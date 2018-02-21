SP liderinden özelleştirmelere tepki

Şeker fabrikalarının satılmasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum; 'Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.

Partisinin haftalık olağan basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, özelleştirme ile şeker pancarı üretiminin biteceğini söyledi. Karamollaoğlu, "Bunların özelleştirilmesinin tek bir sebebi var, o da rant. Kısa vadeli rant görüyorum. Kısa vaade paraya çevirme derdinler. Bu konu bizi endişelendirecek bir mecra sürüklemez inşallah" diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Hükümet bu konuda kararlı ise pancar birlikleri ve Pankobirlik ile bir araya gelmesi lazım. Pancar üreticisinin elinde şu an para yok. Ancak inanıyorum pancar üretiminde elde ettiği gelirinden daha fazlasını devlete öder. Pancar çiftçisi tarımı geliştirerek öder. Hükümettin bunu muhakkak göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

Karamollaoğlu, "Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum, ‘Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.