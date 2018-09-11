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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Torun: AKP kalp kırıyor

11 Eylül 2018, Salı 21:34
CHP Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mahalli seçimlerde gösterilecek adaylarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Torun, yerel seçim stratejilerini hazırladıklarını söyleyerek, “Geniş bir çalışma yapıyoruz, partililerin önerilerini aldık. En kısa sürede stratejimizi oluşturacağız” dedi. CHP’nin sloganı hakkında da konuşan Torun, AKP’nin kalpleri, gönülleri kırdığını söyledi. CHP’nin “Çözüm, derman belediyeciliğini ortaya koyacağını” belirtti. “Olası ittifakta CHP’nin 9 belediyeyi kaybedeceğine” yönelik soru üzerine Torun, “Biz iddialıyız kazanacağız” cevabını verdi.  “24 Haziran sonucuna bakıp yargıya varmamalı” diyen Torun  adayların nasıl belirleneceğine ilişkin olarak bilgi verdi. Buna göre “Şeffaf bir yönetim anlayışıyla herkesi kucaklayarak başarı hikâyesi ortaya koyacak” kişiler aday olacak.

Etiketler: seyit torun, chp, ordu, akp
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