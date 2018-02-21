CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalar yapan parti sözcüsü Bülent Tezcan, Almanya-Türkiye vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in bir yıl tutuklu kaldıktan sonra bırakılması için ''Tutuklanması yanlıştır, tahliye şekli rezalettir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye'nin Leopard tanklarının modernizasyonu için Almanya ile yürüttüğü pazarlıklara koşut yoğun görüşmelerin ardından Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesini şöyle değerlendirdi:

"Tutuklanması yanlıştır, tahliye şekli rezalettir. Talimatla tutuklanmıştır. Daha savcılar iddianame bile düzenlenmeden casus diye cumhurbaşkanlığı makamını işgal edenler tarafından suçlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan bir yargı var. Türkiye nereye gidiyor?"

'TEK ADAM KOALİSYONU'

Tezcan, AK Parti-MHP-BBP arasındaki 'Cumhur ittifakı' için ''İlginç bir tablo ile karşı karşıyayız. 16 Nisan referandumuna giderken 'evet' diyenler, 'koalisyon dönemi bitecek' propagandası yapıyordu'' hatırlatmasında bulundu.

CHP Sözcüsü şunları söyledi: "Şimdi bu yaptığınız ne? Hani bitecekti koalisyonlar dönemi. Milleti kandırmaya doymadınız. Bu bir tek adam rejimi ittifakıdır, bu bir tek adam koalisyonudur. Ortada bir tek adam koalisyonu vardır. Erdoğan'ın tek bir hesabı var, 'ne olursa olsun ben cumhurbaşkanı olayım, başka hiçbir şeyin önemi yok' diyor. Bütün sistemi bunun üstüne kurgulamışlar. Onun için milleti kutuplaştırmaktan çekinmiyor, toplumda çatışma dilini yerleştirmekten çekinmiyor.''

Bu koalisyonun sözcüsünün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirten Tezcan, Erdoğan'ın, bugün cumhurbaşkanı olmanın bu ittifakla değil de, başka bir yolla mümkün olduğunu görse, orayla da ittifak yapmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. ''İktidardan gitme korkusu iktidara yerleşirse bu ülkede demokrasi ciddi tehlike altındadır'' dedi.