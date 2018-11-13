Hem termal hem sağlık merkezi

Elysium Thermal Hotel & Spa Genel Müdür Rahmi Çağrı Kaya ile konuştuk.

4 farklı oda türümüz var

Otelimiz 88 odalı. Bütün odalarımızda termal sıcak su kullanılıyor. 84 odamızda jakuzi mevcut. 4 farklı oda türümüz var: Standart, delüks, aile ve balayı süitleri. Sekiz adet aile odamız var. 2 artı 1 şeklinde altı kişinin rahatlıkla konaklayacağı şekilde tasarlandı. Aynı zamanda yanlarında bulunan standart odalara konnekt ederek aile odalarını arttırma şansımız var. 250 kişini aynı anda yemek yiyebileceği ana restoranımız mevcut. Grup taleplerine göre tam pansiyon çalışabilme yeteneğine de sahibiz. Biri 150 diğeri 250 kişilik toplantı salonumuzla bir de fitness alanına sahibiz. Misafirimiz olmak isteyen vatandaşlarımız www.elysiumthermal.com internet sitemize girerek daha geniş bilgi edinebilir, bilgi alabilir ve rezarvasyon yapabilirler.

İslamî konsept ile çalışan termal otel ve otel sayısı artmakla birlikte yine de sayıları az. Bu şekilde çalışan termal özellikte otellerden biri, İstanbul, Bursa ve Kocaeli havzasında bulunan Yalova ilinde. Haziran 2018’de faaliyet geçen “Elysium Thermal Hotel & Spa” termal otel olmasının yanı sıra bir “sağlık merkezi” hüviyetinde çalışıyor. Bu bağlamda, “Elysium Thermal Hotel & Spa” yapılmış ve yapılacak yatırımlar ile en önde olma hedefine emin adımlarla yürüyor. Kısacası “Elysium Thermal Hotel & Spa”nın sağlık merkezi konusunu ve yatırımları İşletme sahibi Erdal Yolcu ve Genel Müdür Rahmi Çağrı Kaya ile konuştuk.

Elysium’un nasıl faaliyete geçtiğine dair hikâyesinden başlayalım?

Elysium Fransızca cennet demek. Çalıştığımız İslamî konsept içinde de ayrı bir mana katıyor. Dünyanın sayılı kaplıcalarının bulunduğu, suyu eşsiz bir mevki olan Yalova’nın Termal ilçesindeyiz. Dünyadaki tek madalyalı termal sıcak sulara sahibiz. Otelimizin (başka bir isimde) inşaatına 2013 senesinde başlanmış. 2015 senesinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir açılış yapılmış. 2015 yılından 2017 yılına kadar hizmet vermiş. 2017 yaz sezonundan sonra önceki firma oteli kapatmış. Daha sonra sahibi olduğumuz İstanbul merkezli EY Danışmanlık olarak oteli satın aldık. 2017 Ekim itibariyle tadilata başladık. 2018 Haziran ayında yeni haliyle otelimizi hizmete açtık. Adeta oteli yeniden inşa ettik. 4-5 ay gibi kısa bir süre içinde hizmet kalitemizi yükselterek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Daha önceki konseptle sizin konseptiniz arasında fark var mı?

Tesisimiz tamamen İslamî konseptte çalışıyor. Diğer bir deyişle kendi yaşantımızı yansıtacak şekilde çalışmaktayız. Alkol kesinlikle yok. SPA merkezlerimiz bay-bayan olarak tamamen ayrı. İnsanların hassasiyetlerini göz önüne alarak helal gıdalar kullanıyoruz. Bu bölgede İslamî konsepti uygulayan yalnızca biziz.

Faaliyet geçtiğiniz 2018 Haziran’ından bu yana istediğiniz ilgi var mı?

Müşterilerimiz tesisimizden övgüyle bahsediyorlar. Kendilerini burada evlerindeymiş gibi hissettiklerini belirtiyorlar. Muhafazakâr konseptte olmamız aileleriyle birlikte gelip ferah bir şekilde konaklamaları noktasında avantaj oluşturuyor. Diğer bir ifadeyle, SPA merkezlerimizde olsun, restoranımızda olsun, odalarımızdaki uygulamalar olsun insanların İslamî hassasiyetlerini tam olarak yansıtabiliyoruz. Tabii bunlar insanlarımız için önemli. Biz de bu düşünce üzerinden yürümek istiyoruz.

Misafirleriniz otelinize geldiğinde ne gibi hizmetler buluyor?

Yarım pansiyon çalışıyoruz. Kahvaltı ve akşam yemeklerimiz açık büfe. Kahvaltımızda seksen iki çeşit ürün mevcut. Akşam dört farklı ana yemeğimiz, soğuk büfemiz, sıcak büfemiz ve tatlı büfemiz var. 1000 m2’lik kapalı bir spa alanımız var. Ayrıca sağlık turizmi ile alakalı olarak yatırımlar da yaptık. Uzman fizyoterapist kadromuz ile birlikte akapunktur, hidroterapi, bantlama tedavileri, terapi masajları, sülük tedavileri ve hacamat tedavilerini talep eden misafirlerimize uyguluyoruz. Yedinci katta sadece bayanların kullanımına açık bir açık havuzumuz hizmet veriyor. Kullandığımız termal sıcak su kesinlikle analiz raporlarına dayalı bir sıcak sudur. İltihaplı romatizmal rahatsızlıklar ve kanser hariç tüm eklem ağrıları, kemik ağrıları, fıtık vs. rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

İslamî konsept yanında sağlık hizmetlerinizle farkındalık oluşturmak istiyorsunuz. Peki, ilerleyen dönemde sağlık merkezi ile ilgili ne gibi projeleriniz olacak?

Tesisimizde konaklayan misafirlerimize özellikle şunu anlatmaya çalışıyoruz: Termal sıcak suyumuzun pH değeri ve kükürt oranı yüksek. İçerisindeki mineral değerleri diğer kaplıca sularına göre daha iyi. Türkiye’de termal su deyince bir hamam kültürü akla geliyor. Biz ise burasını bir hamam kültürü ekseninde değil de bir şifa merkezi anlamında kullandığımızı vurguluyoruz. Suyun nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl kullanılırsa hastalıklara şifa vesilesi olduğunu anlatıyoruz. Bunu bölgemize olduğu gibi, tüm Türkiye’ye de anlatmak gerekli.

Misafirlerinize sağlık merkezi uygulamalarını nasıl anlatıyorsunuz?

İslami konseptin dışında burasının alternatif bir tıp merkezi olduğunu vurguluyoruz. İnsanların geliş sebebi tabiî ki tatil ama işletmemiz içinde bulunan fizik tedavi ile alakalı programları görüp uygulamaları şahit oldukları zaman talepleri oluyor. Tedavi olmak isteyen hastalarımıza bir program çiziliyor. Fizyoterapist eşliğinde gerekli tıp teknikleri uygulanarak tedavi uygulanıyor. İlmi ve tıbbi şekilde olduğunu vurguluyoruz. Bunun yanında insanların tedaviye gerekli cevabı alması için programa uygun hareket etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz. Özetle amacımız İslami konseptten uzaklaşmadan termal sıcak suyun faydalarını insanlara en kısa sürede gösterebilmek. Bunu da başardığımıza inanıyoruz.

Daha çok hangi bölgeden misafirleriniz geliyor? Başka ülkelerden gelenler de var mı?

İstanbul, İzmit, Bursa gibi yakın çevre misafirlerimiz daha fazla. Yurtdışından, İskandinav ülkeleriyle görüşüyoruz. Almanya’dan gelen misafirlerimiz yoğunlukta. Tıp merkezimizden olumlu sonuçları duyup Türkiye’nin uzak yerlerinden gelenler de mevcut. Bölgede Ortadoğu kültürü olmasından dolayı Ortadoğulu ağırlığı da var.

Gelen misafirler için özel uygulamalarınız mevcut mu?

Onların isteklerine göre özel programlar düzenleme kapasitemiz mevcut. Rahatsızlıklarına göre özel yemek menüsü ayarlayabiliyoruz. Mesela geçenlerde bir misafirimizin çölyak hastalığı varmış. Yemek büfesinde 3-4 defa dolaşınca aşçıbaşımızın dikkatini çekmiş. Acaba bir eksik mi, problem mi var diye sormuş. Hayır, demiş müşterimiz. “Ben çölyak hastası olmam sebebiyle her gıda bana uygun değil” diye cevap vermiş. Özetle bunu öğrenince hemen o misafirimizi uygun bir menü hazırladık. O andaki mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Ticari bir durumda söz konusu ama bu gibi mutluluklar paranın daha bir önünde geliyor bizim için.

Otel dışı etkinlikler düzenliyor musunuz?

Paket programlarımız var. Bölgede iki farklı şelalemiz var. Şelalenin bulunduğu geniş orman havzasında yürüyüş ve trekking, doğa turizmi alanları mevcut. Yürüyen Köşk’ümüz, Delmece yaylamız, Gacık tarafında eski Türk hamamları ve antik kalıntılar var. Altınova tarafında Elanapolis dediğimiz tarihi alanımız var. Talep eden misafirlerimize bu tur paketlerini sunup Yalovamızın da tanıtımına katkıda bulunuyoruz.

İşletme sahibi Erdal Yolcu ise, komple sağlık merkezi için yeni yatırımlarına dair şunları söyledi:

“Sağlık turizmiyle çok yakından ilgileniyoruz. Kültür ve turizm bakanlığı, KOSGEB ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile yakın çalışıyoruz. İki toplantı salonumuzdan birisi için bir proje çizdirdik. Robotikler yardımıyla modern bir fizyoterapi merkezi için çalışmalarımız sürüyor. Sağlık turizminde ciddi anlamda yer almak istiyoruz. Sağlık merkezimizi tam anlamıyla faaliyete geçirmenin pratiklerini yapıyoruz. Şu anki tedavilerden çıkan sonuçları değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızdan istediğimiz sonuçları elde etmişsek çizdirdiğimiz projeyi hayata geçirerek bir fizyoterapi ve sağlık merkezini tam anlamıyla kullanmaya başlayacağız. Sağlık turizmi belgesine başvurumuzu da gerçekleştirdik. Bakanlık onayından sonra belgemiz elimizde olacak ve yatırımlarımız daha hızlı ilerleyecek. “



RÖPORTAJ: REYHAN KESER