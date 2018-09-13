Bir klâsik; Pazar Grubu Gençleri-2: Gençler, kabiliyetlerine uygun faaliyet istiyor

Pazar Grubu’nun en önemli dinamiği, gençlerin kabiliyetlerine uygun değişik faaliyetler yapılmasıdır.

Bunu da yine gençlerle yaptığımız anketlerde belirliyoruz. Kimin, ne gibi faaliyetler istediğini soruyoruz. Hangileri, hangi mevsimde daha rahat yapılabilecekse, onları sıraya koyuyor ve uyguluyoruz. Gençlerin kabiliyetlerini faaliyetlerin içinde daha bir net görüyorsunuz. Ona uygun da adım atıyorsunuz.

Kır piknikleri, yüzme faaliyetleri, halı saha maçları, çiğ köfte partileri, farklı şehirlere geziler, değişik sergiler, iftar programları gibi onlarca spor ve sanat faaliyetine zaman ayrılıyor. Her bir faaliyeti de ilgili bir gencimiz yürütüyor.

Gençlerde ciddî bir kabiliyet renkliliği var. Haliyle bu kabiliyet renkliliğine uygun o kabiliyetleri sergileyebilecekleri ortama ihtiyaç duyuyorlar. Meselâ yapılan halı saha maçlarında grupla tanışan ve şu an bağı devam eden epeyce bir gencimiz bulunuyor. Maç vesile, iman ve Kur’ân hizmetlerinde olmak şahane.

Özellikle sıra gecesi, iftar programı veya ders özel ikramları gibi faaliyetlerde arkadaşlarını da dâvet eden gençlerden sohbetlerle tanışıp, sevip, ortamı beğenip, derslere devam eden pek çok kardeşimiz bulunuyor. İkramlar, imana dönük büyük amaçlara hizmet ediyor.

Bir de yurt içi ve yurt dışı okuma programları var ki, bu faaliyetler de pek çoğu için Risale-i Nurlar’la tanışmaya vesile oluyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı pek çok program tertip edildi. Bu programlara katılan gençler büyük oranda birbirleriyle arkadaş oluyorlar ve program sonrası da bu dostluk devam ediyor.

Geçenlerde bir gencimizi iş mekânında ziyaret ettik. Hemen o eski program resimlerini çıkardı ve tatlı birer hatıra olarak bizlere de gösterdi. Bu programların etkisiyle günlük okumalarını yapmaya çalışanlar, haftalık bir Risale-i Nur dersine katılanlar, günlük gazetesine abone olanlar, cemaatle bağlantılarını kesmeyenler sevindirici haberler olarak bizlere ulaşıyor. Güzellikler Rabbimizdendir.

Gençlerin bulundukları yerlerde mutlaka müsbet anlamda, helâl dairesinde değişik faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Gençler enerjik yapıda oldukları için o enerjilerini müsbet ortamlarda sarfetmeleri gerekiyor.

Bu, giderilmesi gereken bir ihtiyaçtır.