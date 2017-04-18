Üç aylarda binler lisanla çalışmak

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bu şuhur-u mübarekede, Nurcuların şirket-i maneviyesine inşaallah pek çok kudsî servet girecek. Herbir Nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çalışacak gibi kâr kazanacak. Ve bu mübarek ve çok bereketli aylarda beş tarzda ibadet sayılabilen kalemle Zülfikâr-ı Mu’cizat mecmuasına hizmet edenler, tam bahtiyardırlar. Fakat yazıdan ziyade, sıhhatine dikkat etmek lâzım ve elzemdir. Bugün de tatlı iki manidar tevafuku gördüm. Kanaatim geldi ki, benim bugünlerde zahmetler içinde Asâ-yı Mûsa tashihinde sıkıntılarıma mukabil, inayet-i İlâhiye ücretimi ve tayinatımı şirin bir surette veriyor.

Birisi: Kahraman Tahirî’nin teberrük olarak getirdiği tatlı lokmalar, acib bir bereketle, her gün ikişer üçer yediğim halde bitmiyordu. Hayret ederdim. Bugün âdetimle iki alacaktım; baktım yalnız iki tane kalmış. İktisad için birisini aldım. Aynı saatte, Hıfzı’nın iki masum evladının, bir kutu içinde yazdıkları nüshalar altında şekerden, ekmekten, aynen Tahirî’nin lokmaları gibi, hem onun miktarında elime verildi. Ben bu tatlı tevafuktan zevk alırken, dünkü gün, aynı saatte çok hararetim vardı, çok su içiyordum. Canım üryani erik hoşafı istedi. Ben bilmiyordum, unutmuştum; şiddetli bir arzuyla hararetimi teskin edecek eskide alıştığım ve çok istimal ettiğim üryani erik, bir kutu içinde ve Âsiye’nin has arkadaşlarından Nurcu Şerife Hanım’ın şekeriyle elime verildi. Ben de bu çok tatlı tevafukun hatırı için hem mâsumların, hem onların teberrüklerini yüz misli kadar kabul ettim.

Umumunuza binler selâm.

Said Nursî

Emirdağ Lahikası-I, mektup no: 108, s. 198



LÛ­GAT­ÇE:

iktisad: tasarruf, tutum, israf etmemek.

inayet-i İlâhiye: Allah’ın yardımı.

şuhur-u mübareke: mübarek aylar.

teberrük: mübarek sayarak.

Zülfikâr-ı Mu’cizat: Mucizat-ı Ahmediye (19. Mektub) ve Mu’cizat-ı Kur’aniye (25. Söz) risalelerinin başlıca olarak yer aldığı Zülfikar mecmuası.



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Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

İnsan, kâinat sarayının en mükerrem misafiri

(Dünden devam)

Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki:

İnsan,

• şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi;

• ve hakikat-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi;

• ve kâinat Kur’ân’ının ayet-i kübrası;

• ve İsm-i A’zamı taşıyan Ayete’l-Kürsî’si;

• ve kâinat sarayının en mükerrem misafiri;

• ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru;

• ve kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında vâridat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mes’uliyetli nâzırı;

• ve kâinat ülkesinin arz memleketinde Padişah-ı Ezel ve Ebed’in gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı;

• ve cüz’î ve küllî harekâtı kaydedilen bir mutasarrıfı;

• ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acib yol açılan, bir yolda zîhayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı;

• çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i küllî;

• ve Kâinat Sultanı’nın İsm-i A’zamına mazhar ve bütün esmasına en câmi’ bir âyinesi;

• ve hitabat-ı Sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hassı;

• ve kâinatın zîhayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı;

• ve hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber, hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir bîçare zîhayatı;

• ve istidadca en zengini…

(Devamı var)

Şualar, On Birinci Şua (Denizli Hapsinin Bir Meyvesi), Yedinci Mesele

LÛ­GAT­ÇE:

ayet-i kübra: en büyük ayet.

cibal: dağlar.

İsm-i A’zam: Allah’ın manaca en geniş ve diğer isimlerini de kapsayan ismi.

mezun: izinli.

mükerrem: hürmete lâyık, muhterem; ikram edilmiş, lütuflandırılmış.

sarfiyat: giderler.

sekene: sâkinler, bir yerde ikamet edenler.

vâridat: gelirler.

zer: tohum ekme.