‘İftarlarda bulunmaktan çok mutlu oluyorum’

Bremen’de faaliyet gösteren İslâm Federasyonu (İFB) ile İslâm Şûrâsı tarafından verilen iftar yemeği, siyaset, iş ve STK temsilcilerinden Türk ve Almanlar’ı bir araya getirdi.
Bremen Başbakanı Dr. Carsten Sieling, komşuların ve yabancıların dâvet edildiği zengin ve fakirin aynı sofrayı paylaştığı iftarlardan çok mutlu olduğunu söyledi.
Bremen Eyalet Başbakan Dr. Carsten Sieling, Bremen’de verilen iftarın takdire şayan bir gelenek halini aldığını belirterek, iftara severek geldiğini ifade etti.
Sieling komşuların ve yabancıların dâvet edildiği zengin ve fakirin aynı sofrayı paylaştığı iftar programlarından çok mutlu olduğunu dikkati çekerek, “Müslümanlar elbette Almanya ve Bremen’e aittir. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Burası sizlerinde vatanıdır.” diye konuştu.
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