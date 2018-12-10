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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Tavsiye kararına göre ekonomi programı uyguluyor

10 Aralık 2018, Pazartesi 17:06
Eski Merkez Bankası Başkan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, AKP hükümetinin IMF’nin tavsiye kararına göre ekonomi programı uyguladığını iddia etti.

Sputnik’te yer alan habere göre Yılmaz, Hükümetin ekonomi politikasına eleştiriler yönelten Yılmaz, “Orta Vadeli Programda öngörülen konular yüzde 99,9 IMF’nin 4’üncü madde kapsamında Türkiye’ye yönelik konsültasyon sonucunda ortaya koyduğu tavsiyeleri esas alınarak hazırlanmış bir ekonomi programı.  Dolayısıyla IMF’siz, IMF programı demek doğru olur” iddiasını ileri sürdü.

Etiketler: durmuş yılmaz
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