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Terörle mücadele siyaset üstü bir konudur

14 Aralık 2016, Çarşamba 13:22
Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde ortak açıklama yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Bu toplantımızda şunu bir kez daha gördük ki terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda kararlılık, gerek CHP'de gerek MHP'de gerekse de AK Parti'de devam etmektedir." dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında, gerek Suriye'de gerek Irak'ta gerekse yurt içinde, konuları sayın genel başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik. Bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu." 

"Hep birlikte mücadele için uzlaşmamız oldu"

Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları dolayısıyla bizleri bilgilendirdi, kendilerine teşekkür ederiz. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu." diye konuştu. 

"Toplantı olgunluk içerisinde gelişmiştir"

Bahçeli de, "Toplantı, milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler, terörle mücadelenin kesin ve acımasız bir kararlılıkla sürdürülmesini talep etmektedir." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: çankaya, liderler, terör
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  • bahri

    14.12.2016 16:10:16

    mevcut siyaset laftan başka birşey üretmiyor

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