Şamil Tayyar, Erdoğan'la görüştü: Talimat verdi

'Milyon doları veren FETÖ'cü bırakılıyor' diyen ve 'FETÖ borsası kuruldu' ifadelerini kullanan Şamil Tayyar, AKP içinden gelen tepkilerin ardından Erdoğan'la görüştüğünü açıkladı.

AKP’li vekil Şamil Tayyar, "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu" demiş, bu sözler AKP içinde tepkiyle karşılanmıştı. Gelen tepkilerin ardından Erdoğan'la görüşen Tayyar, "Bu akşam cumhurbaşkanımızla görüştük. Tüm iddiaların üzerine gidilmesi talimatını verdi. İyiki varsınız. Rabbim sağlıcakla bereketli ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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