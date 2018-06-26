Seçmenden iktidara çağdı: Lafta kalmasın

Eski Başbakan Binali Yıldırım seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada “7’den 70’e hukuku artık güvence altındadır” dedi ve şunları ekledi: “Bir kez daha Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasî rekabet bizim için ‘yenme-yenilme’ anlamına gelmez. Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen-ben kavgası yok.” Seçmenler de daha önce de benzer açıklamaların yapıldığını, ancak sonradan unutulduğunu hatırlatarak, “Lafta kalmasın” diyerek ikaz etti.

‘Hukuk artık güvence altında’ Yıldırım’ın şu açıklamaları da dikkat çekti: “Duymayan duysun bilmeyen bilsin kardeşiz. Tek bir milletiz. Bugün bayram günüdür, Türkiye’nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının 7’den 70’e hukuku artık güvence altındadır. Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Zaman kucaklaşma zamanıdır. Bu zafer sizindir” dedi.

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