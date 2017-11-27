Gençlerin teknolojik gündem takibi

Adam şirketinde aracının uydudan nereye gittiğini, ne kadar gittiğini takip ediyor, merak ediyor da; ama çocuğunun nerede olduğunu, kiminle olduğunu, nasıl bir gündemle olduğunu takip de etmiyor, merak da etmiyor.

Acı değil mi? Bu ihmalin tokadı da acı oluyor. İhmal, imhayı getiriyor.

‘Pazar Genç Grubu’muzla artık hafta içi de birbirimizi gündem noktasında takip edeceğiz. Kim ne yapıyor, ne okuyor, ne düşünüyor; onların ellerindeki ekranlarında olacağız. Bazen bir selâmla, bir soruyla, bazen de bir paylaşımla. Tabiî ‘teknolojik takip’ derken, mesafeyi doğru ayarlamak, hak ihlâlleri yapmamak, rahatsız edici olmamak ve şefkat kahramanlığı zerafetiyle…

Zaten bu, ‘teknolojik takip faaliyeti’ni gençler başlattılar, ders konumuz, ‘İnsan neden günah işler?’ idi. Hemen internetten bir tarama yapmışlar ve geçmişte konu ile ilgili yazılmış olan makaleleri okumuşlar. Yani dersi dinlemeye gelirken hazır geliyorlar. Kendini, zihinlerini derse hazırlıyorlar.

Güzel değil mi?

Şimdi yeni bir gelişme var, Pazar Grubu Gençleri adında bir topluluk oluşturuldu. Artık oradan yazışacağız. Orijinal paylaşımları oradan yapacağız.

Haftalık dersimizin konusu buradan ilân edilecek ve ilgililer o konu ile ilgili yazıları, belgeleri, fotoğrafları toplayacaklar, bu internet ortamına atıp, sohbete gelirken konu ile alâkalı birkaç sayfa da olsa bir şeyler okunup gelinmiş olunacak. Bu da güzel değil mi?

Böylece zihinler konuya biraz daha hazır olmuş olacak. Tabiî sohbet sonrası da, dersin izlerini görmek anlamında, ‘Dersten kim, ne anladı bakalım?’ paylaşımı açılacak. Böylece hangi tohum, hangi toprakta nasıl ürün veriyor onu da görmüş olacağız.

Teknolojiyi sohbetlerin, programlarının emrinde kullanmak bu olsa gerek.

Aslında buradaki öncelikli amaçlarımızdan birisi de, gençlerimizi derslerin dışında da kendi hallerine terk etmemek.

Yani internet diye bir gerçek varsa, bu gerçeğin hakikate hizmet etmesinin bir yolu varsa, elbette bunu gündeme almak durumundayız.

O yasak, bu yasak değil; onun veya bunun hak ve hakikat uğrunda kullanılması nasıl olur? Bunun yoluna bakmak gerekiyor.

‘Haftalık sohbet konularımızla ilgili zihinde oluşan sorular neler? Bu konunun size hatırlattıkları neler? Bu konu ile ilgili bilgileriniz neler?’ gibi hafta boyunca konunun değişik yönlerden ele alınması sağlanacak.

Hiç okumasak bile bazı makaleler ekranlarımıza sunulmuş olunacak. Yani bir kişi bile okuyarak gelse maksat gerçekleşmiş olacak. Bir kişinin bile kafasında bir soru işareti oluşsa, yine bir kuş daha vurulmuş olacak.

Birileri Whatsapp takibi ile günde 20 sayfa Risale-i Nur okumalarını takip ediyor, birileri namazla ilgili cümleleri, birileri hadis okumalarını, birileri Kur’ân’da âyetleri nazarlara sunuyor.

Görülüyor ki, herkes elindeki teknolojik imkânları hak ve hakikatlerin neşri noktasında kullanmaya çalışıyor.

Bizim Pazar Gençleri de, işte böyle bir amaç doğrultusunda gruplarını oluşturdular ve faaliyete başladılar. Haftalık faaliyetler burada paylaşılacak.

Şimdi meselâ bu hafta yapacağımız halı saha organizasyonunu, saatini, kimlerin katılacağını, anında bir cümle ile hemen gündeme getiriyoruz ve gençler bize dönmeye ve bilgi vermeye başlıyorlar. Bir de bakmışsınız ki, on dakikada işler tamam. Bu dahi güzel değil mi?

Tabiî gençlerin de parmaklarının telefonlara ne kadar yakın olduğunu görmüş oluyorsunuz. Olsun. Meşrû daire keyfe kâfidir. Yeter ki helâlde kullanılsın.

Yakında, yapılan sohbetlerle ilgili yorum ve düşünceleri de isteyeceğiz. Birkaç cümle bile olsa yorumlar yapılacak.

Zihinlerimizi Nur satırlarına katmanın başkaca bir yolu yok. Her halde bu da güzeldir!

Elimizden geldiğince anlama, anlatma, hatırlama, hatırlatma, paylaşma çabamızı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Gençlerimizi, birbirimizi nefislerimize, insî ve cinnî şeytanlara, anlamsız ekranlara terk etmeyeceğiz inşallah. Bu kadar ‘güzellik’ varsa, bu faaliyetlerden inşallah Rabbimiz de razıdır. Siz de bize duâ edin lütfen!