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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Yunanistan'a pahalıya mal olabilir

02 Şubat 2017, Perşembe 18:26
KARDAK Kayalıkları ile ilgili olarak son günlerde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal, "Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili varsayımlar yaparak krizi tırmandırma girişimlerinde bulunmasının Yunanistan'a pahalıya mal olabileceğini düşünüyorum" dedi.

“VARSAYIMLAR ÜZERİNE DIŞ POLİTİKA BELİRLEMEK ÇOK TEHLİKELİ”

Yunan televizyonuna konuşan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un açıklamalarına da değinen Prof. Dr. Hasan Ünal, açıklamaları şöyle yorumladı:

"Israrla söyledikleri şu, ‘1996'daki hatamızı yapmayacağız. 1996'da Türkiye'den korktuk ve geri çekildik Kardak'ta. Bu defa geri çekilmeyeceğiz. Onlar için hazırladığımız sürprizlerimiz var, silahlarımız var, daha hazırlıklıyız ve onlar bunu görecekler.’ Bunları dinlediğim zaman aklıma şu geliyor, varsayımlar üzerine dış politika belirlemek çok tehlikelidir. Varsayımlar ve yanlış algılar üzerine dış politika belirlediğinizde çok ağır bedeller ödeyebilirsiniz."

“YUNANİSTAN’A PAHALIYA MAL OLABİLİR”

Prof. Dr. Ünal ayrıca Yunanistan'ın bir varsayımla, Türkiye'nin hava kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin bir zafiyet içinde olduğunu düşünerek krizi tırmandırma girişimlerinde bulunmasının Yunanistan'a çok pahalıya mal olabileceğini düşündüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Öte yandan şunu söylemek lazım evet 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından hava kuvvetlerinden, deniz kuvvetlerinden görevden el çektirilen, KHK ile atılan, daha da ötesi hapse atılmış olan çok sayıda subay olduğunu biliyoruz ama sayılarla bunları ele aldığınızda bu açıkların çoğu çoktan kapatılmış durumda. Dolayısıyla böyle bir zafiyet söz konusu değil. Tam tersine, temizlikten dolayı orduda silah arkadaşlığı, güven ilişkisi daha ileri boyutlara gittiği için herkes birbirine güvenerek hareket edebildiği için, birinin öbürüne kumpas kurmayacağını bilerek hareket ettiği için silahlı kuvvetlerde harbe hazırlık konusunda ve harp tecrübesi konusunda da daha ileri bir aşamadan söz edilebilir. Dolayısıyla Yunanistan'ın varsayımları pek doğru değil."

“ZAFİYET İÇİNDE OLAN BİR ORDU DAHA DİKKATLİ OLUR”

“Zaten zafiyet içinde olan bir ordunun, mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşı tarafa ‘Gel gel’ demesi beklenmez” diyen Prof. Dr. Hasan Ünal, ‘Zafiyet içinde olan taraf daha dikkatli oturur, bir olay çıkmaması için özen gösterir, dikkatli davranır ve kendisini toparlama çalışmalarına hız verir. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu varsayımları biraz yanlış varsayımlar. Bir başka yanlış varsayım da, 'Biz Avrupa Birliği üyesiyiz. Bu ülkenin toprakları, hava sahası, deniz sınırları hepsi AB sınırları, dolayısıyla AB'nin bir şey yapması lazım.’ varsayımı. AB'den bugünkü dünyada medet beklemek çok komik bir şey. Yunan Bakan konuşmasının bazı yerlerinde, 'Biz NATO üyesiyiz.' diyor. Ama biz de NATO üyesiyiz. Dolayısıyla Yunanistan'ın varsayımları yanlış gibi geliyor’ dedi.

DHA

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