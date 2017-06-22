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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

ABD'deki Müslümanlar da Suriyelileri unutmadı: "Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık"

22 Haziran 2017, Perşembe 23:32
ABD'de ikamet eden Müslümanlar, Suriyeli din kardeşleri için Şanlıurfa'da iftar verdi.

Amerika'nın Massachusetts eyaletinin Boston kentinde bulunan Selimiye Camisi cemaati, binlerce sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de iftar düzenlemek için karar aldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile işbirliği kurarak iftarın organize edilmesini sağlayan Müslümanlar, Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesinde aynı inançtaki kardeşleri için iftar programı düzenledi.

Suriyeliler, hayatlarında hiç görmedikleri Müslüman kardeşlerinin katkılarıyla kurulan ortak sofrada oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

İkramın ardından sığınmacılar, Müslümanların birliği için dua etti.

Öte yandan sığınmacılara gıda kolisi yardımında da bulunuldu.

"Aramızda bağ oluştu"

Sığınmacılardan Fevzi Sogman, gazetecilere yaptığı açıklamada, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın öbür ucundaki Müslüman kardeşlerinin yardımlarının kendilerine ulaştığını anlatan Sogman, "Amerika'daki Müslüman kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyor, onlara teşekkür ediyoruz. Bizim aynı zamanda taziyemiz vardı buradaki misafirlerimizle beraber iftar açmak bizi bu mübarek günde onurlandırdı. Müslüman Müslümanın kardeşidir, Amerika'daki kardeşlerimizle bu sayede aramızda bir bağ oluştu hiç görmediğimiz tanımadığımız bilmediğimiz kardeşlerimizle bu vasıtayla buluşmuş olduk." diye konuştu.

"Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık"

Suriyeli Nasrettin Nasır da iftarda hüzün ve buruk sevinci bir arada yaşadıklarını dile getirdi.

Geçim sıkıntısı nedeniyle birbirini göremeyen çok sayıda sığınmacının kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade eden Nasır, "Gerçekten 13 bin kilometre uzaklıkta bir yardım bize ulaştı. İçimizden ağlamak geliyor. Buradaki Suriye halkı aç ve perişan durumda. Burada iftar açmanın yanı sıra sevinç ve hüznü bir arada yaşadık. Suriye'de komşularımız vardı ama burada geçim sıkıntısından dolayı birbirimizi burada göremiyoruz ancak bu iftar sayesinde birbirimizi görme imkanı da bulduk. Amerika'da ve Avrupa'daki tüm Müslüman kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Platform sözcüsü Yusuf Mert ise benzer organizasyonları sınır ötesinde ve Şanlıurfa'da düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gayret ettiklerini vurgulayan Mert, güzel bir iftarı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: abd, suriye, ramazan, iftar
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