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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

"Allah'a daha yakın olmak için Müslüman oldum"

26 Mayıs 2018, Cumartesi 19:19
Ramazan ayının başlamasına birkaç gün kala Türkiye'de Müslüman olan Ruandalı Yasin, ilk orucun heyecanını yaşıyor.

Ülkesi Ruanda'da kısa bir süre yaşadığı Müslüman mahallesinde İslamiyeti tanıyan ve Türkiye'ye geldikten 8 ay sonra Müslüman olan Ruandalı öğrenci Yasin, burada tuttuğu ilk orucun heyecanını yaşıyor.

Ramazan ayı başlamadan yaklaşık 5 gün önce İslamiyeti seçerek Müslüman olan Ruandalı Yasin, ik orucunu Türkiye'de tutuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursları kapsamında eğitim için Eylül 2017'de Ankara'ya gelen Ruandalı Yasin, bu yılki Türkçe hazırlık eğitiminin ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimini sürdürecek.

Türkiye'ye gelmeden önce ülkesi Ruanda'da bir süre yaşadığı Müslüman mahallesinde, komşularının hal ve hareketlerinden etkilenerek İslamiyeti araştırmaya başlayan Yasin, "Allah'a daha yakın olabilmek için" İslamiyeti seçtiğini dile getirdi.

Yasin, "Amcam ve ben, Müslümanların çoğunlukta olduğu bir mahallede yaklaşık 1 yıl yaşadık. Mahallede sadece ikimiz Hristiyandık. Müslüman komşularımızla sohbet ettikçe, onların hal ve hareketlerinden etkilendim. İslamiyeti sevdim ve araştırmaya başladım." dedi.

Ramazan ayının başlamasına 5 gün kala İslamiyeti seçen Yasin, Müslüman olmaya karar verdikten hemen sonra Ankara'daki Burundili Müslüman bir arkadaşının yanına giderek Kelime-i Şehadet getirdi.

Müslüman olduğu haberini ilk öğretmenine verdi

Yasin, Müslüman olduğu haberini ilk önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden öğretmenine söylediğini ve öğretmeninin aldığı haber karşısında çok sevindiğini dile getirdi.

Müslüman olmadan önceki ismi Faustin Rutayisire olan Ruandalı Yasin, "İslamiyeti kabul ettikten sonra hangi ismi seçeceğimi düşündüm. Birçok arkadaşıma sordum. Kur'an-ı Kerim'de de bir surenin ismi olan Yasin'i çok sevdim ve bu ismi seçtim." dedi.

"Allah'a daha yakın olmak için Müslüman oldum"

İslamiyeti seçmeden önce araştırmalar yapan ve Müslüman olan öğretmenlerinin kendisine verdiği kitapları okuyan Yasin, Allah'a daha yakın olmak için Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

Yasin, Müslüman olduğunu ailesine açıkladığını ve ailesinin verdiği karara saygı duyduğunu söyleyerek, "Onlar benim yetişkin olduğumu kabul ediyor ve verdiğim kararlara saygı duyuyor. Ailemin de Müslüman olması için dua ediyorum." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte iftar ve sahur yaptığını anlatan Yasin, "Oruç tuttuğum ilk gün hasta olduğum için biraz zorlandım fakat Allah'ın yardımıyla şimdi alışıyorum. Her şey normal geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yasin, üniversite eğitiminin ardından ülkesine döneceğini ve sağlık alanında yardım faaliyetleri noktasında Türkiye-Ruanda Sağlık Derneği kurma hayali olduğunu dile getirdi.

Ruandalı Yasin, "Ülkeme döndüğümde hayatımda bana her şeyi Allah'ın verdiğini ve İslamiyeti seçerek Allah'a daha yakın hissettiğimi anlatacağım." dedi.

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AA

Etiketler: ihtida
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