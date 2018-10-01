"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yeni yasama yılı tartışmalarla açılıyor

01 Ekim 2018, Pazartesi 12:32
TBMM, yeni yasama dönemi çalışmaları için bugün açılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte meclisi de yeni bir dönem bekliyor. Muhalefete göre, değişiklikler “meclisi susturdu ve işlevsizleştirdi".

24 Haziran’daki seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yeni sistemin yeni meclisi işbaşı yapıyor. Yeni sistemde gücü zayıflamış bir organa dönüşen meclis, yetkilerinin büyük bir kısmını cumhurbaşkanına devretmiş durumda. Yeni sisteme göre meclisin, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara sözlü soru yöneltme yetkisi yok. Yazılı sorular ise sadece cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yöneltilebiliyor. Cumhurbaşkanına ise yazılı ya da sözlü soru sorulamıyor. Türkiye’de muhalefet partisi temsilcileri ve siyaset bilimciler meclisin sözlü soru sorma yetkisinin kaldırılmasıyla sistemin zayıflatıldığına işaret ediyor. 

Özel: Kuvvetler ayrılığı yok

Ana muhalefet partisi CHP’den Özgür Özel Türkiye’de 98 yıllık parlamenter sistemin "sona erdiğini" anlatırken, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği için sistem değişikliğine gidildiğini söylüyor. Sistem değiştirilirken yapılan tüm referandumun, sonrasındaki seçimlerin baskı ortamında gerçekleştirildiğini anlatan Özel, demokrasinin ana prensibi kabul edilen kuvvetler ayrılığının Türkiye’de olmadığına vurgu yapıyor.

“Tekrar tekrar söyleyeceğiz. Meclis, halkın meclisi değil iktidarın meclisi haline geldi” diyen Özel, yeni sistemde başbakanlık makamının kaldırıldığını, partili bir cumhurbaşkanının da yürütmenin başı olduğunu söylüyor. Özel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede görev yapan bakanlardan bürokratlara kadar herkesi kendi atıyor. Kimseye sormuyor, danışmıyor. Meclisin görüşünü de almıyor. Kendi takımını kuruyor. Ülke böyle yönetilmez” çıkışı yapıyor.

Özgür Özel, “Sözlü soru, etkili bir denetim aracıydı ortadan kaldırıldı” diyor.  Özgür Özel, “Cumhurbaşkanına soru yöneltemeyen bir meclisin güçlü olacağını iddia etmek halkı kandırmaktan başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin tüm işlevlerini elinden aldı” diyor.

“Muhalefetin sesi kısıldı”

Meclisin işbaşı yapmasıyla birlikte meclisin nasıl çalışacağına ilişkin kuralları belirleyen iç tüzük de, yeni sisteme uygun hale getirilecek.  “Meclisin anayasası” niteliğindeki tüzükte iktidar partisi AKP, muhalefetin karşı çıksa da ilk değişiklikleri gerçekleştirdi. Bu değişikliklerle muhalefetin meclisteki görüşmelerde yaptıkları konuşmaların sürelerinde kısıtlamaya gidildi, milletvekillerinin parlamentoya pankart gibi protesto amaçlı görsel malzeme getirmesi yasaklandı.

CHP’li Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum çalışmaları sonrasında bu değişikliklere yenilerinin ekleneceğini ve meclisin tamamen cumhurbaşkanının kontrolü altına alınacağını savunuyor. Özel, “AKP’nin tek amacı, meclisi susturup, cumhurbaşkanını konuşturmak” diyor. HDP’li Meral Danış Beştaş, “Ne yazık ki yeni dönemde güçlü meclis değil, güçlü Erdoğan göreceğiz. Türkiye’de muhalefetin sesi kısıldı, söz hakkımız her türlü engellendi, demokrasi ortadan kaldırıldı” eleştirisi getiriyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: TBMM, başkanlık, sistem, Türkiye, demokrasi
Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

    Almanya'da camiye çirkin saldırı

    Rusya, Suriye'de 6 bin 239 sivili öldürdü

    CHP'li Kocaoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım

    Yeni yasama yılı tartışmalarla açılıyor

    'Türkiye'de yapıların yüzde 85'i yangın riski taşıyor'

    Irak meclisi, cumhurbaşkanını belirleyecek

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan diaspora açıklaması

    Endonezya'da depremde ölenler toplu halde defnedilecek

    Yunanistan'dan Makedonya referandumu açıklaması

    Çin, ABD ile yapacağı güvenlik zirvesini iptal etti

    BOTAŞ'tan doğalgaza yeni zam

    İran, Suriye'deki IŞİD hedeflerine füze fırlattı

    Keyfîliklerle Meclis'te mücadele edeceğiz

    'Suriye'de 112 Rus askeri öldü'

    Filistinlilerden ''genel grev'' kararı

    2'si ağır 7 Filistinli daha yaralandı

    Siyaset, kitapla öğrenci arasına giremesin

    Yeni Asya hukuk ve ahlâka dayalı bir demokrasiyi savunuyor

    İran, Kuzey Irak'ı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mevlid okuttuk diye gözaltına alındık
    Genel

    Keyfîliklerle Meclis'te mücadele edeceğiz
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye Seti
    Faruk ÇAKIR

    Değirmenciden adalet dersi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğru yerde durup yanlış yapanlar
    Genel

    Yeni Asya hukuk ve ahlâka dayalı bir demokrasiyi savunuyor
    İnci Karaman

    Dünya Çocuk Günü (1 Ekim)
    Genel

    Siyaset, kitapla öğrenci arasına giremesin
    Sebahattin YAŞAR

    Nerede kaybediyoruz?
    Genel

    'Suriye'de 112 Rus askeri öldü'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.