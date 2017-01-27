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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Yunanistan'ın darbecilerle ilgili kararı sonrası sert açıklama

27 Ocak 2017, Cuma 16:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Yunanistan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci iade talebi

Böyle bir kararın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "(İşte efendim hukukun üstünlüğü) yok öyle bir şey yok. Yani 8 tane hain darbeci, Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden 8 hain, yani adil bir suçlu değil. Yunanistan darbeden çok çekti. Bunun hukuki bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hangi anayasaya bakarsanız bakın, hangi yasaya bakarsanız bakın, darbecilere, teröristlere sahip çıkma diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Yunanistan'a kaçan darbecilerin adil bir şekilde yargılanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, onların yargılanabilmesi için de suçun işlendiği yere iade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Yunanistan ile Türkiye arasında anlaşmalar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri, delilleri her şeyi verdik. O nedenle bu karar hukuki bir karar değil, bu karar siyasi bir karardır. Şu anda Yunanistan darbecilere, teröristlere sahip çıkan, onları destekleyen bir ülke durumuna düştü. Esasen, DHKP-C gibi, PKK gibi teröristlere de sahip çıkmıştır. Hatta Yunanistan'da bazı DHKP-C kamplarının olduğu da biliniyor. Bazılarını bizim baskılarımız sonucunda kapattılar. Ama bu karar gerçekten kabul edilemez. Elbette gerekli açıklamamızı yaptık, tekrar yargılanmaları için talepte de bulunduk ama tepkimizi gösteriyoruz, uygulamada da göstereceğiz. Şu anda ilişkimize ister istemez etkisi olacaktır.

Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım."

'Danimarka Parlamentosuna çok teşekkür ediyoruz'

Çavuşoğlu, Fransa ve Danimarka parlamentolarında 1915 olaylarıyla ilgili alınan kararları değerlendirdi. Daha önce Fransa Meclisi ve Senatosunun birlikte benzer bir karar aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, ancak Fransa'da yüksek mahkemenin bunu iptal ettiğini söyledi.

Kararın, "İfade özgürlüğüyle çeliştiği gerekçesiyle" iptal edildiğine değinen Çavuşoğlu, Doğu Perinçek'in, İsviçre Davası ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına işaret ederek, bu kararlara rağmen siyasetçilerin sırf popülizm uğruna tekrar bunu Meclisten ve Senatodan geçirmesinin büyük bir yanlış olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da, merkezdeki siyasetçilerin, artık aşırı sağ ve soldaki partilerden ve siyasetçilerden daha fazla popülizmin içinde olmaya başladığına değinen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oy kaybediyorlar, zayıflar. Ülke için çözüm önerileri yok. Düşünün Fransa'dan bir aday çıkıyor, 'Ben Amerika'da Trump'a karşı olmak için Rusya'da Putin'e, Türkiye'de Erdoğan'a karşı olmak için aday oldum' diyor. Sen kendi ülken için ne yapacaksın, ekonomiyi nasıl düzelteceksin? Popülizm gidiyor, dönüyor mahkemeden. Danimarka Meclisinin aldığı karar da çok anlamlıdır. 'Tarihle ilgili olaylarda, tarihteki gelişmelerle ilgili görev Meclisin, siyasetçilerin değil, tarihçiler bunu değerlendirsin' diyor. Bu da tarihi suistimal etmek isteyenlere esasen çok güzel bir cevap. O yüzden Danimarka Parlamentosuna çok teşekkür ediyoruz."

'Ermenistan'a ortak komisyon çağrısı'

Çavuşoğlu, Ermenistan'a ortak komisyon kurulması çağrısını yineleyerek, şöyle konuştu:

"Biz de her zaman Ermenistan'a diyoruz ki 'Gelin kendinize güveniyorsanız, ortak komisyon kuralım. Başka ülkelerden de bilim adamları katılsın. Herkes arşivlerini açsın, biz çıkacak sonucu kabul ediyoruz.' Ama bugüne kadar Ermenistan buna yanaşmadı. Niye? Kendisi de biliyor soykırım olmadığını.'' şeklinde konuştu. 

AA

Etiketler: mevlüt çavuşoğlu, yunanistan, darbeci askerler
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