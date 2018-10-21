Sosyal devletin ayarı bozuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da yaptığı konuşmada, “Sosyal devletin de ölçüsünü, ayarını yerinde tutmakta fayda var” dedi.

Yıldırım, “Türkiye’nin toplam sosyal destekleri 2002’de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 52 milyar lira sosyal destek yapılıyor. Ancak önceki ziyaretlerden birinde yaşlı bir amca geldi, hanımı vefat etmiş evlenecek, bir türlü evlenemiyor, beni evlendir dedi. Hanımlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmıyor, evlenemiyoruz dedi. Dolayısıyla sosyal devletin de ölçüsünü, ayarını yerinde tutmakta fayda var” dedi.

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