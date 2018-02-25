Soylu'dan ayrılık sinyali

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP Trabzon Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Dikkat çeken mesajlar verdi. "Geri çekilmek de, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Parti'li gençlere yaptığı konuşmada, "Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum” dedi.

Soylu, "En önemli görev Trabzon Milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder" diye konuştu.

Sabah saatlerinde memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ortahisar 2’nci İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde katılarak gençlere seslendi. Burada konuşan Bakan Soylu, "Şimdi 21’inci yüzyıldayız. Onlar demokrasi içinde güya terörle mücadele ediyorlar diye DEAŞ, El Kaide’yi ve birçok terör örgütünü bahane ederek içinde bulunduğumuz coğrafyalarda ‘Demokrasi getireceğiz huzur getireceğiz’ diye işgal ettiler. Demokrasiyi bahane ettiler. Kan, gözyaşı, petrol hesapları, Asya’nın ve Avrupa’nın merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyayı ümitsiz bir coğrafyaya dönüştürmek istediler. Biz onların değerleri ile mücadele ettik. Eğer 15 yıldır AK Parti milletin oyunu almamış olsaydı, demokrasiye sım sıkı sarılmamış olsaydı, yaptığı hizmetlerle, milletle beraber olmasaydı, demokrasiyi baş tacı etmemiş olsaydı, 20’inci yüzyılın başında elde ettiğimiz galibiyeti 21’inci yüzyılın başında elde edemezdik" dedi.