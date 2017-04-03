Siyaset dili böyle mi yumuşayacak?

Toplumu kutuplaştıran söylemlerin her geçen artarak devam ettiği bir ortamda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Siyasetin dili yumuşayacak. Şu anda bile yumuşadı. O eski sert, katı, suçlayıcı, yaralayıcı üslup gitti. Daha yumuşak, daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı bir üslup var. Bu üslubun siyasette kalıcı olmasını istiyorsak gelin bu anayasa değişikliğine ‘evet’ deyin. Buna ‘evet’ dersek inanıyorum ki çocuklarımızın geleceğini garanti altına alacağız” dedi.

Bakan Işık, Körfez Belediyesince düzenlenen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Körfez Kampüsü temel atma töreni ve açılış bayramında yaptığı konuşmada, kentin daha güzel olması için çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin 1960-2002 yılları arasında 30 yıl iç meseleleriyle uğraştığını belirten Işık, “2002’de sizler sandıkta istikrarı sağladığınız için Türkiye o günden bu güne istikrarlı şekilde büyümesini sürdürüyor. 16 Nisan’da Türkiye bu istikrarı kalıcı hale getirecek. Çünkü sizin onayınıza sunduğumuz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık hükümet Meclisten çıkmayacak, artık hükümet sandıktan çıkacak” diye konuştu. Kocaeli - aa AA

Okunma Sayısı: 1646

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.