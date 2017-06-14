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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Açe’de Ramazan bir başka: Ramazan ayına özel dikkat çeken kurallar

14 Haziran 2017, Çarşamba 12:19
Endonezya’nın Açe eyaletinde hayat ramazan ayına özel kurallara göre şekilleniyor.

Endonezya’nın Açe eyaletinin tamamında ramazan ayı boyunca rutinden farklı bir hayat yaşanırken, sahur ile iftar vakitleri arasında eyalet sessizliğe bürünüyor. 

Bölgedeki restoranların tamamı iftar saatine kadar kapanırken, akşam ezanıyla beraber insanların iftar yapabilmesi için tekrar açılıyor.

Teravih namazı vaktinde insanlar camilere akın ederken, iftar için açılan restoranlar tekrar kapanarak sokaklardaki yoğunluk camilere kayıyor.

Ramazan ayına özel kurallarla iftar vaktine kadar ve teravih namazı boyunca kapanmak zorunda kalan dükkan ve restoranlar, teravih namazı sonrası tekrar faaliyete geçerken, insanlar rutin ihtiyaç ve yaşamlarını sahur vaktine kadar devam ettiriyor.

Eyalet yönetimi tarafından konulan bu kurallar ramazan boyunca devam ediyor.

Ramazan ayı için uygulanan kurallar, sadece Müslümanları kapsamasına rağmen, diğer dinlere mensup kişiler de ramazan ayına saygı duyarak aynı kuralları takip ediyor.

Endonezya’da sadece Açe’de uygulanan bu kurallar, Açe’yi Endonezyalı Müslümanlar için daha özel kılıyor.

"Açe ramazan ayını daha derin yaşamak isteyenler için olukça cazip"

Açe eyaletinin başkenti Banda Açe Belediye Başkanı Illiza Saaduddin Djamal, yaptığı açıklamada, bölgede uygulanan bu kurallarla insanların bu mübarek ayda ibadetlerini daha derin yaşamasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bu kuralların halk tarafından da olumlu karşılandığını belirten Djamal, "Kurallar sadece Müslümanları kapsıyor. Ancak diğer dinlerden olan vatandaşlar da Müslümanlara saygı duyarak bu kurallara uyuyor." diye konuştu.

Djamal, bu kuralların sadece Açe eyaletinde uygulandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Endonezya’nın genelinde bu kurallar sadece Açe’de var. Bu nedenle Açe, ramazan ayını daha derin yaşamak isteyenler için cazip hale geliyor.”

250 milyon nüfuslu Endonezya’nın 5 milyonluk kesimini kapsayan Açe eyaletinin yüzde 99’u Müslümanlardan oluşuyor. 

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AA

Etiketler: endonezya, ramazan ayı, açe
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