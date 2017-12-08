"Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmalıdır''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto amacıyla pazar günü İstanbul Yenikapı'da büyük bir miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki temsilciliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını söylediğini anımsattı.

Bu kararın vahim sonuçlar doğurabilecek bir karar olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Bu karar, yangına benzin dökmek gibi bir netice doğurabilir. Kararı telin için pazar günü Yenikapı'da buluşacağız, bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi saat 13.00'te Yenikapı'ya davet ediyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, mitingin davetini tüm ülkeye yaptıklarını ve kesinlikle bir Saadet Partisi mitingi olmadığına değinerek, buradan çıkacak gür bir sesin hem İsrail'e hem de ABD'ye bir nota vazifesi göreceğini vurgulandı.

Trump'un iç politikada sıkıştığı için bu adımı attığını aktaran Karamollaoğlu, "Bu adım, hangi gerekçeyle atılmış olursa olsun İslam ülkelerinin çok daha ciddi tavırlar sergilemeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, konuyla ilgili hükümetten de ciddi adımlar beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi ABD'nin attığı bu adım olmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantıya davet edilmesi, çok önemli bir adım, ancak buradan çıkacak ses, Türkiye'nin tavrına bağlıdır. Kesinlikle cılız olmamalı, yaptırım içermeli. Hükümetin İsrail'le olan siyasi, ticari, sosyal ve varsa askeri münasebetleri süratle kesilmelidir. İsrail, laftan anlamaz, sadece yaptırımdan, güçten anlar. İslam ülkeleri bir araya gelmeli, dik durmalı."