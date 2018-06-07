Şık: HDP ikinci turda İnce’yi destekleyecek

HDP’nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde HDP seçmeninin destek vereceğini söyledi.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, HDP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Ahmet Şık, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Kendisine en çok sorulan sorunun HDP seçmeninin ikinci turda İnce’ye oy verip vermeyeceği olduğunu aktaran Şık, “Köprüden ‘İnce’ son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok ‘HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce’ye oy verecek mi’ diye soruyorlar. Evet, verecekler” dedi. Şık, “HDP’li olmayıp HDP’nin parlamentoda olması için HDP’ye oy veren bir ortak akıl var. Bu insanlar, HDP seçmeninin ikinci turda Muharrem İnce’yi destekleyecek bir ortak akıl işleteceğine emin olsun” diye konuştu.