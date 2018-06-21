‘Soğan doları geçtiyse yangın var demektir’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TÜSİAD’ı ziyaret etti.

Ziyaret öncesi kısa bir açıklama yapan İnce, bu seçim öncesinde Türkiye’nin ilkleri yaşadığını belirterek, “İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir” ifadesini kullandı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, seçim öncesi toplumda esas konuşulan konunun ekonomi olduğunu söyledi. Bilecik, adayların da odak noktasının ekonomi olması gerektiğini ifade etti. Toplantı öncesi TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve İnce basın mensuplarına açıklama yaptı. “TÜSİAD olarak geleneklerimizde var olan, seçimler öncesi siyasî liderlerimizi cumhurbaşkanları adaylarımızı ağırlamaktan memnunuz” diyen Bilecik, “Şu anki ana gündemimiz olan seçimlere odaklanmış bulunmaktayız. Toplum, sokak, vatandaşlar; esas konuşulan nokta da ekonominin ta kendisi” diye konuştu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de “Türkiye ilkleri yaşıyor bu seçim öncesinde. İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. İş dünyasıyla dertleşmekte çok doğru bir iş olur. Türkiye’nin ekonomisi kırılgan, ciddî problemleri var. Bu problemleri çözmeye başlarsak nereden başlayacağız? Herkes bilsin ki demokrasiden başlayacağız” açıklamasında bulundu.