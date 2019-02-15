Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Soçi Zirvesi) Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu." dedi.

Erdoğan şunları söyledi: "İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı." Trump'ın beklenen açıklaması Erdoğan, "Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir." ifadelerini kullandı. Suriye'den çekilme Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor." şeklinde konuştu. FETÖ elebaşının iadesi Erdoğan, "Maalesef ABD hala samimi davranmıyor. Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek." dedi. Kaşıkçı cinayeti Erdoğan, "CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı. Macron'un 24 Nisan açıklaması Erdoğan, "Macron'a 'daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim. Bizim tarihimizde soykırım yoktur." dedi. Askerlik süresi Erdoğan, "Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz." değerlendirmesinde bulundu. AA

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