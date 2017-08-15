Sadık Kaplan vefat etti

Malatya Eşrafından eski Demokrat Partili Sadık Kaplan yakalandığı ALS hastalığı sebebiyle vefat etti.

Çevresinde sevilip sayılan birisi olan merhum Sadık Kaplan yakalandığı ALS hastalığı sebebiyle iki yıldır tedavi görüyordu. 59 yaşında vefat eden Sadık Kaplan Zeytinburnu Sümer Camii’nde kılınan ikindi namazından sonra Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı’nda defnedildi. Çok sayıda arkadaşı ve seveni tarafından son yolcuğuna uğurlanan merhum Sadık Kaplan’a karşı son vazifesini yapanlar arasında CHP’li Mehmet Sevigen, Mimar Süleyman Uluocak, Hüseyin Çetiner, İbrahim Şencan, Nuri Çakmakçı, Zeki Karagözlü, Yasin Karagözlü ve Kemal Altındal başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Sadık Kaplan evli iki kız babasıydı. İstanbul - Yeni Asya

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