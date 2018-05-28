'Yüzde 10 enişte oyu istiyorum'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim, siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Öğretmenler, 24 Kasım'da hepinize bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız." dedi.

Balıkesir Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan ve seçim otobüsüyle şehir merkezinde tur attıktan sonra mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine gelen İnce, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi, anılarını tazeledi. İnce, burada üniversite diploması ile transkriptini basın mensuplarına gösterdi.

Ardından Kuvayımilliye Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İnce, Balıkesir'de özelikle "eğitim" konusuna değineceğini belirtti. 4 yıllık üniversite bitirdiğini ifade eden İnce, cumhurbaşkanı olmak için de üniversite mezuniyetinin şart olduğunu söyledi. Kendisinin üniversite mezunu olduğunu kanıtladığını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Miting öncesi okul arkadaşlarımla buluştum. Onlarla 18 yaşında çektirdiğimiz fotoğrafları 54 yaşında bir daha çektirdik. Tabi bazılarının 18 yaşında üniversite kantininde fotoğrafı olmayabilir onu bilemem ama ben gittiğim okuldan çıkış belgemi tekrar aldım. Herkesten bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki Cumhurbaşkanı olabilmen için en az 4 yıllık bir fakülteden mezun olman lazım. Yani 8 dönem okuman lazım. 8 dönem okuduğunu ispat etmen lazım."

"Eğitim, siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak"

Tarımı Şanlıurfa'da, sanayiyi Kocaeli'nde dış politikayı İzmir'de anlatacağını dile getiren İnce, eğitimi mezun olduğu Balıkesir'de anlatmak istediğini bildirdi.

İnce, eğitimle ilgili politikalarını 25 maddede sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda eğitimde yapacağımız 25 maddeyi anlatacağım. Eğitimde yapacaklarımız; Bir, hedefimiz başlangıcından itibaren bittiği yere kadar eğitimi parasız yapmak. İki, okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacaktır. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden hiç rahatsızlık duymam ama asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim, siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. Okul türleri arasında ayrım olmayacak. İmam hatip lisesi de fen lisesi de aynı muameleyi görecek. Okul öncesi eğitim zorunlu olacak. Engelli çocuklarımız için bütün engelleri kaldıracağız."

İnce, eniştesi olduğu Balıkesir'in kendisinde yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Balıkesir, sizden bir şey istiyorum. Yüzde 50'nin üzerinde oy istiyorum. İki, ayrıca yüzde 10 enişte oyu istiyorum." dedi.