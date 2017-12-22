Yıldırım: Ümit ederim ki ABD yönetimi bu kararı doğru okur

Başbakan Yıldırım, Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesiyle ilgili, "Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ne açık bir mesajdır' Yıldırım, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ne açık bir mesajdır. 'Ben yaptım oldu' anlayışının dünya düzeninde geçerli olmayacağı, güçlü olanın haklı değil, haklının güçlü olması gerektiği evrensel gerçeği bir kez daha Genel Kurul'da tecelli etmiştir." diye konuştu. AA

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