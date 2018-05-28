Yazıcı: Şaşkınlık içindeyim

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2023 Türkiye’si için hedefleri olduğunu belirterek, “Hedefleri inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra bir bir realize edeceğiz.” dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları için geldiği Rize’de, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Yazıcı, burada bir dükkanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de siyasetin hakkını veren tek partinin AKP, liderin ise Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Diğer liderlerin söylemleri dikkate alındığında büyük bir şaşkınlık içerisinde olduklarını ifade eden Yazıcı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Rize’deki söylemleri ile Hakkari’deki söylemlerinin aynı olmadığını kaydetti. AA

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