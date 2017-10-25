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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

‘Masumiyeti kaybetmek’, kıyamete dâvetiye

Sebahattin YAŞAR
25 Ekim 2017, Çarşamba
Saf, temiz, pak, günahsız; çünkü masum.

Kirlenmemiş, asliyeti bozulmamış, menfaate bulaşmamış, henüz yeni doğmuş gibi, ter ü taze; bilgide, düşüncede, duyguda, niyette hüsün; masumiyet.

Çocuk gibi, su gibi, gökyüzü gibi dupduru; masumiyet.

Güneş gibi, ay gibi, yıldız gibi aydınlık; masumiyet.

Gözyaşı gibi sımsıcak, nezih duygu ile dopdolu; masumiyet.

Şimdi güneş battı, çocuk öldü, kelebek düştü; serçe uçamaz oldu.

Masumiyet kayboldu.

Kaybolan masumiyet, sosyal dalgalanmalara sebep oldu.

Hayasızlık sürmanşet, yüz kızartıcı hadiseler, haberler zihinleri iğfal amaçlı birinci haber; insanlık boğulmak üzere; masumiyet can çekişiyor.

Sokağa tükürenler, aracındaki çöpleri yollara fırlatanlar, gözünü, kulağını uluorta orta yere bırakıverenler, utanmazlığa cesaret unvanı verenler, kaybedecek bir şeyi kalmayanlar hasılı, masumiyetini yitirenler, birer insi şeytan olarak sağımızda solumuzda, önümüzde arkamızda…

Ne oldu bize?

Ne zaman oldu?

Çocuk neden ağlıyor sürekli?

Taş neden çatladı?

Güneş neden tutuldu?

Eli cebine neden gitmez oldu ehl-i sehavetin?

Gözyaşları neden acıtmıyor yürekleri?

Neden sular içilmez oldu?

Neden gökyüzü kirli?

Neden bakışları sert insanların?

Kazurattan kurtulmak için dünyanın bir gusle ihtiyacı var sanki?

Aman ya Rabbi!

Masumiyet nerede şimdi?

Kedi kedi değil artık, fareler ortalıkta.

Evet, Güneş Batı’dan doğuyor.

Su kirlenmiş.

Bitkiler ‘Nefes alamıyorum’ çığlıkları atıyor. Böcekler de.

İnsanlık başına erken kıyameti koparıyor.

Duâlar, ‘Bizi ıslâh eyle!’ diye dökülüyor dillerden.

Masumiyetini kaybetti insan, katletti.

Tacı düştü sultanın.

Sakarya kurumuş.

Başı üstüne yürüyor insanlar, ayakları göklerde.

Bir şeyler oluyor âleme.

Masumiyeti kaybetmek, kıyamete dâvetiye.

İnsanlık için bu bir taziye!

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  • said yazar

    25.10.2017 07:53:41

    Tebrikler, Teşekkürler, Maşallah

  • Abdullah TUNÇ

    25.10.2017 07:27:01

    '' Kazurattan kurtulmak için dünyanın bir gusle ihtiyacı var san ki?'' Cümlesi düşündürücü...Evet var. Korkarım ki bu gusul bize çok pahalıya mal olur. Yazdıklarınız çok karanlık bir tablo gibi görünürse de,ülkenin,dünyanın gidişatına, haline, ahvaline dikkatle bakılırsa bu hükmün hakikattan hali olmadığı görülür.Maddi,manevi kirlenme had safhada. Gıdalara bakın,insanlar arasındaki ilişkilere bakın,çevre kirletilmelerine dikkat edin hemen bu vahim durumu fark edersiniz...Üstadımız,beşer bir kıyametin kopmasına sebebiyet vermezse parlak bir saadeti yaşayacağını bize bildiriyor. Korkarım ki insanoğlu yukarıda sayılan sebeplerden ötürü büyük bir temizliğe sebebiyet verecektir.Bu da nasıl olur? O da Cenab-ı Hakkın ilminde gizli ve hikmetine bağlıdır...Rabbim ağır bir şekilde bizleri terbiye etmesi...

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