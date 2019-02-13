Yolsuzluk durdurulmalı, israf bırakılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ekonominin düzeltilebilmesi için yolsuzluğun durdurulması ve israfın bırakılması gerekmektedir” dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ile Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden “Ozan Arif” adıyla bilinen Arif Şirin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu değerlendiren Karamollaoğlu, bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin yaklaştığına işaret ederek, “Biz, her seçime kazanmak için gireceğiz. Sadece oylarımızı arttırmak için değil, kazanmak iddiasıyla gireceğiz. Bunun için de bütün il ve ilçelerimiz, prensiplerimize uyan, bize ters düşmeyen, bizim de kabulleneceğimiz, bugüne kadar belki bizim aday, üyemiz bile olmayan insanlardan aday gösterme gayreti içerisine girdiler” diye konuştu.

Tanzim satış noktaları ekonomiyi düzeltmez

Tanzim satış noktalarının yapısına da değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti; “Tanzim satış noktalarında fiyatlar kısmen geriye çekilmiş olabilir, ama bu kısmi geri çekiş ekonominin düzeldiği manasına kesinlikle gelmez. Çünkü Cumhurbaşkanı az çok bunu da gördüğü için ‘Bir merminin fiyatını biliyor musun?’ diyor. Ben ne bileyim merminin fiyatını? Ama bu millet karnını doyuracak ekmeğin, domatesin, patatesin, biberin fiyatını bilmek istiyor. Ne alâkası var merminin fiyatı ile sebze-meyve fiyatlarını karşılaştırmanın. Ekonominin düzeltilebilmesi için yolsuzluğun durdurulması ve israfın bırakılması gerekmektedir.”

İktidarın üslûbu sertleşti

Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı’nın genişletilmesine ilişkin AKP ile MHP’den açıklamaların yapıldığının hatırlatılması üzerine, iktidarın son günlerde üslubunun sertleştiğini ve bazı yerlerde oy kaybı yaşadığını iddia etti. Seçim bölgelerinde aday değişikliğine gidilmesinin hukuki açıdan mümkün olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, “Seçilmiş belediye başkanlarını görevden aldıktan sonra seçime giderken bunu yapmak vaka-i adiyedendir” ifadesini kullandı.