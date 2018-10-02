Tesbit edersek gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sırasında stok yaptığını ileri sürdüğü kişilere yönelik olarak “Tesbit edersek kimse kusura bakmasın, gereğini yaparız” dedi.

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere de değinen Erdoğan, “Tüm bölgelerde aday çıkaracağız” ifadesini kullandı. Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin Türkiye ekonomisinde oluşturduğu sarsıntının yavaş yavaş geride kaldığını söyledi. “Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz” diyen Erdoğan, “Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 95

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.