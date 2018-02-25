"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Yerli otomobilin ilk örneği 2019'da

25 Şubat 2018, Pazar 19:57
Kocaeli'de AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıln Yıldırım yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimin ise 2020-2021'de bitirileceğini açıkladı.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye, bölgede var olan sıkıntılar, terör, kaos, Suriye'de, Irak'ta iç savaş, bütün bu olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta. Milletimiz sayesinde. AK kadrolar, 15 yıldır bir yandan kumpaslara, darbelere vesayet odaklarına meydan okurken, mücadele verirken diğer yandan da Türkiye'nin kalkınması için, büyümesi için, Cumhuriyetimizin 2023, 100. yıl hedeflerini yakalamak için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kararlı adımlarla yoluna devam ediyor.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile krize girdiği bir dönemde, Türkiye büyümeye, kalkınmaya devam ediyor. Ekonomide seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 rekor büyümesi, ihracat ve istihdam artışıyla devam ediyor.

16 yıl önce sizlerle beraber Türkiyeyi düze çıkarmak için büyük bir yolculuk başlattıK.

Her daim milletle beraber yürüdük. İstiklalimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odaklarına karşı mücadelemiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyetini artık hiç kimse, hiçbir güç darbeyle, terörle, tuzaklarla durduramayacak, yürüyüşünü kesemeyecek. Türkiye'nin ekonomisi sağlam, istikrarlı. Yıllardır atlattığımız nice badirelere rağmen kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz.

Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız.

İnşallah 2019'da ülkemizi, milletimizi hak ettiği yere getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz; Türkiye'nin birliği için, beraberliği için, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü için canla başla liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde.

AA

Okunma Sayısı: 859
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mehmet Özkılınç

    26.2.2018 12:11:35

    Elektrikli olması üzücü. Benzinli ,doğal gazlı veya mazotlu olsa yerli teknoloji gelişirdi.Sanki otomobilde yerli olunca kamyon iş makinesine ihtiyaç yok mu. Türkiye elektriği kaça elde ediyor benzini kaça elde ediyor. İddiası olan beri gelsin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

Demirel'e verilen brifing

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

Arakan’da yapılan soykırımdır

Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

39 asker tutuklandı

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

'AB üyeliğine hazır değiller'

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

HSK bir yargı organı mı?

Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

En Çok Okunanlar

M. Latif SALİHOĞLU

Çamur atanlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
Genel

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
Genel

Demirel'e verilen brifing
Genel

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
Armağan Bahtiyar

İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Samsun’dan Nur’a plâket
Orhan GÜLER

“Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
Genel

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.