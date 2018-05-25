‘İftarlarda bulunmaktan çok mutlu oluyorum’

Bremen’de faaliyet gösteren İslâm Federasyonu (İFB) ile İslâm Şûrâsı tarafından verilen iftar yemeği, siyaset, iş ve STK temsilcilerinden Türk ve Almanlar’ı bir araya getirdi.

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