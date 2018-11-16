Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul'a 2019'da başlamayı planlıyoruz

"Kültür ve Turizmde Yeni Vizyon" başlığıyla düzenlenen, 134. Bab-ı Ali Toplantılarında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşım gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

5G altyapı çalışmalarına da hız verdiklerini, bu teknolojiyle sağlıktan tarıma, sanayiden ticarete hayatın her alanında büyük rahatlığa kavuşulacağını belirten Turhan, 2023 hedefleri için bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul'un kendileri için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyleyen Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle, metrolarla, banliyö hatlarıyla İstanbul'a hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı ile şehrimizi, Türkiye'mizi taçlandırdık. İnşallah diğer mega projemiz Kanal İstanbul'a ise 2019'da başlamayı planlıyoruz. İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek 3 katlı tünelin proje çalışmalarında da sona gelindi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde milletimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için hep birlikte, el birliğiyle, güç birliğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."