Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, bir saat 10 dakika sürdü. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. 'IKBY'nin referanduma gitmesi yanlış bir adım olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabulünde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesinin yanlış bir adım olacağı belirtildi. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları dile getirdiği kaydedildi. "Beklentimiz net" AA

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