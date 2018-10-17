Uysal’dan küçük esnafa destek çağrısı

Afyonkarahisar Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal düzenlediği basın toplantısında, son günlerde iktisadî anlamda pek çok düzenleme ve yapılandırma yapılmış olmasına rağmen özellikle KOBİ’ler ve küçük esnafla ilgili herhangi bir iyileştirme yapılmamasını eleştirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şirketlerin finansal sektöre olan borçlarını çerçeve anlaşmalarıyla yeniden yapılandırılması için yayınladığı yönetmelikle beraber KOBİ’lerin ve esnafın bankaların ve alacaklı finans kuruluşlarının insafına terk edildiğinin altını çizdi. Borçlu büyük şirketlerin, yönetmelikteki imkândan, imzacı finans kuruluşlarına ve bankalara yalnızca başvuruyla yararlanabilmesine karşın KOBİ’lere belirli şartlar sunulmasının büyük bir yanlış olduğunu dile getiren Uysal bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğini vurgulayarak hükümete çağrıda bulundu: “Saraydan bakanların kriz yok dediği noktada, sahadan baktığımızda bir büyük kriz görünmektedir. Türkiye’de önümüzdeki süreçte zirai, tarımsal üretimin çok keskin bir şekilde düşeceği ve domino etkisi oluşturacak bir dalganın geldiği noktada esnaflarımızın da her geçen gün yapısal olarak organize perakende karşısında gücünü yitirme ivmesini tattığı noktada bu açıdan bir düzenleme yapılması ihtiyacı hissedilmektedir.” İstanbul - Nurseza Okur

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