Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazının ardından Refahiye Meydanı'nda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Hemşehrilerinin bayramını tebrik eden Yıldırım, "Rabbim millet olarak hepimizi nice bayramlara sağlık, sıhhat içinde ulaştırmayı nasip eylesin." dedi.

Bayramların dargınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşliğin, dayanışmanın doruğa erdiği müstesna günler olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bugünlerde birbiriniz arasında kırgınlık, dargınlık varsa mutlaka bunları geride bırakalım, kucaklaşalım." çağrısında bulundu.

Ülkenin ihtiyacı olanın birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirten Yıldırım, "Ne yazık ki bir süredir ülkemiz üzerinde çok ciddi planlar var. Güney sınırlarımız boyunca emperyal devletler bir terör devleti kurma peşindeler. Amaç Türkiye'yi zayıf düşürmek, Türkiye'nin bölgedeki rolünü etkisiz hale getirmek. Bunu da ne yazık ki Kürt kardeşlerimiz üzerinden yapmaya çalışıyorlar ancak millet olarak birlik ve beraberliğimizi korudukça bu şer odakları asla ve asla fırsat bulamayacak." ifadelerini kullandı.

Suruç'taki saldırı

Dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı saldırıya değinen Yıldırım, "Yine dün Suruç'ta bir milletvekilimizin kardeşi ve diğer vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetti. Diyarbakır'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist silahlarıyla ele geçirildi. Amaç birliğimize, dirliğimize dinamit atmak, vatandaşlarımız arasında husumet ve nifak tohumları ekmek." diye konuştu.

Son iki yıldır terörle mücadelede büyük neticeler elde ettiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"65. Hükümet'in başbakanı olarak göreve geldiğimde bir söz verdim. O söz şuydu, terörü Türkiye'nin gündeminden aşağıya çekeceğiz, düşüreceğiz demiştik ve terörle savunma değil taarruz esaslı yaptığımız amansız mücadele sonucu topraklarımızda çok şükür terörün beli kırıldı, direnci yok edildi ancak gerek Suriye'de gerekse Irak'ta var olan otorite boşluğu ve iç savaş nedeniyle dışarıdan içeriye girişler zaman zaman oluyor. Bu yüzden de biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla özellikle Suriye sınırında 250 kilometrelik alanı tamamen terör unsularından temizledik hatta ülkemize gelen bazı mülteciler de döndü, oraya yerleşti. Şimdi Kuzey Irak'tan ülkemize sızan, insanlarımıza ve güvenlik güçlerimize saldıran o alçak terör unsurlarını yok etmek, terörü mahallinde yok etmek için kapsamlı bir operasyon yürütüyoruz. Bu operasyonu yürüten kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon vatan evladı onların duacısıdır, destekçisidir."