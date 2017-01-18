Saadet Partisi: Anayasa değişikliği teklifinin mevcut haline hayır oyu veririz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda parti olarak "hayır" oyu kullanacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Temel Karamollaoğlu, Reina saldırısının failinin yakalanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, olayın birden fazla şüphelisinin olduğuna dair, doğruluğu kesinleşmemiş haberlerin yayıldığını kaydederek soruşturmanın selameti için bu belirsizliğin bir an önce giderilmesini istedi..

Kıbrıs müzakerelerine de değinen Karamollaoğlu, Türkiye'nin, "Ada'daki garantörlüğü" konusunda taviz vermemesi gerektiğini belirterek, Rumların geçmişte olduğu gibi bugün de yapılacak olası bir antlaşmaya uymayacaklarını ifade etti..

Karamollaoğlu, Türkiye'nin enerjisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası alanda tanınması için harcaması gerektiğini dile getirerek, "KKTC'nin tanınması için Türkiye bir atak başlatmalıdır. Türkiye stratejik konumu ve doğal kaynakları açısından Doğu Akdeniz'in en önemli bölgesindedir. Bu nedenle Kıbrıs'a verdiğimiz desteği çekemeyiz" dedi..

'TEKLİFİN MEVCUT HALİNE HAYIR DERİZ'.

Mecliste ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifinde kuvvetler ayrılığı ilkesine özen gösterilmediğini savunan Karamollaoğlu, yetkinin tek elde toplanmasının milli iradenin temsili noktasında sorunlara neden olacağını öne sürdü.Parti olarak değişiklikle ilgili görüşlerini daha önce açıkladıklarını, bu konuda yaptıkları çalışmaları ise Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgi kurumlara gönderdiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Teklif, referanduma götürülmeden endişelerimizi doğrular gelişmeler yaşandı. Anayasa değişikliğini içeren teklifin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda, böyle bir teklife destek vermemiz mümkün değil. Biz bunu desteklemeyiz, yani 'hayır' oyu veririz. Sorumluluğumuz buna imkan vermez. Bunun, bugünden bilinmesinde fayda görüyoruz" diye konuştu..