİR-1 13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
İZMİR-1 14 ŞENER AKDEMİR
İZMİR-2 1 KEMAL KILIÇDAROĞLU
İZMİR-2 2 SELİN SAYEK BÖKE
İZMİR-2 3 KAMİL OKYAY SINDIR
İZMİR-2 4 ATİLA SERTEL
İZMİR-2 5 SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR-2 6 MAHİR POLAT
İZMİR-2 7 BEDRİ SERTER
İZMİR-2 8 İDRİS YAVUZYILMAZ
İZMİR-2 9 ALİ ENGİN
İZMİR-2 10 SALİH ÖZÇİFÇİ
İZMİR-2 11 MEHMET BİRLİK
İZMİR-2 12 ONUR KADİR ERYÜCE
İZMİR-2 13 HATİCE ZEYBEK
İZMİR-2 14 EBRU OKAY
KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ
KAHRAMANMARAŞ 2 SELİM SÜMEN
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET ÇARMAN
KAHRAMANMARAŞ 4 FAİK KILINÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 ONUR GÜRBÜZ
KAHRAMANMARAŞ 6 AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
KAHRAMANMARAŞ 7 UĞUR ŞEVRAN
KAHRAMANMARAŞ 8 AZİZE ÇUHADAR
KARABÜK 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY
KARABÜK 2 SEDAT KARAOĞLU
KARABÜK 3 GÜLSÜN BENİÇ
KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARAMAN 2 HAKAN GÜRSEL AKBULUT
KARAMAN 3 YUSUF BAŞTUĞ
KARS 1 FATİH KAMİL ERKOÇ
KARS 2 HATİCE GÜVENSOY
KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ
KASTAMONU 1 HASAN BALTACI
KASTAMONU 2 AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
KASTAMONU 3 DEVRİM EZGİ ÖZALP
KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK
KAYSERİ 2 AHMET YILDIZ
KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ
KAYSERİ 4 İBRAHİM KAAN
KAYSERİ 5 MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
KAYSERİ 6 GONCA YELDA ORHAN
KAYSERİ 7 RECEP BULUT
KAYSERİ 8 METİN KANTARCI
KAYSERİ 9 KADİM ŞAHİN
KAYSERİ 10 NİZAMETTİN TEMEL
KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL
KIRIKKALE 2 GÜLLÜ AYKUT
KIRIKKALE 3 ÜMİT COŞGUN
KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN
KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU
KIRKLARELİ 3 İNCİ TUNÇ
KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN
KIRŞEHİR 2 ÇAĞDAŞ GÖKALP
KİLİS 1 ALİ TUNA
KİLİS 2 MEHMET ALİ AĞCABAY
KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET
KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR
KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN
KOCAELİ 4 MÜHİP KANKO
KOCAELİ 5 OSMAN ANIL ACURMAN
KOCAELİ 6 EBRU KÜÇÜKAYDIN
KOCAELİ 7 YEŞİM AKPINAR
KOCAELİ 8 ORKUN UTKUBAŞ
KOCAELİ 9 İSMAİL DEMİR
KOCAELİ 10 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
KOCAELİ 11 SEZER NİLGÜN AYDIN
KOCAELİ 12 TUĞMAN KAYALI
KOCAELİ 13 ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
KONYA 1 ABDULLATİF ŞENER
KONYA 2 ABDÜLKADİR KARADUMAN
KONYA 3 HASAN SARIMEHMETOĞLU
KONYA 4 SAİM SEZEN
KONYA 5 NİHAL EKEN
KONYA 6 ALİ SAYAR
KONYA 7 İSMAİL ÜNSAL
KONYA 8 ORHAN KAYA
KONYA 9 NAZİFE DEMİRHAN
KONYA 10 MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
KONYA 11 SEFER İPEK
KONYA 12 HİKMET BALCI
KONYA 13 ŞENİZ KURTULUŞ
KONYA 14 MEHMET YURTSEVEN
KONYA 15 HASAN PEKTEKİN
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP
KÜTAHYA 2 ŞEREF HAN
KÜTAHYA 3 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
KÜTAHYA 4 MEHMET AYDIN UZUN
KÜTAHYA 5 RIDVAN ÇAKIR
MALATYA 1 VELİ AĞBABA
MALATYA 2 HULİSİ PORGALI
MALATYA 3 SONER GÖKÇE
MALATYA 4 BERNA KARADAŞ
MALATYA 5 EMİN DÖNMEZ
MALATYA 6 MAHMUT AKBIYIK
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL
MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN
MANİSA 4 SABRİ TEMEL
MANİSA 5 ABDULLAH SAKA
MANİSA 6 HAYRİYE HACET
MANİSA 7 SANİYE AĞGÜL
MANİSA 8 ÇETİN KURTULUŞ
MANİSA 9 NURİTTİN DİNGAZ
MANİSA 10 LALE ERDOĞAN TUNÇER
MARDİN 1 MAHMUT DUYAN
MARDİN 2 ERKAN MEHMETOĞLU
MARDİN 3 ABDULVAHAP AY
MARDİN 4 ABDULKADİR TURAN
MARDİN 5 AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
MARDİN 6 ENGİN ORAL
MERSİN 1 CENGİZ GÖKÇEL
MERSİN 2 ALPAY ANTMEN
MERSİN 3 ALİ MAHİR BAŞARIR
MERSİN 4 NEVİN ZAİMOĞLU
MERSİN 5 MEHMET SAYDAM
MERSİN 6 CAVİDAN DEMİRAĞ
MERSİN 7 SEYİT ÖZANANAR
MERSİN 8 ALPER TURNA
MERSİN 9 ALPTEKİN ESER
MERSİN 10 DİLARA ÖZKINA
MERSİN 11 KENAN HAZAR
MERSİN 12 HİDAYET OĞUZ
MERSİN 13 SİBEL GAZİ TABEL
MUĞLA 1 MÜRSEL ALBAN
MUĞLA 2 SUAT ÖZCAN
MUĞLA 3 BURAK ERBAY
MUĞLA 4 SÜLEYMAN GİRGİN
MUĞLA 5 İBRAHİM ERTÜRK
MUĞLA 6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
MUĞLA 7 YAMAÇ KAYA
MUŞ 1 YILMAZ ÇETİNKAYA
MUŞ 2 YILDIRIM PAÇAL
MUŞ 3 CEMAL KOÇHAN
MUŞ 4 NUR MUHAMMED KARAHAN
NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN
NEVŞEHİR 2 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
NEVŞEHİR 3 MEHMET BİLGİN
NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER
NİĞDE 2 AHMET OĞUZ ÖZMEN
NİĞDE 3 NAGİHAN ESKİOĞLU
ORDU 1 SEYİT TORUN
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL
ORDU 3 ONUR ÇAM
ORDU 4 SEBANUR ÖZDEMİR
ORDU 5 SAİT KAPICIOĞLU
ORDU 6 NAZIM YİĞİT GÜNAY
OSMANİYE 1 BAHA ÜNLÜ
OSMANİYE 2 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
OSMANİYE 3 İRFAN ERDEM
OSMANİYE 4 HAKKI SAYMAN SAYGILI
RİZE 1 REMZİ KAZMAZ
RİZE 2 AYSEL TAŞKIN
RİZE 3 KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ
SAKARYA 2 MEHMET SELÇUK
SAKARYA 3 ELİF YAR
SAKARYA 4 REFİK KARAKAŞ
SAKARYA 5 MEHMET DERYA BAĞDAT
SAKARYA 6 AYTÜL UŞAKLIGİL
SAKARYA 7 GÖZDE NUR YILDIZ
SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK
SAMSUN 2 NESLİHAN HANCIOĞLU
SAMSUN 3 HÜSEYİN ŞAHİN
SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ
SAMSUN 6 ARZU SABUNCU
SAMSUN 7 MURAT ÇAN
SAMSUN 8 YILMAZ KARAGÖZ
SAMSUN 9 IŞIK ÖZKEFELİ
SİİRT 1 CAHFER SAKLAN
SİİRT 2 HİKMET AKAR
SİİRT 3 HASAN ALP
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ
SİNOP 2 ERDİNÇ ŞİMŞEK
SİVAS 1 ULAŞ KARASU
SİVAS 2 SİNAN ÖZTÜRK
SİVAS 3 MALİKE EJDER YOLVEREN
SİVAS 4 ALİ BALTA
SİVAS 5 HASAN KILIÇ
ŞANLIURFA 1 AZİZ AYDINLIK
ŞANLIURFA 2 FETHİ YAMAÇ
ŞANLIURFA 3 CEM KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA 4 UĞUR MİZAN
ŞANLIURFA 5 BAKIR AYDOĞDU
ŞANLIURFA 6 HALAF AYYILDIZ
ŞANLIURFA 7 MAHMUT YAZAR
ŞANLIURFA 8 AHMET MÜSRİ
ŞANLIURFA 9 FARUK AKAN
ŞANLIURFA 10 SONGÜL ARSLAN
ŞANLIURFA 11 MUSTAFA EREN
ŞANLIURFA 12 AKİLE YEKTAŞ
ŞANLIURFA 13 İBRAHİM HALİL YARIŞ
ŞANLIURFA 14 KEMAL EŞSİZ
ŞIRNAK 1 SABRİ KUYTAN
ŞIRNAK 2 ABDULKERİM VARLI
ŞIRNAK 3 GÜNDÜZ ÖKTEN
ŞIRNAK 4 OSMAN YEREN
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK
TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
TEKİRDAĞ 3 CANDAN YÜCEER
TEKİRDAĞ 4 EMRE KÖPRÜLÜ
TEKİRDAĞ 5 ADEM DALGIÇ
TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU
TEKİRDAĞ 7 GÜLFER ÜMİT
TOKAT 1 KADİM DURMAZ
TOKAT 2 HASAN EFE UYAR
TOKAT 3 ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
TOKAT 4 DURAN BELENE
TOKAT 5 GÜLPERİ COŞAR
TRABZON 1 AHMET KAYA
TRABZON 2 ABDÜL KADİR ÇELEBİ
TRABZON 3 HİKMET NURİ AYDIN
TRABZON 4 FERDA KUDUNOĞLU
TRABZON 5 İSMAİL KAYNAR
TRABZON 6 MERTCAN FERO
TUNCELİ 1 POLAT ŞAROĞLU
TUNCELİ 2 MESUT COŞKUN
UŞAK 1 ÖZKAN YALIM
UŞAK 2 İSMET AKIN
UŞAK 3 ALİ KARAOBA
VAN 1 MEHMET KURUKCU
VAN 2 FAHREDDİN ÇUYRAK
VAN 3 HALUK TERZİOĞLU
VAN 4 ŞANEL GÜLOĞLU
VAN 5 ERKAN KAÇMAZ
VAN 6 NEVZAT KOÇ
VAN 7 NERİMAN KARTAL
VAN 8 ŞAHİN ÖZTEKİN
YALOVA 1 ÖZCAN ÖZEL
YALOVA 2 ERTAN ŞENER
YALOVA 3 MEHMET GÜREL
YOZGAT 1 ALİ KEVEN
YOZGAT 2 NADİR ÜNAL
YOZGAT 3 RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
YOZGAT 4 ŞAHİN BOZDEMİR
ZONGULDAK 1 ÜNAL DEMİRTAŞ
ZONGULDAK 2 DENİZ YAVUZYILMAZ
ZONGULDAK 3 UMUT BAŞOĞLU
ZONGULDAK 4 MERVE KIR
ZONGULDAK 5 ÇİĞDEM ŞEKERCİ
DHA