Verin bu emekçilerin hakkını

TBMM Genel Kurulu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Görüşmelerde söz alıp kürsüye işçi bareti ve yeleğiyle çıkan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işçileri selamlayarak, “Karayolları taşeronlaşmanın bu ülkedeki ilk adresidir. Karayolları’nda 40 bin çalışan işçi varken, 2005 yılında çalışan işçi sayısı 10 bine düşürüldü. Mücadeleyle, mahkemeyle haklarını arayan işçilere daha sonra söz verildi, ‘Karayolları’nda taşeron yok’ denildi, yine yapıldı. Karayolları’nda çalışan emekçiler başta olmak üzere kiralık araç şoförleri, toplum yararına çalışanlar, hastane bilgi işlemde çalışanlar, görüntülemede görev yapanlar, sağlıkta, milli eğitimde, ulaştırmada emeği gasbedilenler adına sesleniyorum; Verin bu emekçilerin haklarını” diye konuştu.

Halka doğru söylemeyi öğrenin

Önceki gün Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili de eleştirilerde bulunan Ömer Fethi Gürer, “Devlet Demiryolları’nın içini boşalttılar, kurumun ruhunu yok ederek. Bugüne kadar kaç insanın ölümünde vebaliniz var? Gelin, burada bunu anlatın, bu son kazayı da. Bir hafta önce KİT Komisyonu’nda TCDD Genel Müdürü’ne arkadaşlarımla birlikte eleştiriler getirdiğimizde bize dediler ki; ‘Bu yüksek hızlı treni kameralarla izliyoruz, öncü tren çıkarıyoruz.’ Kamerayla izledikleri, öncü tren çıkardıkları yerde insanlar ölüyor ve dün burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ‘Şunu yaptık, bunu yaptık’ deme hakkını kendinde görüyor. Bazen de özür dilemesini bilin, halka karşı doğru söylemeyi öğrenin. Bu ülkenin insanı sizin yalanınızdan, algınızdan bıktı. Halka karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Gelin, iyi işlerinizi alkışlayalım ama işçiyi, emekçiyi sömürmekten vazgeçin” ifadelerini kullandı.