Torun: AKP kalp kırıyor

CHP Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mahalli seçimlerde gösterilecek adaylarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Torun, yerel seçim stratejilerini hazırladıklarını söyleyerek, “Geniş bir çalışma yapıyoruz, partililerin önerilerini aldık. En kısa sürede stratejimizi oluşturacağız” dedi. CHP’nin sloganı hakkında da konuşan Torun, AKP’nin kalpleri, gönülleri kırdığını söyledi. CHP’nin “Çözüm, derman belediyeciliğini ortaya koyacağını” belirtti. “Olası ittifakta CHP’nin 9 belediyeyi kaybedeceğine” yönelik soru üzerine Torun, “Biz iddialıyız kazanacağız” cevabını verdi. “24 Haziran sonucuna bakıp yargıya varmamalı” diyen Torun adayların nasıl belirleneceğine ilişkin olarak bilgi verdi. Buna göre “Şeffaf bir yönetim anlayışıyla herkesi kucaklayarak başarı hikâyesi ortaya koyacak” kişiler aday olacak.

Okunma Sayısı: 204

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.