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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararlar doğurdu

Risale-i Nur'dan
12 Eylül 2018, Çarşamba
Tarih-i âlem serâpâ şehadet ediyor ki, asker neferatının siyasete müdahaleleri, devletçe ve milletçe müthiş zararları intâc etmiştir.

Asâkire Hitap

[4 Nisan 1325, Mizan, Sayı: 129; 5 Nisan 1325, Serbestî, Sayı: 152; 7 Nisan 1325, Volkan, Sayı: 110.]

Ey Asâkir-i Muvahhidîn!

Fahr-i Âlemin (asm) fermanını size tebliğ ediyorum ki: Şeriat dairesinde ulü’l-emre itaat farzdır. Ulü’l-emriniz ve üstadınız zabitlerinizdir.

Askerlik ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Çarkların biri intizam ve itaatte serkeşlik etmekle bütün fabrika herc ü merc olur. Sizin o muntazam ve kuvvetli fabrika-i askeriyeniz, otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon nüfus-u İslâmiyenin nokta-i istinadı ve maden-i istimdadıdır.

Sizin, iki müthiş istibdadı kansız ve def’aten öldürmeniz harikulâde olduğundan ve Şeriat-ı Garranın iki mu’cize-i garrasını izhar ettiğinizden, zaifü’l-akide olanlara hamiyet-i İslâmiyenin kuvvetini ve Şeriatın kudsiyetini iki bürhan ile izhar eylediniz. Bu iki inkılâbın pahasına binler şehid verse idik, ucuz sayacaktık. Lâkin itaatinizden binde bir cüz’ü feda olunsa, bize pek çok pahalı düşer. Zira itaatinizin tenakusu, ukde-i hayatiye veya hararet-i gariziyenin tenakusu gibi mevti intâc eder.

Tarih-i âlem serâpâ şehadet ediyor ki, asker neferatının siyasete müdahaleleri, devletçe ve milletçe müthiş zararları intâc etmiştir. Elbette hamiyet-i İslâmiyeniz, böyle sizi uhdenizde olan hayat-ı İslâmiyeye zarar verecek noktalardan men edecektir. Siyaseti düşünenler, sizin kuvve-i müfekkireniz hükmünde olan zabitleriniz ve ulü’l-emirlerinizdir.

Bazen zarar zannettiğiniz şey, siyaseten büyük zararı def ettiği için ayn-ı maslahat olduğundan, zabitleriniz tecrübeleri hasebiyle görüyor ve size emir veriyor. Sizde de tereddüt caiz değildir. Ef’al-i hususiye-i nâmeşrûa, san’attaki maharet ve hazakate münafi değildir ve san’atı menfur etmez; nasıl ki bir tabib-i hazık ve bir mühendis-i mahirin nâmeşrû harekâtı için, onların tıp ve hendeselerinden mâni-i istifade olamaz.

Kezalik, fenn-i harbde tecrübeli ve o san’atta mahir ve hamiyet-i İslâmiye ile münevverü’l-fikir zabitlerinizin bazılarının cüz’î nâmeşrû harekâtı için itaatinize halel vermeyiniz. Zira, fenn-i harb mühim bir san’attır.

Hem de sizin kıyamınız; Şeriat-ı Garra, yed-i beyza-i Mûsa gibi, sair sebeb-i tefrika ve teşettüt-ü efkâr olan cemiyetleri bel’ etti, sâhirleri de secdeye mecbur eyledi; harekâtınız bu inkılâbda ilâç gibi idi ki, fazla olsa zehre münkalip olur ve hayat-ı İslâmiyeyi fena bir hastalığa hedef eder.

Hem de himmetinizle bizdeki istibdat şimdilik mahvoldu. Lâkin terakkîler için, Avrupa’nın istibdad-ı manevîsi altındayız, nihayet derecede ihtiyat ve itidal lâzımdır.

Yaşasın Şeriat-ı Garra! Yaşasın askerler!

Said Nursî

Eski Said Dönemi Eserleri, 80; Hutbe-i Şamiye, s. 114

Lûgatçe:

asâkir-i muvahhidîn: Allah’ın birliğine inanan askerler.

bel’ etmek: Yutmak, ortadan kaldırmak.

ef’al-i hususiye-i nameşrûa: Meşrû olmayan özel işler, fiiller, hareketler.

hazakat: Ustalık, uzmanlık.

intâc etmek: Netice vermek, sonuçlandırmak.

menfur: Kendisinden nefret edilen, sevilmeyen.

mevt: Ölüm.

münevverü’l-fikir: Fikri aydınlanmış, aydın fikirli.

neferat: Neferler, askerler.

sâhir: Sihirbaz, büyücü.

tabib-i hazık: Uzman doktor.

tenakus: Eksilme, azalma.

teşettüt-ü efkâr: Fikirlerin dağınıklığı, ayrılığı.

ukde-i hayatiye: Hayat düğümü.

ulü’l-emir: Emir sahipleri, devleti idare edenler.

zabit: Eskiden orduda rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan subay.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
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