"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Soylu'dan ayrılık sinyali

25 Şubat 2018, Pazar 17:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP Trabzon Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Dikkat çeken mesajlar verdi. "Geri çekilmek de, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Parti'li gençlere yaptığı konuşmada, "Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum” dedi.

Soylu, "En önemli görev Trabzon Milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder" diye konuştu.

Sabah saatlerinde memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ortahisar 2’nci İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde katılarak gençlere seslendi. Burada konuşan Bakan Soylu, "Şimdi 21’inci yüzyıldayız. Onlar demokrasi içinde güya terörle mücadele ediyorlar diye DEAŞ, El Kaide’yi ve birçok terör örgütünü bahane ederek içinde bulunduğumuz coğrafyalarda ‘Demokrasi getireceğiz huzur getireceğiz’ diye işgal ettiler. Demokrasiyi bahane ettiler. Kan, gözyaşı, petrol hesapları, Asya’nın ve Avrupa’nın merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyayı ümitsiz bir coğrafyaya dönüştürmek istediler. Biz onların değerleri ile mücadele ettik. Eğer 15 yıldır AK Parti milletin oyunu almamış olsaydı, demokrasiye sım sıkı sarılmamış olsaydı, yaptığı hizmetlerle, milletle beraber olmasaydı, demokrasiyi baş tacı etmemiş olsaydı, 20’inci yüzyılın başında elde ettiğimiz galibiyeti 21’inci yüzyılın başında elde edemezdik" dedi.

DHA

Okunma Sayısı: 3590
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • sabahattin

    26.2.2018 13:08:22

    bakan ençok kızını oğlunu özlemiş, kızını oğlunu özleyen yüzbinler var ceza evine kapattığınız onlardan nasıl helallik alacaksınız

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

Demirel'e verilen brifing

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

Arakan’da yapılan soykırımdır

Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

39 asker tutuklandı

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

'AB üyeliğine hazır değiller'

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

HSK bir yargı organı mı?

Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

En Çok Okunanlar

M. Latif SALİHOĞLU

Çamur atanlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
Genel

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
Genel

Demirel'e verilen brifing
Genel

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
Armağan Bahtiyar

İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Samsun’dan Nur’a plâket
Orhan GÜLER

“Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
Genel

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.