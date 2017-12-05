Sağlık Bakanı Demircan'dan "istifa ettiği" iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, görevinden "istifa ettiği" iddialarına ilişkin, "Öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın -tabiri kullanayım- ortaya dökmeye çalıştığı, çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur. Bunlar aslı olmayan şeyler." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6. Sağlık Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareketinden önce Yeşilköy Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Demircan, konferansa katılmak için Cidde'ye gideceğini, toplantıda, İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin sağlık alanında da en iyi şekilde gelişmesi için bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendireceklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bir gazetecenin, "Medyada çokça çıkan bir konu var son günlerde sizinle alakalı. İstifa söylentileri var. Konuyla ilgili açıklamanız olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu konu açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık. Şu anda bakın görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bizim görevimize getiren makamlar belli. Biz görevlerimizin başında sonuna kadar çalışırız ama biz şu inanca ve bilince sahibiz. Bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda imtihan oluruz, milletimize hizmetle imtihan oluruz. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın -tabiri kullanayım- ortaya dökmeye çalıştığı, çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur. Bunlar aslı olmayan şeyler."