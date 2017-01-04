Türkiye, İncirlik'i sorguluyor

Milli Savunma Bakanı Işık,Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yürütülen El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin "düşündürücü" olduğunu söyledi. Işık, bu durumun Türkiye içinde İncirlik'in sorgulanmasına neden olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yürütülen El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin "düşündürücü" olduğunu söyledi. Bakan Işık, "Bu tabii Türkiye içerisinde de İncirlik'in de sorgulanmasına sebep oluyor" dedi.

Ankara'da üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması töreninde konuşan Işık'ın ifadeleri şöyle:

"Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bâb'a karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü."

"Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur."

"Bu, tabii ki Türkiye içerisinde de İncirlik'in de sorgulanmasına sebep oluyor. Ancak bizim uzun dönemli bir ittifak ilişkimiz var, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmek durumundayız. Bu konuyla ilgili de gerek askerden askere gerekse sivilden sivile görüşmelerimiz sürüyor. Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur."

Fikri Işık konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin 6 Eylül 2018 günü saat 06.00'da kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini uçuracağını açıkladı.

Pentagon: Sadece güç gösterisi yaptık

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, geçen hafta çatışmaların yoğunlaştığı Suriye'nin El Bâb bölgesinde koalisyon uçaklarının uçuş yaptığını ancak hava saldırısı düzenlemediğini söylemişti, "Uçaklar sadece güç gösterisi yaptı" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, koalisyon uçaklarının 29 Aralık'ta El Bâb'daki IŞİD hedeflerini vurduğunu söylemişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Aralık'ta yaptığı konuşmada, "El Bâb operasyonumuzda destek görmüyoruz" diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu. Bugün de El Bâb operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAŞ'a en büyük zâyiâtı verdiren, örgütün belini kıran El Bâb harekâtına hiçbir katkı sunmuyor. Üstelik, yalan üstüne yalan. Ne diyorlar? 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor.' El insaf. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. Bu noktada zâyiâtı veren biziz ve gerçekten başından itibaren Özgür Suriye Ordusu'nun verdiği çok ciddi zâyiât var. Bu Özgür Suriye Ordusu'nu bizim içimizde bile bazı mahfiller terör örgütü olarak ilân ediyor. Özgür Suriye Ordusu terör örgütü falan değil, hatta Amerika'nın başında 'birlikte kuralım' dediği bir örgüttür. Ilımlı muhaliflerden oluşan direniş hareketidir. Biz şimdi onlarla beraber hareket ediyoruz, onlara gerekli desteği veriyoruz. Niye? Kendi topraklarında onları yalnız bırakmamak için."