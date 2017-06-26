"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bayrama bir gün geç girdiler

26 Haziran 2017, Pazartesi 10:48
Ramazan Bayramı'nın bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Çin ve Azerbaycan'daki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

***

Konuyla ilgili olarak geçen sene sorulan bir soruyu ve cevabını okumak için tıklayınız:

Ramazan Bayramındaki ihtilaflar nasıl çözülecek?

***

Ramazan Bayramı'nın bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Çin'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Başkent Pekin'de bulunan Niucie Camisi'nde toplanan Müslümanlar, avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra bayram namazlarını kıldı.

Camiye giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti, cami ve çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.

Pekin'in turistik merkezlerinden ve en eski camilerinden Niucie, Sultan II. Abdülhamid döneminde Pekin Hamidiyye Üniversitesi olarak anılan medeniyet eseri olarak biliniyor.

Diğer yandan, Çin'deki 56 azınlıktan 10'u Müslümanlardan oluşuyor.

Azerbaycan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de İlahiyyat Camisi, Karaçukur Camisi, Tezepir Camisi, Gök Mescit sabahın erken saatlerinde itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin düşman işgalinden kurtarılması, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

AA

Etiketler: ramazan bayramı, azerbaycan, çin
Okunma Sayısı: 502
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    118. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elazığ'dan acı haber!

    Dikkat: 20 milyon kişinin hesap bilgilerini elde etmişler!

    'Adalet' yürüyüşü 12. gününde: ''Bu bizi derinden yaraladı''

    Bayrama bir gün geç girdiler

    İran'dan dikkat çeken ''Katar'' açıklaması

    Ege'de yine deprem!

    Dünyada bir ilk daha gerçekleşti

    Trabzon'da terör saldırısı: ''İki asker de ayağından yaralandı''

    Eski Bakan Ertuğrul Günay: Adalet bütün toplumun talebi

    İspanya'da alarm durumu: 2 bin kişi tahliye edildi!

    Yeni Asya’yı hapishanede okumamızı yasakladılar

    Herkes için adalet

    İsrail faşist bir devlete dönüşüyor

    Ölü sayısı 148'e yükseldi!

    İsrail Suriye'yi yine vurdu!

    Birbirinden güzel görüntülerle dünyadan bayram manzaraları...

    ''Kemal Kılıçdaroğlu bunlardan hangisini tercih ediyor?''

    Daha fazla dikkat: Bayram tatilinin acı ve ağır bilançosu!

    Bir bayrama daha camisiz girdiler...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Yeni Asya’yı hapishanede okumamızı yasakladılar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman kendi yerine şahıs bıraktı mı?
    Genel

    Eski Bakan Ertuğrul Günay: Adalet bütün toplumun talebi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yıldız Mahkemesi’nden Mahkeme-i Kübrâya
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tavandaki gerginlikler tabana da sirayet ediyor
    Fatih Yargı

    Ferruh Taşkıran kardeşimin ardından
    Mehmet KARA

    Yeni bir formül mü?
    Yeni Asya'dan Size

    Bayram
    Genel

    Herkes için adalet
    Risale-i Nur'dan

    Bayram günlerinde zikir ve şükrü arttırmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.