"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bir Çanakkale vardı

21 Mart 2018, Çarşamba
Daha doğrusu, bir var oluş ve yok oluş savaşı idi bu…

Sadece Çanakkale’nin savaşı değildi. Bir ülkenin savaşı idi. Daha da önemlisi; bir ümmetin savaşı idi.

Ve, bu savaşın baş komutanı, Harbiye Nazırı Enver Paşa idi.

Her yıl on sekiz Mart tarihinde bu kahraman insanın ismini zikreden çok az insan vardır. Ehli salibin bu en son hücumu ile karşı karşıya idi Osmanlı.

Yılların kini, yılların hırsı vardı. Yorgun bir ordu, yorgun ve yoksul bir millet. Çanakkale bu idi.

Bir solukta anlatılacak bir tarihi hadise değildir. Düşmanların bir toprak parçasından ziyade bir manevî hayatını yok etme niyeti vardı.

Çok kolay kazanacakları bir savaş zannediyorlardı bu savaşı. Ülkelerin, hatta kıt’aların köylerinden ve şehirlerinden askerler vardı bu savaşta.

Bunlar Müslüman askerlerdi. Bir çoğunun geriye dönüş ümidi yoktu. Ama, hiç tereddüt etmeden gittiler cepheye. Kimi evli idi kimi nişanlı. Kiminin bıyıkları yeni yeni terliyordu.

Tokat’tan yaşları on beş olan gençler gönüllü gittiler cepheye. Adına yanık türküler yakıldı. Cephede bir yüzbaşı ağır yalı idi. Vücudundan oluk gibi kan akıyordu.

İki askere emir verdi: “Beni ayağa kaldırın!”

Karşısında iki cihan serverini (asm) gördü: “Zahmet buyurdunuz ya Resulullah” dedi ve son nefesini verdi.

Her asker, Çanakkale Savaşı bitti zannediyordu.

Asıl düşman “ruh ve maneviyatı silme planını” sonradan içtekilere yaptıracaklardı.

İşte Çanakkale o zaman geçildi. Osmanlıdan intikal eden ne kadar manevî hasletlerimiz varsa yeni idare hepsini unutturmak istedi.

Çanakkale’yi geçemeyenlerin hesap edemedikleri bir kuvvet vardı.

Bediüzzaman ve talebeleri. Bu tahribatın tamirine bütün kuvvetleri ile karşı koydular. Dördüncü dönemin de adileşen tahribatlarını tamire Nurlar’la mukabeleye devam ettiler.

Ejderhanın beli kırılmıştı. Bir daha belini doğrultamaz hale gelmişti.

İşte Çanakkale ikinci defa tekrar geçilemedi. Bu millet değerlerine tekrar sahip çıkmasını bildi.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhraçlar AYM’de

    Uçak mı indireceksin?

    OHAL kalkarsa büyümeye bir puan eklenir

    Suriye’nin bölünmesi bölge için felaket

    Türkiye tutuklu hükümlü sayısında rekor kırdı

    356 hakim ve savcının yeri değişti

    24 bin 545 kişi Türkiye vatandaşlığından çıktı

    Yahudi asıllı aktivist İstanbul'a ulaştı: İsrail zulmüne dikkati çekmek için yola çıktı

    Dışişleri Bakanlığı: Mısır'ın iddiaları gerçek dışıdır

    Şehit Uzman Çavuş Çakmak, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Çavuşoğlu'ndan ''yağmalama'' açıklaması

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiası İngiltere'yi harekete geçirdi

    Ceylanpınar’da roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirildi

    "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"

    AİHM'den Alpay ve Altan'ın başvuruları hakkında karar

    Kaynak Holding ile ilgili 97 sanık hakkında dava açıldı

    Bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı...

    Gündem olan olaya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama

    Bu gece yarısından itibaren benzine yeni ve yine zam!

    Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar AYM’de
    M. Latif SALİHOĞLU

    Burası Muş’tur...
    İslam YAŞAR

    Uçak mı indireceksin?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve Afrin
    Genel

    OHAL kalkarsa büyümeye bir puan eklenir
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlığı bu perişanlıktan ne kurtarır?
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyanın en muazzam meselesi elinizde ise eğer
    Faruk ÇAKIR

    Haram verme Allah’ım
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bal peteği
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Kul’uz vesselâm!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.