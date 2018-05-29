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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Üç partiden sandık taşımaya tepki

29 Mayıs 2018, Salı 20:45
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), valiliklerden gelen talep üzerine 19 ilde sandık taşıma ve birleştirme kararı aldı.

YSK Başkanı Güven: Taşınacak sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin

YSK’nın kararını değerlendiren muhalefet partileri, tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan binlerce seçmenin oy vermek için yer değiştirmek zorunda kalacağını söylüyor. 20 ilin valiliği, YSK’ya bazı sandıkların yerinin değiştirilmesi ya da başka bir sandıkla birleştirilmesi talebinde bulundu. Bu illerin arasında; Aralarında Van, Tunceli, Şırnak, Siirt, Mardin, Kars, Hakkâri, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman ve Ağrı bulunuyor. BBC’nin haberine göre, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki, bu taleplere karşı YSK’ya itirazda bulundu ancak itiraz kabul edilmedi.

Hükümet bunu rastgele yapmadı 

CHP, HDP ve İYİ Partili siyasetçiler, YSK’nın aldığı bu kararın seçimi şaibeli hale getireceğini savunuyor ve söz konusu bölgelerdeki seçmeni sandığa gitmekten caydırabilecek bir karar olarak değerlendiriyor. HDP’li Mithat Sancar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı envanter sonrasında, HDP’nin yüksek oy aldığı sandıkların planlı bir biçimde seçildiğini savunuyor: “Yeri değiştirilecek sandıklarda çıkan oylar büyük çoğunlukla bizim oylarımız. Hükümet bunu rastgele yapmadı. Çok yakın bir kaynaktan biliyorum. Tek tek bütün köylerde, kim hangi partiye ne kadar oy veriyor, bütün bilgisi ellerinde var.”

Böyle bir ihtiyaç niye doğdu? Değişen ne?

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık taşımaya gerek olmadığını savunarak konuyla ilgili net bir değerlendirme yapmak için AYM’nin vereceği kararın belirleyeceği olacağını söylüyor: “16 Nisan’dan bu zamana ne değişti ki böyle bir ihtiyaç doğdu? Değişen tek şey bu konudaki kanun oldu, ona da CHP olarak itiraz ettik. Dolayısıyla 31 Mayıs’taki AYM kararını da beklememiz gerekiyor.”

“Seçimin selâmeti adına alınmış bir karar değil”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ise, YSK’nın kararına yasal dayanak sağlayan kanunun ‘baştan hatalı’ olduğunu söylüyor: “Bu kanun Meclis’ten geçerken sessiz kalan bütün arkadaşların vebali olduğunu düşünüyorum. Şu an gösterilen tepkiyi o zaman fazlasıyla göstermek gerekiyordu.” “Memleketin hayrına, seçimin selameti adına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Buradan mevcut hükümet adına bir kazanım elde edeceklerdir. Ama bu kazanım onları iktidar yapmaya yeter mi? Tartışılır.”

Etiketler: seçim, sandık taşıma, sandık
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