Risale-i Nur, Kur’ân’ın hakikî bir tefsiri olduğu için ancak onu okumak ve mütalâa etmekle içindeki hakikatler anlaşılabilir.

Kurban Bayramı münasebetiyle On Birinci Şuâ’nın Sekizinci Meselesinde “Kurban Bayramı geldi, Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber” tekbirleri büyük adına aklımıza ne gelirse gelsin Allah, (cc) hepsinden daha büyüktür. Allah’ın büyüklüğü hayâlimizin alamayacağı kadar ne sınırı var, ne de sonu var. O’nun büyüklüğüne hayal ile ulaşmamız imkânsızdır.

“Allah en büyüktür” Hâşâ başka büyük mü var? Bu suale asrın müceddidi Hazreti Bediüzzaman şöyle cevap veriyor: “Allahu Ekber’in bir vech-i mânası, Cenâb-ı Hakk’ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür; hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz, tasarruf-i kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz; ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür.”1, Bu mukni ifadeyle “Allah en büyüktür.” O’nun kuvvet, irade, azamet ve icraatlarına baktığı anlaşılıyor.

Demek ki, Allah’ın büyüklüğü hâşâ başka büyüklere bakıp kıyas edilmiyor; başka icraat ve san’atlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın kudret ve kuvveti onlardan daha büyüktür. Çünkü san’atın sahibi O’dur. O’nun kemal ve cemal sıfatı kâinatı ihata etmiştir.

Bütün kâinatı dest-i kudretinde tutan O’ Zat-ı akdes hiçbir varlık cins ve şekil benzerliğinden olmadığı için, varlıklarla mukayeseden de münezzehtir. Her bir varlık üstünde O’nun ehadiyyet mührü görünüyor ve vahdetine “Allah en büyüktür” şahadet ediliyor.

Meselâ, kudret ve azamet cihetiyle nebatat ve hayvanat kısmı, “Haşr-i baharîde görüyoruz ki: Beş- altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan üç yüz binden ziyade enva’ı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor.” 2, Bu muazzam tebdil, tağyir ve seyr u seferin tanziminde Allah’tan başka hiçbir kuvvet ve hiç-bir güç yetmez.

Keza, dünyadan bir milyondan daha büyük, bitmeyen ve tükenmeyen yakıtı ile hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında top güllesinden yetmiş defa hızlı giden, yolunu şaşırmadan, başka seyyare ve ecramlara çarpmadan, milyar yıldan beri hareket eden bu lemba-ı semaviyyenin sevk ve idaresine karşılık “Allahü Ekber” O’ en büyüktür, kabul ve tasdik etmektir.

Binlerce örnek verilebilir, bu denizden bir katre daha örnek vererek konumuzu bağlamak istiyorum. Meselâ, “Büyük musîbetlere ve büyük maksatlara karşı herkes “Allah büyüktür, Allah büyüktür.” der 3, kişi korktuğu şeyden Allah’ı kendine bir kuvvet ve dayanak yapar ve teselli bulur.

Hülâsa, Kur’ân, serapa tevhidi ispat ediyor. Tevhit’te Allah’ın sonsuz kudret, kuvvet, ilim, irade ve büyüklüğünü gösteriyor. Bundan dolayı akla başka şüpheleri getirmeden Allah’ın celâl, cemal ve kudretine perde olmadan; aklen, kalben, ruhen ve lisanen tekrar tekrar “Allahu Ekber” Allah en büyüktür diyerek tasdik etmektir.…..

Dipnotlar:

1- Şuâlar, On birinci Şuâ sekizinci mesele s. 367.

2- Sözler, Onuncu söz, 9. Hakikat s. 850.

3- Şualar, 0n birinci Şuâ, Sekizinci Mes. s. 367.